'리그 2연승→3위 도약'한 전북, 대전 1대 0 제압

정정용 감독이 이끄는 전북 현대가 21일 오후 2시 대전월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 5라운드서 황선홍 감독의 대전하나시티즌에 0-1로 승리했다. 이로써 전북은 2승 2무 1패 승점 8점 3위에, 대전은 1승 3무 1패 승점 6점 4위에 자리했다.우승 후보로 꼽히는 전북과 대전. 이들의 출발은 그리 좋지 않았다. 원정을 떠나온 전북은 정 감독 체제로 변환된 후 슈퍼컵서 우승 트로피를 따냈으나 리그 시작과 함께 흔들리기 시작했다. 개막전서 부천에 2-3으로 역전 패배를 당한 이후 김천-광주에 무승부를 거두며 비판을 피하지 못했다. 직전 라운드서 안양에 2-1 승리를 따냈지만, 경기력 개선이 필요했다.대전 역시 전북과 유사한 흐름이었다. 시즌 시작 전에 열린 슈퍼컵서 전북에 0-2로 패배하며 준우승에 머문 이들은 안양-부천-김천과 모두 1-1 무승부를 거뒀다. 경기력 자체는 괜찮았지만, 집중력과 결정력에서 2% 아쉬움이 있었다. 직전 경기서 승격팀인 인천 유나이티드를 상대로 3-1 승리를 챙기며 웃었지만, 기세를 이어갈 필요성이 있었다.양 팀 사령탑도 이에 동의했다. 전북 정 감독은 "연승으로 가는 게 중요하다"라고 했고, 대전 황 감독도 "오늘 같은 경기를 제대로 해야 비로소 우승 후보도 되고 강팀 소리도 듣는 거다. 여기서 나가떨어지면 아무 소득이 없다"라며 강력한 의지를 다졌다. 실제로 경기는 상당히 팽팽하게 흘러갔고, 주도권을 가져오면, 다시 빼앗는 형식이었다.그러던 와중 전북이 먼저 웃었다. 전반 47분 김영빈의 롱패스를 모따가 머리로 떨궜고, 이 볼을 잡은 이동준이 이순민과의 경합을 이겨내고 오른발로 선제골을 터뜨렸다. 일격을 허용한 대전도 총공세에 나섰으나 실패로 돌아갔다. 후반에는 엄원상, 유강현, 디오고, 마사, 강윤성을 차례로 투입하며 기회를 엿봤으나 전북의 단단한 수비벽을 뚫어내지 못했다.전북의 승리로 돌아갔으나 경기 내용은 팽팽했다. 대전이 62%의 점유율을 통해 주도권을 잡았지만, 전북이 더 효과적인 공격을 펼쳤다. 11개의 슈팅 중 8개나 골대 안으로 슈팅을 날리는 데 성공했고, 역습 패턴과 교체술도 상당히 흥미로운 포인트 중 하나였다.이처럼 퍼플 아레나를 침묵으로 만들게 한 전북. 승점 3점의 시원함도 좋았으나 무실점 경기를 해냈다는 게 상당히 값진 성과였다. 지난해 거스 포옛 감독 체제 아래 이들은 단단한 수비력을 선보였다. 개막 초반에는 수비에서 흔들리며 고생했으나 3월 A매치 이후 김태환, 홍정호(수원 삼성), 김영빈, 김태현으로 이어지는 철의 4백이 완벽하게 가동됐다.전북은 리그 38경기를 치르면서 단 32골(경기당 0.84점)을 내주는 압도적인 수비 실력을 선보였고, 이는 우승 트로피 2개를 따내는 데 주요한 원동력이 됐다. 정 감독 체제 아래서도 이런 기조가 이어질 거라는 기대감이 충분했다. 베테랑 홍정호가 빅버드로 떠나갔으나 이를 대체할 조위제, 박지수와 같은 국가대표급 수비진이 수혈됐기 때문.슈퍼컵에서도 탄탄한 수비력으로 막강한 대전 공격력을 무실점으로 막아내며 기대감을 낳았고, 국가대표 골키퍼 송범근도 훌륭한 선방 능력을 자랑하면서 가슴을 뛰게 하기 충분했다. 하지만, 개막전부터 그 예상은 보기 좋게 빗나가기 시작했다. 승격팀 부천에 무려 3골을 내줬고, 이 득점은 모두 실수에서 기인한 거기에 상당한 아쉬움이 있었다.2라운드에서도 흔들렸다. 후반 시작과 함께 수비 라인이 무너지면서 홍윤상에게 실점을 내줬고, 실수가 이어지면서 고개를 숙였다. 광주전에서는 무실점을 기록했지만, 직전 경기서도 이런 흐름은 계속됐다. 선제골을 터뜨린 직후 수비에서 급격하게 무너지는 패턴이 나왔고, 결국 김운에 동점 골을 내줘야만 했다.수비에서 아쉬움이 짙어지고 있는 상황 속 반전을 다짐했던 이번 경기서는 달랐다. 중심을 잡아줘야 하는 박지수와 김태현이 부상으로 전력에서 이탈한 가운데 정 감독은 김태환, 조위제, 김영빈, 최우진을 내세웠다. 불안함이 있었으나 전북은 끝내 실점하지 않았다. 전반에는 핸드볼 장면과 페널티 박스 안에서 집중력 부재로 실점을 허용할 뻔했지만, 흔들리지 않았다.후반에는 더욱 완벽한 수비력을 선보였다. 선발로 나선 주민규를 완벽하게 봉쇄한 가운데 중앙 수비에 자리한 조위제, 김영빈은 브라질 특급 공격수 디오고도 손쉽게 막아냈다. 또 좌측면에서는 지난해 수비에서 약점이 나왔던 최우진이 엄원상, 주앙 빅토르의 영향력을 완벽하게 제어했고, 우측면에 자리한 '캡틴' 김태환 역시 든든한 모습으로 팀의 무실점 승리를 도왔다.90분 내내 단 3개의 유효 슈팅만 허용했고, 팀 전체 클리어링도 34회로 대전이 기록한 16개의 2배가 넘는 수치를 기록하면서 높은 집중력을 보여줬다.전북 입성 이후 2연승을 기록하며 반전의 초석을 다진 정정용 감독은 경기 후 기자회견을 통해 이번 경기에서 보여준 모습에 약간의 만족감을 드러냈다. 그는 "2주간 더 여유 있게 준비할 수 있을 것이다. 여러모로 준비를 확실히 할 수 있을 듯하다. 아쉬운 부분들이 있긴 하다. 공격, 수비 모두에 있고, A매치 기간 동안 완성도를 높이는 게 팬들을 위한 일이다. 잘 준비하겠다"라고 답했다.한편, 전북은 3월 A매치 휴식기 후 내달 4일 홈에서 '라이벌' 울산HD와 리그 6라운드 일전을 치르게 된다.