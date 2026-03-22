딛고 있는데 휘청이는 사람들, 그들이 느끼는 '연결'의 연극

▲<나의 땅은 어디인가> 연습 사진진윤선 연출은 프로그램 소개와 함께 <나의 땅은 어디인가> 연습 중 배우들이 직접 그림으로 채운 칠판을 공개했다. 진 연출은 "배우들이 스스로 나서 칠판을 가득 채웠다. 작품 안의 요소들이 빼곡히 들어있다"고 설명했다. 진윤선

'땅'이 없어도 서로에게 닿는 방법



네 명의 인물을 연기하는 배우들이 따로 혹은 함께 나온다. 한 인물이 자신의 이야기를 연기할 때 다른 배우는 지문을 읽어주기도 한다. 진 연출은 "극 중 인물들은 혼자 놓여 있지만 누군가가 계속 곁에 있음을 지문을 읽는 배우에게 상징하게 하고자 했다"고 말했다. 그는 배우들에게 '순간을 함께 하는 것처럼 지문을 읽었으면 좋겠다'고 요청했다.



각자 따로 이야기하던 배우들은 한순간 함께 비를 맞는다. 각자의 시간과 공간에서 맞는 비지만, 순간 무대에 다 같이 있는 모습으로 다른 곳에 있는 이들의 연결을 의미한다. 이 장면은 연극이기에 가능한 것으로 <나의 땅은 어디인가>를 연극으로 만나야 하는 이유다. 세상의 가장자리에 놓인 이들의 연대는 존재만으로 아름답게 다가온다.



우리는 살아가면서 타인의 존재를 의식하지 못한다. 혼자라고 생각하며 외로움을 느끼기도 하고, 자신의 감정을 토해내거나 소화하지 못해 괴로워하기도 한다. 구체적이고 특수한 각자의 사연들은 타인이 듣기에 이해가 되지 않을지도 모른다. 그러나 개인들은 어쩌면 '우리'가 될 수 있는 이들로, 아무리 특수하고 구체적인 삶을 산다고 해도 결국 공동의 아픔을 안게 된다.



아픔을 치유하는 것은 사소한 스침으로 시작된다. <나의 땅은 어디인가> 마지막 공연 이후 진행된 아티스트 토크 시간에 관객들은 그 스침을 경험했다. 진 연출은 그 시간을 "서로 이야기를 얹어가는 순간들이 아름다웠고 힘이 됐다"고 말했다. 모르는 관계지만 같은 공연을 봤다는 것만으로도 마음을 나누는 것, 그것이 약간의 스침이며 연대다. 마음이 닿은 사람들은 서로를 외면할 수 없다.



한 관객은 "월세와 전세 등으로 '자기 집'을 갖기 어려운 청년세대 역시 정처 없이 떠도는 연극 속 인물들과 닮았다"고 말했다. 어떤 이유에서든 아직 자신의 땅을 찾지 못한 이들은 무대뿐 아니라 현실에도 존재한다. 방황하고 떠돌아야 할지언정, 그들을 외면하지 않는 사회가 되기까지 <나의 땅은 어디인가>의 의미는 변하지 않는다. 고립 속에서 그려낸 작은 연대가 모두에게 닿을 때, 비로소 우리는 서로를 바라볼 수 있다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기