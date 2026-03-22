'타격기계 장착' 마법사들, 가을야구 복귀 노린다

연합뉴스

[주목할 선수]

16일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 프로야구 LG 트윈스와 kt wiz의 시범경기. 4회말 2사 주자 1,2루에서 KT 김현수가 타격하고 있다.Kt는 2020년 정규리그 MVP 멜 로하스 주니어가 2024년 kt로 컴백해 타율 .329 188안타 32홈런 112타점 108득점을 기록하며 녹슬지 않은 기량을 과시했다. 하지만 변치 않는 기량을 믿어 의심치 않았던 로하스는 지난해 95경기에서 타율 .239 14홈런 43타점으로 부진하다 중도 퇴출됐다. 로하스의 대체 선수였던 앤드류 스티븐슨의 활약(타율 .262 3홈런 14타점 26득점)도 기대에 미치지 못한 것은 마찬가지.이에 kt는 올 시즌 새 외국인 타자로 빅리그 332경기 출전 경력을 가지고 있는 외야수 샘 힐리어드를 총액 100만 달러에 영입했다. 힐리어드는 콜로라도 로키스에서 활약했던 2021년 81경기에서 14홈런, 2024년에는 58경기에서 10홈런을 기록했을 정도로 장타 능력을 갖춘 선수다. 다만 kt에 안현민, 배정대, 김민혁, 최원준 등 좋은 외야수들이 많은 만큼 타격에 전념하기 위해 힐리어드가 지명타자로 활약할 가능성도 있다.지난해 타율 .265 15홈런 61타점으로 기대에 미치지 못했지만 자타가 공인하는 팀의 간판타자였던 강백호(한화)가 FA자격을 얻어 팀을 떠나고 황재균마저 은퇴를 선언한 kt는 통산 타율 .318에 빛나는 '타격기계' 김현수를 영입했다. 김현수는 어느덧 만 38세로 전성기는 지났지만 여전히 2008년부터 지난해까지 최근 16년 동안 14번이나 80타점 이상을 기록했던 '엘리트 타자'다(빅리그에서 활약한 2년 제외).마법사들의 주전포수 장성우는 양의지(두산 베어스)와 강민호(삼성 라이온즈), 박동원(LG 트윈스)처럼 리그 정상급 포수로 분류되진 않지만 최근 11년 연속 115경기 이상 출전했을 정도로 팀 내 비중이 매우 높다. 하지만 이렇게 높은 입지와 달리 지난 겨울 FA시장에서 오랜 진통 끝에 2년 16억 원에 FA 계약을 체결했는데 장성우는 올 시즌 새로 합류한 한승택과의 경쟁에서 확실한 우위를 점해야 한다.2015년 두산의 한국시리즈 우승을 이끌었던 김현수와 허경민이 11년 만에 재회한 코너내야에 비해 박경수(kt 주루코치)-심우준(한화) 콤비가 해체된 키스톤 콤비는 상대적으로 kt의 약점으로 꼽힌다. 물론 지난해 주전 유격수로 활약한 권동진과 베테랑 김상수, 내외야를 겸할 수 있는 유틸리티 플레이어 오윤석 등이 있지만 kt팬들은 지난해 상무에서 .412의 놀라운 타율을 기록했던 류현인의 활약을 기대하고 있다.2014년 LG에 입단했다가 1년 만에 신생구단 특별 지명을 통해 kt로 이적한 배정대는 지금은 사라진 경찰 야구단에서 군복무를 마친 후 kt가 가을야구의 단골손님이 된 2020년부터 붙박이 주전 중견수로 활약했다. 배정대는 현역 시절의 이대형(SPOTV 해설위원)처럼 폭발적인 주루 능력을 갖췄거나 20홈런 보장하는 강타자는 아니지만 매년 꾸준히 두 자리 수 홈런과 도루를 기록할 수 있는 준수한 중견수 자원이다.2024년 113경기에 출전해 타율 .275 7홈런 59타점 49득점으로 활약이 다소 아쉬웠던 배정대는 지난해 2021 시즌 이후 4년 만에 10홈런 10도루에 도전하려 했지만 타율 .204 49안타 2홈런 28타점 25득점 6도루에 그치며 최악의 시즌을 보냈다. 배정대의 시즌 안타가 50개를 채 넘지 못한 것은 김민혁, 로하스, 강백호가 주전으로 활약하며 배정대에게 주전 기회가 주어지지 않았던 2019년 이후 6년 만이었다.로하스의 중도 퇴출과 배정대의 부진으로 외야진의 경쟁력이 크게 떨어졌던 kt는 외국인 선수로 외야수 힐리어드를 영입했고 FA시장에서 최원준과 4년 총액 48억 원에 계약했다. 힐리어드와 최원준은 외야 세 포지션을 모두 소화할 수 있고 우익수 자리에는 풀타임 성적이 궁금한 '국대' 4번타자' 안현민이 버티고 있다. 지난해까지 마땅한 경쟁 상대가 없었던 배정대의 입지가 크게 좁아졌다는 뜻이다.만약 이강철 감독이 공격에 비중을 둬 힐리어드와 최원준, 안현민을 외야에 배치하고 장타력이 좋은 문상철을 지명타자로 활용하는 라인업을 내세운다면 배정대는 벤치로 밀려날 수 밖에 없다. 하지만 이강철 감독은 공수 균형을 중요하게 생각하는 지도자이기 때문에 다재다능한 배정대를 대수비로만 활용할 확률은 높지 않다. 물론 지난해보다 훨씬 치열해질 경쟁을 이겨내는 것은 철저히 배정대의 몫이다.