올 여름, 미국 백악관에서 종합격투기 대회 열린다

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시릴 간(사진 오른쪽)은 알렉스 페레이라의 3체급 도전 행보의 첫 문지기로 나선다.UFC 제공
초호화 대진 구성…기록과 상징 동시에 노린다
경기 구성 역시 이번 대회의 위상을 보여준다. 총 6경기로 진행되며 UFC가 보유한 최상위급 스타들이 대거 출전한다.
메인이벤트에서는 라이트급 챔피언이자 파운드 포 파운드(P4P) 랭킹 2위인 일리아 토푸리아(29·조지아/스페인)가 라이트급 잠정 챔피언 저스틴 게이치(37·미국)와 맞붙는다.
토푸리아는 최근 몇 년간 가장 빠르게 성장한 파이터 중 한 명으로 평가받고 있으며, 게이치는 특유의 공격성과 강인한 체력으로 팬층이 두터운 선수다. 두 선수의 스타일이 정면충돌하는 만큼, 경기 양상 역시 치열한 난타전이 될 가능성이 크다.
코메인 이벤트에서는 더욱 상징적인 도전이 펼쳐진다. 전 미들급·라이트헤비급 챔피언 알렉스 페레이라(38·브라질)가 전 헤비급 잠정 챔피언 시릴 간(35·프랑스)을 상대로 UFC 최초 '3체급 타이틀 석권'이라는 위대한 도전의 첫걸음을 내디딘다. 만약 페레이라가 승리할 경우, 다음 경기는 헤비급 타이틀전이 될 공산도 크다.
이 외에도 언더카드 경기 역시 경쟁력 있는 매치업으로 구성될 예정이며, UFC는 "모든 경기에서 세계 최고 수준의 퍼포먼스를 선보이겠다"고 밝혔다.
이번 백악관 대회는 스포츠, 정치, 문화가 교차하는 상징적 사건으로 기록될 가능성이 높다. UFC는 이를 통해 단순한 격투기 단체를 넘어 글로벌 엔터테인먼트 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 하려 하고 있다.
향후 공개될 파이트 위크 일정과 부대 행사 역시 큰 관심을 모으고 있다. 업계에서는 이번 이벤트가 성공적으로 개최될 경우, 향후 '상징적 장소에서의 스포츠 이벤트'가 하나의 새로운 트렌드로 자리 잡을 수 있다는 전망도 나온다.
세계 권력의 중심에서 펼쳐질 격렬한 승부. 그 결과와 의미는 단순한 경기 승패를 넘어, 현대 스포츠가 나아가는 방향성을 보여주는 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기