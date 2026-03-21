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올 여름, 미국 백악관에서 종합격투기 대회 열린다

올 여름, 미국 백악관에서 종합격투기 대회 열린다

사상 첫 백악관 프로 스포츠 이벤트… 글로벌 상징성 극대화

김종수(oetet)
26.03.21 10:51최종업데이트26.03.21 10:51
UFC 프리덤 250 대진표
UFC 프리덤 250 대진표UFC 제공

미국 수도 한복판, 그것도 권력의 상징인 백악관에서 종합격투기(MMA) 대회가 열린다는 소식이 전해지며 전 세계 스포츠계와 정치권의 이목이 쏠리고 있다.

UFC가 발표한 이번 이벤트는 단순한 격투기 흥행을 넘어, 스포츠와 국가 상징 공간의 결합이라는 점에서 역사적 의미를 갖는 시도로 평가된다. 특히 최근 글로벌 스포츠 산업이 '경험 중심 콘텐츠'와 '상징성'을 강조하는 흐름 속에서, 이번 대회는 새로운 패러다임을 제시할 가능성이 크다.

오는 6월 14일(현지시간), 워싱턴 D.C.에 위치한 백악관 남쪽 잔디광장 사우스론에서 열리는 이번 UFC 대회는 해당 장소에서 개최되는 최초의 프로 스포츠 행사다. 백악관은 미국 대통령의 공식 거처이자 세계 정치의 중심지로, 그 자체로 강력한 상징성을 지닌 공간이다.

이 같은 장소에서 격투 스포츠가 열린다는 점은 기존의 스포츠 이벤트와는 차별화된 메시지를 전달한다. 과거에도 스포츠가 정치·외교적 메시지를 전달하는 수단으로 활용된 사례는 있었지만, 국가 최고 권력기관의 핵심 공간이 직접 경기 무대로 사용되는 경우는 극히 드물다.

전문가들은 이번 이벤트가 단순한 '이색 경기'가 아니라, 미국이 스포츠를 통해 문화적 영향력을 재확인하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 특히 UFC는 이미 글로벌 시장에서 강력한 브랜드 파워를 구축한 상태로, 이번 대회를 통해 '미국 중심 스포츠 콘텐츠'의 상징성을 한층 강화할 것으로 전망된다.

또한 디지털 플랫폼과 스트리밍 시장의 성장으로 인해 스포츠 이벤트의 소비 방식이 변화하는 가운데, 이처럼 상징적 장소에서 열리는 이벤트는 전 세계 시청자들에게 강한 인상을 남길 수 있는 콘텐츠로 기능할 가능성이 높다.

메인이벤트는 일리아 토푸리아(사진 왼쪽)가 맡는다.
메인이벤트는 일리아 토푸리아(사진 왼쪽)가 맡는다.UFC 제공

주 체육위원회 대신 ABC 참여…규제 구조도 '이례적'

이번 대회는 규제 체계에서도 기존 UFC 이벤트와 다른 특징을 보인다. 일반적으로 미국 내 MMA 대회는 각 주 체육위원회의 감독 아래 진행되지만, 이번 대회는 연방 소유지에서 개최되는 만큼 특정 주의 관할을 받지 않는다.

이에 따라 복싱 위원회 협회(ABC)가 독립적인 제3자 기관으로 참여해 규제 자문을 제공한다. ABC는 미국 전역의 복싱 및 MMA 규제 기준을 조율하는 기관으로, 안전성과 공정성 확보 측면에서 핵심적인 역할을 수행해 왔다.

ABC의 티모시 시프먼 회장은 "이번 대회는 규제 수준과 운영 체계 측면에서 새로운 기준을 제시할 것이다"며 국제적으로 검증된 심판과 심사위원, 검사관으로 구성된 전문 인력을 투입할 계획이라고 밝혔다.

UFC 역시 선수 안전을 최우선 가치로 두고 모든 규정 준수를 약속했다. ▲경기 전·후 의료 검사 ▲엄격한 건강 검진 ▲부상 방지 및 대응 프로토콜 ▲공정한 판정 시스템 등이 포함된다. 이는 최근 격투 스포츠에서 논의되고 있는 '선수 보호 강화' 흐름과도 맞닿아 있다.

특히 최근 몇 년간 MMA와 복싱계에서는 판정 논란과 안전 문제에 대한 비판이 꾸준히 제기되어 왔다. 이러한 상황에서 UFC가 '역대 최고 수준의 규제'를 강조하는 것은 단순한 이벤트 운영을 넘어, 스포츠 전반의 신뢰도를 높이기 위한 전략적 선택으로 해석된다.

시릴 간(사진 오른쪽)은 알렉스 페레이라의 3체급 도전 행보의 첫 문지기로 나선다.
시릴 간(사진 오른쪽)은 알렉스 페레이라의 3체급 도전 행보의 첫 문지기로 나선다.UFC 제공

초호화 대진 구성…기록과 상징 동시에 노린다

경기 구성 역시 이번 대회의 위상을 보여준다. 총 6경기로 진행되며 UFC가 보유한 최상위급 스타들이 대거 출전한다.

메인이벤트에서는 라이트급 챔피언이자 파운드 포 파운드(P4P) 랭킹 2위인 일리아 토푸리아(29·조지아/스페인)가 라이트급 잠정 챔피언 저스틴 게이치(37·미국)와 맞붙는다.

토푸리아는 최근 몇 년간 가장 빠르게 성장한 파이터 중 한 명으로 평가받고 있으며, 게이치는 특유의 공격성과 강인한 체력으로 팬층이 두터운 선수다. 두 선수의 스타일이 정면충돌하는 만큼, 경기 양상 역시 치열한 난타전이 될 가능성이 크다.

코메인 이벤트에서는 더욱 상징적인 도전이 펼쳐진다. 전 미들급·라이트헤비급 챔피언 알렉스 페레이라(38·브라질)가 전 헤비급 잠정 챔피언 시릴 간(35·프랑스)을 상대로 UFC 최초 '3체급 타이틀 석권'이라는 위대한 도전의 첫걸음을 내디딘다. 만약 페레이라가 승리할 경우, 다음 경기는 헤비급 타이틀전이 될 공산도 크다.

이 외에도 언더카드 경기 역시 경쟁력 있는 매치업으로 구성될 예정이며, UFC는 "모든 경기에서 세계 최고 수준의 퍼포먼스를 선보이겠다"고 밝혔다.

이번 백악관 대회는 스포츠, 정치, 문화가 교차하는 상징적 사건으로 기록될 가능성이 높다. UFC는 이를 통해 단순한 격투기 단체를 넘어 글로벌 엔터테인먼트 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 하려 하고 있다.

향후 공개될 파이트 위크 일정과 부대 행사 역시 큰 관심을 모으고 있다. 업계에서는 이번 이벤트가 성공적으로 개최될 경우, 향후 '상징적 장소에서의 스포츠 이벤트'가 하나의 새로운 트렌드로 자리 잡을 수 있다는 전망도 나온다.

세계 권력의 중심에서 펼쳐질 격렬한 승부. 그 결과와 의미는 단순한 경기 승패를 넘어, 현대 스포츠가 나아가는 방향성을 보여주는 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.

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UFC프리덤250 백악관대회 도널드트럼프 상징성트랜드의시작

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