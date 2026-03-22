'시즌 2·3호 골' 폭발... 좌측 '윙백' 카스트로프 펄펄 날았다

카스트로프가 시즌 2·3호 득점을 터뜨리며 펄펄 날았다.오이겐 폴란스키 감독이 이끄는 묀헨글라트바흐는 21일 오후 11시 30분(한국시간) 독일 쾰른에 자리한 라인에네르기슈타디온에서 열린 '2025-26시즌 독일 분데스리가' 27라운드서 FC 쾰른과 3-3 무승부를 거뒀다. 이로써 묀헨글라트바흐는 7승 8무 12패 승점 29점, 쾰른은 6승 8무 13패 승점 26점을 쌓는 데 그쳤다.승리가 필요했던 양 팀이었다. 원정을 떠나온 묀헨글라트바흐는 경기 전에는 승점 28점으로 13위에 자리하고 있었다. 승강 플레이오프 추락 가시권인 16위 장크트파울리와 격차는 단 4점으로 이번 경기서 무너지게 된다면, 위태로운 상황에 봉착할 수 있었다. 쾰른 역시 15위로 이번 라운드서 패배하게 될 시, 17위까지 추락하며 강등과 더욱 가까워질 수 있었다.반드시 승점 3점이 필요했던 가운데 이들은 격하게 서로를 밀어붙이기 시작했다. 먼저 포문을 연 팀은 묀헨글라트바흐였다. 전반 1분 단독 기회를 잡은 카스트로프가 침착한 슈팅으로 쾰른 골문을 흔들었다. 일격을 허용한 쾰른은 전반 4분에 엘 말라가, 3분 후에는 라그나르 아체가 연속 골을 터뜨리면서 순식간에 역전에 성공했다.묀헨글라트바흐도 물러서지 않았다. 전반 20분 좌측에서 카스트로프가 올린 크로스를 받은 필립 샌더가 정확한 슈팅으로 다시 승부의 균형을 맞췄고, 이후 공세를 통해 역전을 만들었다. 후반 15분 좌측 하프 스페이스에서 볼을 잡은 카스트로프가 강력한 오른발 슈팅을 날렸고, 이 볼이 그대로 골대 상단 맞고 들어가며 팀의 세 번째 골을 완성했다.쾰른도 쉽게 무너지지 않았다. 후반 38분 코너킥 상황에서 크로스를 받은 에릭 마르텔이 높이 뛰어올라 헤더로 3-3 스코어를 만들었다. 이후 양 팀은 결정적 장면을 만들지 못했고, 경기는 종료됐다.강등권으로 추락하지 않기 위해 많은 득점이 터지며 명경기가 탄생한 가운데 유독 빛났던 활약을 선보인 이가 있었다. 바로 대한민국 국가대표 미드필더 옌스 카스트로프다. 2003년생인 그는 한국인 어머니와 독일인 아버지 사이에서 태어난 혼혈 선수로 독일 무대에서 성장한 자원이다.2021년 7월 독일 명문 쾰른에 입단하며 본격적으로 프로 생활을 시작한 가운데 지난 시즌 뉘른베르크에서 기량이 만개한 모습이다. 팀 주전 공격형 미드필더로 활약하면서 핵심 전력으로 활용됐고, 공식전 25경기에 나서 3골 3도움으로 펄펄 날았다.세부 기록도 상당히 인상적이었다. 축구 통계전문매체인 <풋몹>에 의하면 지난 시즌 카스트로프는 90분당 드리블 성공 1.76회, 드리블 성공 52%, 태클 성공 2.3회, 볼 경합 성공 5.87회 가로채기 1.08개로 압도적인 실력을 선보였다. 이 활약을 바탕으로 카스트로프는 이미 지난해 2월, 분데스리가 전통 명가 묀헨글라트바흐로 이적을 빠르게 확정하는 데 성공했다.묀헨글라트바흐 입성 후에도 카스트로프는 순조로운 성장 곡선을 선보이고 있다. 시즌 개막 직후인 9월에는 인상적인 활약상으로 이달의 선수상을 받았고, 감독 교체(세오아네→폴란스키)라는 변수에도 불구하고 주전으로 활용되고 있다. 