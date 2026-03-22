'미션 완료'한 여자농구, 막판 순위 경쟁 재개

박수호 감독이 이끄는 한국 여자농구 대표팀은 지난 11일(이하 한국시각)부터 18일까지 프랑스 리옹에서 열린 2026 FIBA 여자농구 월드컵 최종 예선에서 나이지리아와 콜롬비아, 필리핀을 꺾고 D조 3위에 오르며 4위까지 주어지는 여자농구 월드컵 본선 티켓을 따냈다. 이로써 한국은 1964년 페루 대회를 시작으로 17회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했다. 60년 넘게 농구 월드컵 개근에 성공한 것이다.
이번 대회 한국 대표팀에서 가장 돋보였던 선수는 단연 '조선의 3점슈터' 강이슬(KB 스타즈)이었다. 강이슬은 지난 16일 필리핀전에서 한국의 국제 대회 한 경기 최다 3점슛 신기록에 해당하는 8개의 3점슛을 터트리는 등 5경기에서 65개의 3점슛을 던져 41.54%의 높은 성공률로 27개를 림에 적중 시켰다. 강이슬의 폭발적인 외곽슛이 없었다면 한국이 월드컵 본선으로 가는 길은 훨씬 험난했을 것이다.
19일 귀국해 소속팀으로 복귀한 선수들은 월드컵 본선 진출의 기쁨을 느낄 새도 없이 23일부터 다시 WKBL의 치열한 순위 경쟁에 돌입한다. 공교롭게도 월드컵 최종 예선 일정으로 리그가 중단되기 전까지 선두 KB와 2위 하나은행의 승차는 1.5경기, 봄 농구 막차 티켓을 놓고 다투는 4위 BNK 썸과 5위 우리은행 우리WON의 승차는 고작 0.5경기였다. 마지막 순위 경쟁이 더욱 흥미로울 수 밖에 없는 이유다.
끝까지 지켜봐야 하는 1위와 4위 경쟁