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'미션 완료'한 여자농구, 막판 순위 경쟁 재개

'미션 완료'한 여자농구, 막판 순위 경쟁 재개

[여자프로농구] 월드컵 예선 마치고 23일부터 WKBL 후반기 잔여 일정 돌입

양형석(utopia697)
26.03.22 10:26최종업데이트26.03.22 10:26
박수호 감독이 이끄는 한국 여자농구 대표팀은 지난 11일(이하 한국시각)부터 18일까지 프랑스 리옹에서 열린 2026 FIBA 여자농구 월드컵 최종 예선에서 나이지리아와 콜롬비아, 필리핀을 꺾고 D조 3위에 오르며 4위까지 주어지는 여자농구 월드컵 본선 티켓을 따냈다. 이로써 한국은 1964년 페루 대회를 시작으로 17회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했다. 60년 넘게 농구 월드컵 개근에 성공한 것이다.

이번 대회 한국 대표팀에서 가장 돋보였던 선수는 단연 '조선의 3점슈터' 강이슬(KB 스타즈)이었다. 강이슬은 지난 16일 필리핀전에서 한국의 국제 대회 한 경기 최다 3점슛 신기록에 해당하는 8개의 3점슛을 터트리는 등 5경기에서 65개의 3점슛을 던져 41.54%의 높은 성공률로 27개를 림에 적중 시켰다. 강이슬의 폭발적인 외곽슛이 없었다면 한국이 월드컵 본선으로 가는 길은 훨씬 험난했을 것이다.

19일 귀국해 소속팀으로 복귀한 선수들은 월드컵 본선 진출의 기쁨을 느낄 새도 없이 23일부터 다시 WKBL의 치열한 순위 경쟁에 돌입한다. 공교롭게도 월드컵 최종 예선 일정으로 리그가 중단되기 전까지 선두 KB와 2위 하나은행의 승차는 1.5경기, 봄 농구 막차 티켓을 놓고 다투는 4위 BNK 썸과 5위 우리은행 우리WON의 승차는 고작 0.5경기였다. 마지막 순위 경쟁이 더욱 흥미로울 수 밖에 없는 이유다.

끝까지 지켜봐야 하는 1위와 4위 경쟁

리그 최고의 원투펀치 박지수(왼쪽)와 강이슬은 후반기 KB의 1위 등극을 이끌었다.
리그 최고의 원투펀치 박지수(왼쪽)와 강이슬은 후반기 KB의 1위 등극을 이끌었다.한국여자농구연맹

'국보센터' 박지수가 유럽에서 복귀하면서 독보적인 '1강'으로 주목 받았던 KB는 시즌 초반 박지수가 신우신염(신장에 염증이 생기는 질병)으로 6경기에 결장하면서 상위권으로 치고 나가지 못했다. 시즌 초반에 쌓아 놓은 승수가 후반기 순위 경쟁에 끼치는 영향을 고려하면 상당히 불리하게 시즌을 출발한 셈이다. 하지만 KB는 2025년 12월 22일 BNK전에서 박지수가 복귀하면서 다시 날개를 달았다.

실제로 2라운드까지 6승 4패를 기록한 KB는 박지수 복귀 후 17경기에서 13승 4패를 기록하면서 단숨에 선두로 치고 올라갔다. 부상 전후로 출전 시간을 관리 받고 있는 박지수는 이번 시즌 프로 데뷔 후 가장 적은 평균 23분25초 출전에 그치고 있다. 하지만 득점 3위(16.29점)와 리바운드 2위(10.57개), 블록슛 1위(1.62개), 2점 성공률 2위(60.7%) 등 코트 위에서 보여주는 지배력은 조금도 줄어들지 않았다.

반면에 3라운드까지 12승 3패로 선두를 질주하며 농구팬들을 놀라게 했던 하나은행은 최근 11경기에서 5승 6패에 그치며 KB에게 선두 자리를 내줬다. 이이지마 사키와 진안, 박소희로 이어지는 삼각편대가 여재하지만 김정은, 사키 등 베테랑 선수들이 시즌 후반으로 접어들면서 체력적인 부담을 느끼고 있다. 물론 아직 정규리그 4경기가 남아있는 만큼 창단 첫 정규리그 우승을 포기할 시점은 아니다.

