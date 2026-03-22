돌아온 '4번 타자' 최형우, 삼성의 시간은 다시 흐른다

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최형우가 삼성 팬들의 환호에 헬멧을 벗어 화답하고 있다.삼성 라이온즈
지난 21일 대구 삼성 라이온즈파크는 시범경기임에도 정규시즌 못지않은 함성이 들끓었다. 경기 전부터 이어진 긴 줄과 이른 시간부터 자리를 채운 관중들은 이날의 주인공이 누구인지 명확히 보여줬다. 그 중심에는 10년 만에 삼성 라이온즈 유니폼을 다시 입은 최형우(42, 우투좌타)가 있었다.
경기 전 소개 멘트가 나오자 관중석은 단숨에 들썩였다. 이름이 호명되는 순간 터져 나온 환호는 그야말로 뜨거웠다. 최형우는 더그아웃에서 천천히 걸어나와 그라운드를 밟았고, 이내 헬멧을 벗고 관중석을 향해 고개를 숙였다. 짧은 인사였지만 그 안에는 긴 시간의 공백을 메우는 상징성이 담겨 있었다.
첫 타석에서 그는 결과를 만들어내지 못했다. 타구는 좌익수 글러브로 향했고 기록은 평범한 아웃으로 남았다. 그러나 타석을 빠져나오는 순간에도 박수는 멈추지 않았다. 팬들은 결과보다 '돌아온 스타'에 더 큰 의미를 부여하고 있었다.
라이온즈파크를 가득 메운 관중의 반응은 분명했다. 최형우는 더 이상 과거의 스타가 아니라, 왕조 시대 히어로의 컴백이었다.
삼성을 떠나는 과정에서 내뱉은 오해받을 만한 언행 등이 겹쳐 한동안 미움의 대상이 되기도 했다. 하지만 오승환 은퇴식에서 호감적인 모습을 보여주며 단숨에 대구 팬들의 마음을 돌려놓아 버렸고 분위기를 타면서 다시 돌아오자 외려 예전보다 인기가 더 높아진 분위기다.
예상을 깨뜨린 선택, 대구로 돌아온 불혹의 스타
최형우의 삼성 복귀는 비시즌간 뜨거운 화제를 모았다. 그는 직전 시즌까지 KIA 타이거즈의 중심 타자로 활약해온 선수다. 오랜 기간 팀을 대표해 온 만큼 KIA팬들은 그를 프랜차이즈급으로 사랑해줬다.
그렇기에 야구계 안팎에서는 '선수 은퇴까지 KIA에 남을 것이다'는 전망이 지배적이었다. FA 대형 계약을 통해 이미 경제적 보상도 충분히 받은 상황인 데다 호남 출신이라는 정체성까지 더해지며 그의 잔류는 자연스러운 수순처럼 여겨졌다.
하지만 그의 선택은 달랐다. 결과적으로 최형우는 삼성으로 돌아갔다. 계약 조건이 삼성이 근소하게 나았기 때문이었다. 프로는 몸값으로 자신의 가치를 결정한다. 훨씬 나은 조건을 뿌리치고 KIA에 잔류한 나지완, 김선빈 등의 케이스도 있지만 그건 그들이 특별했을 뿐이다.
최형우는 철저히 비즈니스적인 관점에서 선택을 했고 불혹을 훌쩍 넘긴 나이에도 또 다른 도전에 나섰다. 거기에 삼성 왕조 시절 주축의 귀환이라는 상징성이 더해지며 확실한 스토리라인까지 만들어졌다.
이날 경기에서 드러난 최형우의 기록은 두드러지지 않았다. 하지만 삼성 팬들은 걱정하지 않는 분위기다. 그의 존재는 숫자로 환산하기 어려운 영역에서 팀에 영향을 미치기 때문이다.
우선 타선에서의 역할이다. 최형우는 중심 타선에서의 풍부한 경험을 바탕으로 한 안정감을 제공할 수 있다. 상대 투수와의 수싸움, 타석에서의 집중력, 상황에 맞는 타격은 젊은 선수들이 쉽게 따라올 수 없는 영역이다.