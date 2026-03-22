'미션 완료'한 여자농구, 막판 순위 경쟁 재개

한국여자농구연맹

삼성생명의 젊은 에이스 이해란은 이번 시즌 프로 데뷔 후 첫 득점왕 등극을 노리고 있다.이처럼 1위와 2위, 4위와 5위의 순위 경쟁도 치열하지만 시즌 막판 선수들의 개인 타이틀 경쟁도 더욱 흥미롭게 전개되고 있다. 특히 이번 시즌엔 2023-2024 시즌의 박지수나 2024-2025 시즌의 김단비(우리은행)처럼 특정 선수가 다관왕을 차지하면서 독주하는 선수가 없다. 따라서 시즌 막판까지 개인 타이틀을 위한 선수들의 경쟁이 더욱 치열해지고 이를 지켜보는 농구팬들의 재미도 커지고 있다.가장 많은 관심을 갖는 득점왕 경쟁은 삼성생명 블루밍스의 이해란이 18.15점으로 꾸준히 선두를 유지하고 있다. 하지만 시즌 중반까지 평균 20득점을 넘겼던 이해란이 다소 주춤하는 사이 지난 시즌 득점왕 김단비가 17.89득점을 기록하며 뒤를 바짝 쫓고 있다. 두 선수의 차이가 고작 0.26점에 불과하고 양 팀이 똑같이 3경기를 남겨두고 있는 만큼 시즌 마지막까지 득점왕 경쟁은 더욱 치열하게 전개될 전망이다.득점 2위 김단비는 지난 시즌 10.9리바운드에 이번 시즌에도 11.3리바운드를 기록하며 리바운드 타이틀 2연패에 도전하고 있다. 하지만 통산 6번이나 리바운드 1위를 차지했던 박지수가 이번 시즌 적은 출전 시간에도 10.57리바운드를 기록하며 김단비를 위협하고 있다. 다만 KB의 정규리그 우승이 조기에 결정된다면 봄 농구를 위해 박지수가 무리해서 리바운드 여왕 경쟁에 뛰어들 확률은 그리 높지 않다.여자농구를 즐기는 가장 큰 재미 중 하나인 3점슛 부문에서는 이번 시즌 허예은(KB, 56개)과 안혜지(BNK, 55개), 신이슬(신한은행 에스버드, 50개) 등 그동안 3점슛에 큰 장점이 없었던 선수들의 약진이 돋보이고 있다. 하지만 이번 시즌에도 3점슛 1위를 질주하고 있는 선수는 역시 63개의 3점슛을 성공시킨 '스테판 이슬' 강이슬이다. 강이슬이 3점슛 1위를 차지하면 개인 통산 9번째 3점슛 여왕에 등극한다.지난 시즌 7.03개의 어시스트를 기록하며 안혜지의 4시즌 연속 어시스트 1위를 저지했던 허예은은 이번 시즌에도 평균 6.78개의 어시스트를 배달하며 6.18개의 안혜지를 제치고 어시스트 부문 1위에 올라 있다. 두 선수의 어시스트 차이가 10개인 만큼 산술적으로 역전이 불가능하진 않지만 KB의 잔여 경기가 3경기인 것에 비해 BNK는 단 2경기만 남겨두고 있어 허예은의 어시스트 여왕 2연패가 유력하다.