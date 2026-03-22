돌아온 '4번 타자' 최형우, 삼성의 시간은 다시 흐른다

삼성 라이온즈

큰사진보기 ▲삼성 구단과 삼성 팬들은 최형우가 '우승 청부사'가 되어주기를 바라고 있다. 삼성 라이온즈

최형우 효과, 삼성을 우승으로 이끌 수 있을까?



더 중요한 부분은 클럽하우스에서의 영향력이다. 여러차례 우승을 경험한 베테랑은 팀 내 분위기를 조율하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 삼성은 최근 몇 시즌 동안 세대교체 과정을 겪고 있는 팀이다. 이 과정에서 중심을 잡아줄 수 있는 존재의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.



최형우는 이러한 공백을 메울 수 있는 카드다. 단순히 조언을 건네는 수준을 넘어, 실제 경기에서 보여주는 플레이 자체가 젊은 선수들에게 학습 자료가 된다. 특히 중요한 순간에서의 대응 방식은 경험에서 비롯되는 부분이 크다.



또한 팬덤 측면에서도 그의 합류는 긍정적인 효과를 낳고 있다. 이날 경기에서 확인된 대구 팬들의 반응은 그의 복귀가 흥행 요소로도 충분한 가치를 지닌다는 점을 보여줬다. 팀에 대한 관심과 기대를 끌어올리는 데 있어 중요한 역할이 기대된다.



물론 현실적인 과제도 존재한다. 나이를 고려하면 풀타임 시즌에서의 체력 유지와 꾸준한 퍼포먼스는 쉽지 않은 도전이다. 시즌이 길어질수록 컨디션 관리가 중요해질 수밖에 없다.



또한 팀 내에서의 역할 설정 역시 중요한 변수다. 과거와 같은 절대적인 중심 타자 역할보다는 상황에 맞는 활용이 요구될 가능성이 크다. 이는 선수 본인의 적응뿐 아니라 팀 운영 측면에서도 세밀한 조율이 필요한 부분이다.



그럼에도 불구하고 이번 복귀는 이미 일정 부분 성공적인 출발을 알렸다. 삼성 팬들의 반응, 팀 내 기대감, 그리고 상징성까지 여러 요소가 긍정적으로 작용하고 있다.



물론 최형우가 커리어의 마지막 장을 어떤 방식으로 마무리할지는 아직 알 수 없다. 삼성 팬들과 팀이 기대하는 것은 직전 시즌까지 KIA에서 보여준 모습이지만 적지않은 나이를 감안했을 때 갑작스럽게 기량이 떨어진다 해도 이상할 것은 없다. 이런 부분에 대해서는 선수 본인도 부담이 적지 않을 것이다.



다만 분명한 것은 최형우는 자신의 야구 인생에서 의미 있는 장소로 돌아왔고, 그 선택은 많은 이들에게 강한 인상을 남겼다는 부분이다. 2026시즌 삼성은 그 어느 때보다도 뜨거운 이야기를 끌어안고 출발한다. 그 중심에는 다시 대구의 그라운드에 선 '맏형' 최형우가 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 삼성 구단과 삼성 팬들은 최형우가 '우승 청부사'가 되어주기를 바라고 있다.더 중요한 부분은 클럽하우스에서의 영향력이다. 여러차례 우승을 경험한 베테랑은 팀 내 분위기를 조율하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 삼성은 최근 몇 시즌 동안 세대교체 과정을 겪고 있는 팀이다. 이 과정에서 중심을 잡아줄 수 있는 존재의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.최형우는 이러한 공백을 메울 수 있는 카드다. 단순히 조언을 건네는 수준을 넘어, 실제 경기에서 보여주는 플레이 자체가 젊은 선수들에게 학습 자료가 된다. 특히 중요한 순간에서의 대응 방식은 경험에서 비롯되는 부분이 크다.또한 팬덤 측면에서도 그의 합류는 긍정적인 효과를 낳고 있다. 이날 경기에서 확인된 대구 팬들의 반응은 그의 복귀가 흥행 요소로도 충분한 가치를 지닌다는 점을 보여줬다. 팀에 대한 관심과 기대를 끌어올리는 데 있어 중요한 역할이 기대된다.물론 현실적인 과제도 존재한다. 나이를 고려하면 풀타임 시즌에서의 체력 유지와 꾸준한 퍼포먼스는 쉽지 않은 도전이다. 시즌이 길어질수록 컨디션 관리가 중요해질 수밖에 없다.또한 팀 내에서의 역할 설정 역시 중요한 변수다. 과거와 같은 절대적인 중심 타자 역할보다는 상황에 맞는 활용이 요구될 가능성이 크다. 이는 선수 본인의 적응뿐 아니라 팀 운영 측면에서도 세밀한 조율이 필요한 부분이다.그럼에도 불구하고 이번 복귀는 이미 일정 부분 성공적인 출발을 알렸다. 삼성 팬들의 반응, 팀 내 기대감, 그리고 상징성까지 여러 요소가 긍정적으로 작용하고 있다.물론 최형우가 커리어의 마지막 장을 어떤 방식으로 마무리할지는 아직 알 수 없다. 삼성 팬들과 팀이 기대하는 것은 직전 시즌까지 KIA에서 보여준 모습이지만 적지않은 나이를 감안했을 때 갑작스럽게 기량이 떨어진다 해도 이상할 것은 없다. 이런 부분에 대해서는 선수 본인도 부담이 적지 않을 것이다.다만 분명한 것은 최형우는 자신의 야구 인생에서 의미 있는 장소로 돌아왔고, 그 선택은 많은 이들에게 강한 인상을 남겼다는 부분이다. 2026시즌 삼성은 그 어느 때보다도 뜨거운 이야기를 끌어안고 출발한다. 그 중심에는 다시 대구의 그라운드에 선 '맏형' 최형우가 있다. 최형우컴백 삼성최형우 최형우이적 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 올 여름, 미국 백악관에서 종합격투기 대회 열린다

