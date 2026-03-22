아이돌 연습생 살해범의 충격적 실체... '신이랑 법률사무소' 반전의 연속

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SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'SBS
가장 먼저 유력한 용의자로 떠오른 인물은 연습생들을 지도하던 작곡가였다. 수아가 만든 데모곡을 자신의 작품인 양 둔갑시킨 표절 논란의 음악인이었기에 충분히 의심을 살 만했다. 한편 기획사 자문 변호사 한나현(이솜 분) 역시 일련의 과정에서 수상한 정황을 감지하고 독자적으로 사건을 추적했고, 결국 신이랑과 의도치 않은 공조에 돌입했다.
우여곡절 끝에 신이랑과 한나현은 범인을 밝혀내는 데 성공했다. 놀랍게도 범인은 수아가 절친이라 믿었던 동료 연습생 엠마였다. "대부분의 사건에서 범인은 최대 수혜자"라는 신이랑의 말처럼, 엠마는 7명이 데뷔하는 오디션에서 8위를 기록한 연습생이었고 결국 성공을 위해 끔찍한 일을 저지른 것이었다. 사건 해결 후 자신의 각막을 실명 위기에 놓인 어머니에게 기증한 수아는 평온한 미소를 지으며 세상과 작별을 고했다.
이어진 극 말미, 세 번째 귀신 의뢰인이 신이랑을 찾아왔다. 그런데 신이랑의 태도는 이전과는 180도 달라져 있었다. "당신의 변호사 신이랑입니다!"라고 자신을 소개하는 그의 모습은 <신이랑 법률사무소>의 또 다른 변화를 예고했다.
인물들의 변화... 두려움 없는 변호사가 되다