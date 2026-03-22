"BTS 위한 사원에 들어온 듯"... 외신도 감탄한 광화문 공연

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BTS(방탄소년단)가 21일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 컴백 공연 ‘비티에스 컴백 라이브 : 아리랑’에서 신곡 무대를 선보이고 있다.사진공동취재단
공연 상황을 실시간으로 전한 미국 <뉴욕타임스>는 "K팝의 최대 간판이 돌아왔다"라며 "서울의 유서 깊은 도심 광장에서 열린 이 공연은 한국 소프트파워의 핵심인 BTS의 화려한 귀환을 알리는 무대였다"라고 평가했다.
이어 "BTS의 세계적인 인기와 영향력을 보여준 것"이라며 "이번 컴백은 BTS의 뿌리에 경의를 표하는 의미로, 새 앨범 제목 '아리랑'은 불굴의 의지와 애국심을 상징하는 한국 민요이자 공연 장소는 한국의 유산을 기리는 곳"이라고 설명했다.
CNN은 "한복이 세계적인 트렌드가 되고, 젊은 한국인들이 자국의 문화유산을 재발견하며 새롭게 정의하는 시대에 BTS의 광화문 공연은 단순한 컴백이 아니라 K컬처가 세계 무대의 주역으로 올라선 시대를 선언하는 문화적 이정표였다"라고 분석했다.
또한 "여러 K팝 보이밴드가 군 복무 이후 빠르게 변화하는 팝 문화 지형 속에서 정체성을 유지하지 못하고 해체의 길을 걷는 가운데 이번 공연은 하나의 중요한 선언이었다"라고 덧붙였다.
미국 연예전문매체 <할리우드리포트>는 "K팝 세계화의 선구자인 BTS가 서울의 심장부에서 컴백 공연을 펼친 것은 우연이 아니다"라며 "BTS의 새 앨범은 그들의 민족적 정체성에 대한 성찰을 담고 있기 때문"이라고 주목했다.
그러면서 "새 앨범 '아리랑'은 BTS가 과거보다 영어 노래를 더 많이 부르고 있지만, 자신들의 뿌리에 자부심을 가지고 있다는 분명한 메시지를 전달한다"라며 "팬층이 전 세계로 넓어졌어도 그들은 언제나 한국 그룹일 것"이라고 평가했다.
"세기에 한 번 있을까 말까"... 화제성 만큼 의견도 분분