딛고 있는데 휘청이는 사람들, 그들이 느끼는 '연결'의 연극

단단한 땅에 발을 딛고 서 있지만, 불안정한 사람들이 있다. 지난 12일부터 14일까지 서울 종로구 두산아트센터에서 공연된 진윤선 연출의 연극 <나의 땅은 어디인가>에는 자기 뿌리에 대해 고민하는 인물들이 등장한다. 이들은 함께 등장하지만 직접적으로 연결되지 않는다.
각각의 배우는 모노드라마처럼 홀로 연기한다. 대상은 각각 다르다. 이주민 3세인 차비에게는 한국 출신 증조부가, 쿄에게는 대학 시절 가깝게 지냈던 경비원이, 정민에게는 떠나간 친구가, 사모에게는 키우던 고양이가 그 대상이다. 관객은 어쩌면 혼잣말 같기도 하고 편지 같기도 한 이들의 이야기를 3면으로 무대를 둘러싼 객석에서 지켜보게 된다.
무대는 일상적인 공간이다. 벤치, 소화전 등 우리가 평소 보던 공간의 일부를 옮겨둔다. 빈 무대와 가깝기 때문에 인물들의 상황에 맞춰 다른 공간으로 변화하기가 용이하다. 또 이런 무대는 인물들의 이야기가 우리가 알아채지 못했더라도 우리 주변에 있는 이야기였다는 것을 의미한다.
이 공연은 '두산아트랩 공연'의 여섯 번째 공연으로 올라왔다. 두산아트랩 공연은 40세 이하 젊은 예술가들이 새로운 작품을 실험할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 매년 정기 공모를 통해 선정된 작품을 공연할 수 있도록 지원한다. 젊은 예술가들이 무대를 통해 새로운 시도와 생각을 실험할 수 있는 공간이 된다.