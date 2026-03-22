10피안타 7실점 난타, '78억 투수' 엄상백의 끝나지 않은 악몽

연합뉴스

엄상백이 4일 일본 오키나와현 고친다 구장에서 열린 한화 이글스 스프링캠프에서 불펜 피칭을 하고 있다.엄상백(한화 이글스)이 시범경기 선발 등판에서 극도의 부진을 보이며 새로운 시즌을 앞두고도 불안감을 떨쳐내지 못했다.엄상백은 21일 부산 사직야구장에서 열린 '2026 KBO리그' 시범경기 롯데 자이언츠와의 원정 일전에 한화의 선발투수로 마운드에 올랐으나 4이닝 63구 동안 10피안타 1사사구 7실점(7자책점)으로 난타를 당했다.1회말부터 흔들렸다. 한화가 먼저 선취점을 뽑아내며 엄상백은 2-0의 리드를 안고 등판했지만 1사후 손호영과 윤동희, 전준우에게 연속 3안타를 내주며 첫 실점을 허용했다. 이어진 2사 2, 3루에서는 한태양에게 1타점 우전 적시타를 얻어맞으며 결국 동점을 내줬다.엄상백은 2회말에도 본인의 송구실책으로 1사 2루의 위기를 맞이했으나, 후속타자들을 범타처리하며 일단 위기를 넘겼다. 하지만 3회말 들어 손호영의 볼넷과 윤동희의 우전 2루타로 연결된 무사 2, 3루에서 전준우에게 1타점 적시 내야 안타를 얻어맞고 역전을 허용했다. 계속된 무사 1, 3루에서는 노진혁을 병살타로 처리했으나 3루주자 윤동희가 홈을 밟아 다시 한 점을 더 내줬다.한화가 3-4로 추격하던 4회말 들어 엄상백은 고비를 넘기지 못하고 무너졌다. 이호준-신윤후의 안타와 본인의 폭투로 2사 2, 3루 위기에 몰린 엄상백은 손호영과 윤동희에 연달아 적시 2루타를 헌납하며 다시 3점을 더 내줬다.한화 벤치는 결국 5회부터 엄상백을 내리고 우완 김도빈을 투입했다. 한화는 이날 엄상백의 부진을 만회하지 못하고 6-12로 롯데에 대패했다. 엄상백은 투구수 63개를 던지는 동안 직구 최고 구속은 149km, 평균 구속은 146km을 기록했다.엄상백은 전 소속팀 KT 위즈에서 활약하던 2024년까지만 해도 국내 정상급 선발투수 중 한 명이었다. 2015년 KT에서 1차 지명으로 프로 데뷔한 이래 꾸준히 선발진의 한 축을 담당하며 2022시즌 11승 2패 평균자책점 2.95, 2024시즌 13승 10패 평균자책점 4.88 등을 기록하며 10승을 보장하는 선발투수로 꼽혔다다. KT에서의 통산 성적은 305경기 45승 44패, 3세이브 28홀드, 평균자책점 4.82였다.한화는 2024시즌을 마치고 FA가 된 엄상백을 영입하기 위하여 4년 계약에 78억 원이라는 거액을 투자했다. 오버페이라는 우려는 있었지만 당시만 해도 최소한 엄상백의 기량 자체를 의심하는 시선은 없었다. 외국인 투수와 문동주-류현진이 버틴 한화 선발진에서 엄상백은 4-5선발 정도 역할을 충분히 해낼 것으로 기대했다.하지만 현실은 잔혹했다. 엄상백은 한화에서의 첫 시즌인 지난 2025년 28경기에 등판해 2승 7패 1홀드 평균자책점 6.58이라는 초라한 성적에 그쳤다. 특히 평균자책점은 2019년(8.04) 이후 가장 높았다. 극심한 부진으로 시즌 후반기에는 불펜으로 보직을 강등당했다가을야구에서도 아쉬움은 계속됐다. 