아이돌 연습생 살해범의 충격적 실체... '신이랑 법률사무소' 반전의 연속

▲SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소' SBS

4회 만에 <신이랑 법률사무소>는 두자릿수 시청률 달성을 눈앞에 뒀고(9.1%, 닐슨코리아 전국 집계) 넷플릭스 한국 시리즈 1위 등극 (3월 21일자) 등 거침없는 인기 행진을 이어갔다. 이 과정에서 <신이랑 법률사무소>는 겁 많고 서툴렀던 초보 변호사 신이랑뿐 아니라 주변 인물들의 변화와 성장도 자연스럽게 녹여내며 시청자들의 공감을 끌어냈다.

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'불패 변호사' 한나현은 첫 사건 패배 이후 조금씩 달라졌다. 학창 시절의 아픈 기억은 냉철하기만 했던 한나현의 트라우마였다. 수아의 사건을 조사하는 동안 과거 노래 좋아하고 특히 한 친구와 즐거운 나날을 보내던 자신의 과거를 떠올렸다. 그리고 빙의된 신이랑을 대형 버스가 덮칠 수 있는 위험천만한 순간 한나현은 온몸을 던져 그를 구해냈다.

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그리고 살인 사건의 진범을 잡는 순간, 한나현은 또 다시 신이랑의 편에 서서 도움을 제공했다. 일련의 장면은 드라마의 여러 순간 중 하나에 불과했지만, 이 대목에서 과거 아픔을 이겨낸 한나현은 '앙숙' 신이랑과 하나의 목표를 향해 손잡는 동료가 될 수 있음을 암시했다.

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신이랑의 성장 또한 주목할 만한 극의 변화 중 하나다. 무턱대고 어머니 몰래 덜컥 사무실을 차렸지만 원치 않는 귀신들과의 만남은 신이랑에게 골칫거리였다. 하지만 그들의 이야기를 귀담아 들었고 결국 각종 사건 해결을 위해 목숨이 위태로울 수 있는 위협에도 굴복하지 않았다.



이제 귀신은 더 이상 신이랑에게 두려움의 대상이 아니다. 새로 찾아온 귀신에게 거리낌 없이 손을 내밀며 자신을 소개하는 모습에서, 신이랑은 비로소 믿고 사건을 맡길 만한 변호사로 성장했음을 보여줬다.

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