최형우가 삼성 팬들의 환호에 헬멧을 벗어 화답하고 있다.지난 21일 대구 삼성 라이온즈파크는 시범경기임에도 정규시즌 못지않은 함성이 들끓었다. 경기 전부터 이어진 긴 줄과 이른 시간부터 자리를 채운 관중들은 이날의 주인공이 누구인지 명확히 보여줬다. 그 중심에는 10년 만에 삼성 라이온즈 유니폼을 다시 입은 최형우(42, 우투좌타)가 있었다.경기 전 소개 멘트가 나오자 관중석은 단숨에 들썩였다. 이름이 호명되는 순간 터져 나온 환호는 그야말로 뜨거웠다. 최형우는 더그아웃에서 천천히 걸어나와 그라운드를 밟았고, 이내 헬멧을 벗고 관중석을 향해 고개를 숙였다. 짧은 인사였지만 그 안에는 긴 시간의 공백을 메우는 상징성이 담겨 있었다.첫 타석에서 그는 결과를 만들어내지 못했다. 타구는 좌익수 글러브로 향했고 기록은 평범한 아웃으로 남았다. 그러나 타석을 빠져나오는 순간에도 박수는 멈추지 않았다. 팬들은 결과보다 '돌아온 스타'에 더 큰 의미를 부여하고 있었다.라이온즈파크를 가득 메운 관중의 반응은 분명했다. 최형우는 더 이상 과거의 스타가 아니라, 왕조 시대 히어로의 컴백이었다.삼성을 떠나는 과정에서 내뱉은 오해받을 만한 언행 등이 겹쳐 한동안 미움의 대상이 되기도 했다. 하지만 오승환 은퇴식에서 호감적인 모습을 보여주며 단숨에 대구 팬들의 마음을 돌려놓아 버렸고 분위기를 타면서 다시 돌아오자 외려 예전보다 인기가 더 높아진 분위기다.최형우의 삼성 복귀는 비시즌간 뜨거운 화제를 모았다. 그는 직전 시즌까지 KIA 타이거즈의 중심 타자로 활약해온 선수다. 오랜 기간 팀을 대표해 온 만큼 KIA팬들은 그를 프랜차이즈급으로 사랑해줬다.그렇기에 야구계 안팎에서는 '선수 은퇴까지 KIA에 남을 것이다'는 전망이 지배적이었다. FA 대형 계약을 통해 이미 경제적 보상도 충분히 받은 상황인 데다 호남 출신이라는 정체성까지 더해지며 그의 잔류는 자연스러운 수순처럼 여겨졌다.하지만 그의 선택은 달랐다. 결과적으로 최형우는 삼성으로 돌아갔다. 계약 조건이 삼성이 근소하게 나았기 때문이었다. 프로는 몸값으로 자신의 가치를 결정한다. 훨씬 나은 조건을 뿌리치고 KIA에 잔류한 나지완, 김선빈 등의 케이스도 있지만 그건 그들이 특별했을 뿐이다.최형우는 철저히 비즈니스적인 관점에서 선택을 했고 불혹을 훌쩍 넘긴 나이에도 또 다른 도전에 나섰다. 거기에 삼성 왕조 시절 주축의 귀환이라는 상징성이 더해지며 확실한 스토리라인까지 만들어졌다.이날 경기에서 드러난 최형우의 기록은 두드러지지 않았다. 하지만 삼성 팬들은 걱정하지 않는 분위기다. 그의 존재는 숫자로 환산하기 어려운 영역에서 팀에 영향을 미치기 때문이다.우선 타선에서의 역할이다. 최형우는 중심 타선에서의 풍부한 경험을 바탕으로 한 안정감을 제공할 수 있다. 상대 투수와의 수싸움, 타석에서의 집중력, 상황에 맞는 타격은 젊은 선수들이 쉽게 따라올 수 없는 영역이다.