삼성 라이온즈와의 플레이오프 2차전에 구원 등판해 0.2이닝 1피안타(1피홈런) 1사사구 2탈삼진 2실점으로 부진했다. 이후 남은 시리즈에서 더 이상 등판 기회를 얻지 못했다. 심지어 가장 중요한 한국시리즈에서는 결국 엔트리 승선에 실패하는 수모를 당했고, 팀이 준우승에 그치는 모습을 바라보며 씁쓸하게 시즌을 마무리해야 했다.엄상백의 예상을 뛰어넘은 난조는, 개인의 부진을 넘어 한화의 시즌 구상이 꼬이는 데도 적지 않은 영향을 미쳤다. 엄상백이 선발로 등판하는 날마다 5이닝을 버티지 못하고 조기강판되며 불펜진의 부담이 가중됐고, 이는 후반기 한화 마운드가 체력 부담을 이기지 못하고 구위가 단체로 떨어지는 악순환을 초래했다. 황준서-정우주 등의 유망주들이 준비가 덜 된 상황에서 대체선발로 투입되며 시행착오를 겪기도 했다.만일 엄상백이 시즌 7, 8승 정도로 평범한 5선발 정도의 성적만 올려줬더라도 한화는 LG와의 정규시즌 1위 경쟁에서 이겼을 가능성이 매우 높았다. 그랬다면 한국시리즈의 운명도 많이 달라졌을 것이다. 한화는 지난해 2006년 이후 19시즌 만의 한국시리즈 진출에 성공했지만 아쉽게 페넌트레이스-한국시리즈에서 모두 2인자에 머물러야 했다.엄상백은 고액 FA 이적생이라는 기대치에 걸맞지 않게 한화의 전력에 전혀 보탬이 되지 못했다는 혹평을 피할 수 없었다. '78억'이라는 FA 몸값은 엄상백에 대한 비난을 가중시키는 부담이 됐다.올시즌 부활을 위하여 절치부심한 엄상백은 스프링캠프에서 좋은 컨디션을 보여주며 기대감을 높였다. 시범경기 첫 등판이었던 지난 15일 SSG전에서는 불펜으로 투입되어 3이닝 2피안타 무사사구 1탈삼진의 호투를 선보이며 김경문 감독의 호평을 받기도 했다.하지만 첫 선발등판이었던 롯데전에서, 엄상백은 지난 경기의 호투가 무색하게 처참하게 무너지며 선발진 재진입에 대한 의문부호를 떨쳐내지 못했다. 지난해에 비하면 얻어맞더라도 도망가거나 볼넷을 내주지 않고 공격적인 피칭을 이어가고 있다는 것은 그나마 긍정적인 부분이다. 문제는 엄상백의 장점이던 체인지업의 위력이 지난해부터 통하지 않으면서, 위기 상황에서 타자들을 요리할 확실한 결정구가 보이지 않는다는 것이다.현재 한화 마운드에서 엄상백의 위상은 지난해와는 다르다. 확실한 5선발로 출발했던 2025시즌에 비하여, 올시즌의 한화는 윌켈 에르난데스, 오웬 화이트, 류현진, 문동주의 1~4선발이 확실하고, 5선발을 놓고 아시아쿼터로 영입한 대만 출신 왕옌청에 영건 황준서, 정우주 등 여러 투수들이 경쟁하고 있는 상황이다.다만 에르난데스와 화이트, 왕옌청은 모두 KBO리그가 올해 처음인 투수들이라 적응 과정이 필요하다. 노장인 류현진과 잔부상이 많은 문동주는 관리가 필요한 만큼 많은 이닝 소화를 장담하기 어렵다. 한화 입장에서는 5선발 후보 중 가장 경험이 풍부한 엄상백이 안정된 이닝이터 역할을 수행해주는 것이 가장 이상적인 시나리오다.하지만 엄상백이 올해도 부진을 벗어나지 못한다면 결국 지난해 후반기처럼 불펜으로 밀려날 가능성도 배제할수 없다. 현재의 구위로는 엄상백이 불펜에서도 필승조로 활용할 수 있을지 우려되는 상황이다. 과연 엄상백은 '최악의 FA 영입'이라는 비난을 들어야했던 2025년의 악몽을 만회할수 있을까.