지난 시즌 챔피언 결정전 우승팀 BNK는 심한 기복으로 좀처럼 상위권 경쟁을 하지 못하고 있다. 4라운드 KB전부터 5라운드 우리은행전까지 5연패의 늪에 빠지며 봄 농구가 멀어지는 듯했던 BNK는 최근 5경기에서 3승을 따내면서 간신히 4위로 올라섰다. 6개 구단 중 정규리그 잔여 경기(2경기)가 가장 적은 BNK는 남은 2경기에서 이번 시즌 양강을 형성하고 있는 하나은행과 KB를 차례로 상대해야 한다.

2013-2014 시즌부터 12시즌 연속으로 7할 승률을 기록했던 명문구단 우리은행 우리WON은 농구월드컵 예선 휴식기 직전 4연패를 당하면서 12승 15패로 승률 .444에 머무르고 있다. 남은 3경기에 모두 승리한다 해도 승률 5할이 되기 때문에 위성우 감독 부임 후 최악의 성적은 이미 확정됐다. 우리은행으로서는 남은 3경기에서 최대한 많은 승수를 쌓아야 13시즌 연속 봄 농구 진출 기록을 이어갈 수 있다.

이해란과 김단비가 맞붙은 신구 득점왕 경쟁

삼성생명의 젊은 에이스 이해란은 이번 시즌 프로 데뷔 후 첫 득점왕 등극을 노리고 있다.
삼성생명의 젊은 에이스 이해란은 이번 시즌 프로 데뷔 후 첫 득점왕 등극을 노리고 있다.한국여자농구연맹

이처럼 1위와 2위, 4위와 5위의 순위 경쟁도 치열하지만 시즌 막판 선수들의 개인 타이틀 경쟁도 더욱 흥미롭게 전개되고 있다. 특히 이번 시즌엔 2023-2024 시즌의 박지수나 2024-2025 시즌의 김단비(우리은행)처럼 특정 선수가 다관왕을 차지하면서 독주하는 선수가 없다. 따라서 시즌 막판까지 개인 타이틀을 위한 선수들의 경쟁이 더욱 치열해지고 이를 지켜보는 농구팬들의 재미도 커지고 있다.

가장 많은 관심을 갖는 득점왕 경쟁은 삼성생명 블루밍스의 이해란이 18.15점으로 꾸준히 선두를 유지하고 있다. 하지만 시즌 중반까지 평균 20득점을 넘겼던 이해란이 다소 주춤하는 사이 지난 시즌 득점왕 김단비가 17.89득점을 기록하며 뒤를 바짝 쫓고 있다. 두 선수의 차이가 고작 0.26점에 불과하고 양 팀이 똑같이 3경기를 남겨두고 있는 만큼 시즌 마지막까지 득점왕 경쟁은 더욱 치열하게 전개될 전망이다.

득점 2위 김단비는 지난 시즌 10.9리바운드에 이번 시즌에도 11.3리바운드를 기록하며 리바운드 타이틀 2연패에 도전하고 있다. 하지만 통산 6번이나 리바운드 1위를 차지했던 박지수가 이번 시즌 적은 출전 시간에도 10.57리바운드를 기록하며 김단비를 위협하고 있다. 다만 KB의 정규리그 우승이 조기에 결정된다면 봄 농구를 위해 박지수가 무리해서 리바운드 여왕 경쟁에 뛰어들 확률은 그리 높지 않다.

여자농구를 즐기는 가장 큰 재미 중 하나인 3점슛 부문에서는 이번 시즌 허예은(KB, 56개)과 안혜지(BNK, 55개), 신이슬(신한은행 에스버드, 50개) 등 그동안 3점슛에 큰 장점이 없었던 선수들의 약진이 돋보이고 있다. 하지만 이번 시즌에도 3점슛 1위를 질주하고 있는 선수는 역시 63개의 3점슛을 성공시킨 '스테판 이슬' 강이슬이다. 강이슬이 3점슛 1위를 차지하면 개인 통산 9번째 3점슛 여왕에 등극한다.

지난 시즌 7.03개의 어시스트를 기록하며 안혜지의 4시즌 연속 어시스트 1위를 저지했던 허예은은 이번 시즌에도 평균 6.78개의 어시스트를 배달하며 6.18개의 안혜지를 제치고 어시스트 부문 1위에 올라 있다. 두 선수의 어시스트 차이가 10개인 만큼 산술적으로 역전이 불가능하진 않지만 KB의 잔여 경기가 3경기인 것에 비해 BNK는 단 2경기만 남겨두고 있어 허예은의 어시스트 여왕 2연패가 유력하다.

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