중원 전 지역은 물론, 우측 윙백으로 나서며 존재감을 뽐낸 그는 최근 좌측 윙백으로 포지션 변경을 감행하기도 했다.지난 1일(한국시간)에 진행됐던 우니온 베를린과 24라운드 맞대결서 좌측 윙백으로 나서 팀의 승리를 이끈 카스트로프는 바이에른 뮌헨·장크트파울리를 상대로도 선발로 경기장을 밟으며 좌측 수비수 적응기를 거쳤다. 점차 감각을 익힌 그는 이번 쾰른과의 맞대결서 제대로 사고를 쳤다.3-4-2-1의 4에 해당, 좌측 윙백으로 나선 카스트로프는 시작과 함께 깊은 인상을 남겼다. 전반 시작과 함께 쾰른 수비 뒷공간을 파고든 그는 프랑크 오노라의 전진 패스를 받아 순식간에 골키퍼와 1대 1 기회를 만들었다. 이후 침착한 슈팅으로 쾰른 골문을 흔들면서 선제골을 터뜨렸다.득점을 기록한 이후 카스트로프는 팀이 순식간에 2실점을 내주면서 흔들릴 법도 했지만, 무너지지 않고 제 기량을 발휘했다. 수비 상황에서 과감한 커팅과 왕성한 활동량을 통해 쾰른 공격을 억제했고, 공격 시에는 적극적인 오버래핑과 슈팅을 선보이며 분위기 반전의 초석을 다졌다. 결국 카스트로프는 또 경기에서 중요한 역할을 해냈다.1-2로 뒤진 전반 20분에는 좌측 깊숙이 올라가 크로스를 올렸고, 이 볼을 받은 샌더가 슈팅을 기록하며 도움을 기록했다. 비록 공식적인 도움으로는 인정받지 못했지만, 승부의 균형을 맞추는 데 결정적인 역할을 해낸 것. 이에 그치지 않았다. 팽팽하게 맞서던 후반 15분에는 정교하고, 강력한 슈팅으로 역전 득점을 기록했다.득점으로 인해 흥분될 법도 했으나 그는 멘탈적으로 흔들리지 않았다. 오히려 수비 상황에서는 침착하게 걷어내는 모습을 보여줬고, 팀 동료가 상대와 불필요한 감정싸움을 펼칠 때는 말리며 성숙한 장면을 연출했다.85분 동안 경기장을 누빈 카스트로프는 2골·패스 성공률 89%·기회 창출 1회·수비적 행동 5회·크로스 성공률 100%·롱패스 성공률 100%를 기록, 펄펄 날았다. 통계 매체 <풋몹>도 그에게 경기 내 최고 평점인 8.8점을 부여, 경기 MVP로 선정하며 활약을 인정했다. 또 분데스리가 사무국도 경기 종료 후 최고의 선수로 꼽으며 분데스리가 입성 후 최고의 경기를 보내는 데 성공했다.비록 팀은 쾰른의 공세를 이겨내지 못하고 무승부를 기록하며 승점 1점 쟁취에 그쳤지만, 카스트로프의 활약이 없었다면 이마저도 가져가지 못했을 것이다.이런 카스트로프의 맹활약은 다가오는 6월 북중미 월드컵을 준비하는 홍명보호에도 상당한 호재다. 대표팀에서 수비형 미드필더·우측 윙백으로 시험을 받은 그는 이번 명단에서는 미드필더가 아닌 수비수로 분류됐다. 이유는 명확하다. 현재 소속팀에서 좌측 윙백으로 활동하고 있고, 붙박이 풀백 이명재(대전)가 부상으로 부름을 받지 못했기 때문.이런 상황 속 홍 감독은 이번 3월 A매치 일전에서 그를 활용하겠다는 의지를 내비쳤다. 16일 명단 기자회견에서 그는 "카스트로프가 소속팀에서 그 포지션을 보고 있다. 충분히 실험할 좋은 기회라는 생각이 들었다"라며 "좀 더 공격적으로 하기 위해선 엄지성(스완지)이 들어갈 수 있지만, 카스트로프도 소속팀에서 꾸준하게 60분 이상 경기를 뛰고 있다"라고 답하기도 했다.한편, 묀헨글라트바흐는 3월 A매치 휴식기 후 내달 4일(한국시간) 하이덴하임과 리그 28라운드 일전을 치르게 된다.