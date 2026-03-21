90년대 초, LG이끌던 김기덕 "중학 야구는 '기초'가 전부"

김현희

"솔직히 야수에서 투수로 전향한 지 얼마 되지 않아 경험이 많이 부족한 것이 컸다. 지도자를 해 보니 알겠더라."

-중학교 야구부는 고등학교 대회와 달리 전국 규모의 대회가 많지 않다. 그래서 지역 자체 소년체육대회에도 최선을 다하는 것 같다. 14일(토) 열린 대구소년체육대회 준결승전에서 강호 대구중학교에 5-3 승리를 거둔 것도 선수들에게는 큰 기쁨 아니겠는가?

-지도하는 모습을 보니, 과거 LG 트윈스에서 선수 생활을 했던 모습과는 많이 다른 거 같다.

-기록을 보니, 현역 시절 기록한 2승이 모두 1992년이었다.

-미련이 많은 거 같다.

-'쌍방울 구단'에서 활약한 동명의 김기덕과 많이 혼동하시는 분들도 계시다.

큰사진보기 ▲차명석 단장(사진 우)과 함께 1992년 LG트윈스 팬북에서 어깨를 나란히 한 김기덕 감독(사진 좌) LG트윈스

-1996년이면 상당히 젊은 나이였다. 1년 더 해 볼 수도 있었지 않았나?



"(고개를 저으며) 아니다. 그때부터는 좋은 지도자가 되고 싶다는 꿈을 꾸고 싶었다. 그래서 미련 없이 나왔다. 그래서 중앙대 코치부터 시작하여 창단팀 백송고 감독, 그리고 지금 협성경복중학교 감독까지 하고 있다. 대학 코치를 하면서 국가대표 유니폼도 입어보고, 지금 이렇게 지도자 생활을 하고 있으니, 난 꿈을 이룬 사람이라고 생각한다(웃음)."



-중학교와 고등학교에 대학교까지 모두 지도해 보셨으니 누구보다도 학생야구에 대한 지도 방식이 어때야 한다는 것을 잘 알고 계실 것 같다.



"중학교 야구부는 결과보다는 성장하는 과정을 봐야 하고, 고등학교는 지명 및 진로를 결정해야 하는 자리가 바로 감독이다. 결과가 나와야 좋은 방향으로 이끌 수 있는데, 그래서 백송고 시절에 좋은 사례를 남긴 이가 바로 조영건(키움)이다. 사실 (조)영건이는 야수였다. 야수로서 던지는 폼이 투수를 해도 좋겠다 싶어서 고교 2학년 때 투수전향을 권했는데, 사실 이건 도박에 가까웠다. 본인을 비롯하여 부모님을 이해시키는 일부터 해야 했다. 결국 투수로서 지금도 프로에서 뛰고 있으니, 지도자로서 이럴 때 보람을 느낀다."



-2~3년 전쯤에 협성경복중학교 졸업생들은 괴물이 되어 고등학교에 진학한다는 기사를 본 일이 있다. 비결이 무엇인가?



"중학교에서는 무리하지 않는 게 중요하다. 고등학교 가서 잘하면 된다. 그래서 성장 위주, 기초를 교육하고, 선수들에게는 고등학교에서 잘하라고 이야기한다. 내가 지도한 선수가 고교에서 그러한 소리를 듣게 된다면, 그건 중학교에서 성장 위주로 교육한 결과라 생각한다.



-'감독 김기덕'으로서 향후 꿈이 있다면?



"꿈은 지금 이루는 중이다. 은퇴할 때까지 계속 성장하는 지도자로 남고 싶다. 특히, 중학생들은 성장하는 것이 눈에 보인다. 그만큼 기본기가 좋아야 성장도 빨리한다. 기본기가 되는 친구들은 야구 느는 속도가 보인다. 거기에서 많이 달라진다. 프로에서 내가 크게 성공하지 못했던 만큼, 제자들에게는 내가 미처 놓쳤던 부분을 세세하게 전달해 주고 싶다."



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 차명석 단장(사진 우)과 함께 1992년 LG트윈스 팬북에서 어깨를 나란히 한 김기덕 감독(사진 좌)"(고개를 저으며) 아니다. 그때부터는 좋은 지도자가 되고 싶다는 꿈을 꾸고 싶었다. 그래서 미련 없이 나왔다. 그래서 중앙대 코치부터 시작하여 창단팀 백송고 감독, 그리고 지금 협성경복중학교 감독까지 하고 있다. 대학 코치를 하면서 국가대표 유니폼도 입어보고, 지금 이렇게 지도자 생활을 하고 있으니, 난 꿈을 이룬 사람이라고 생각한다(웃음).""중학교 야구부는 결과보다는 성장하는 과정을 봐야 하고, 고등학교는 지명 및 진로를 결정해야 하는 자리가 바로 감독이다. 결과가 나와야 좋은 방향으로 이끌 수 있는데, 그래서 백송고 시절에 좋은 사례를 남긴 이가 바로 조영건(키움)이다. 사실 (조)영건이는 야수였다. 야수로서 던지는 폼이 투수를 해도 좋겠다 싶어서 고교 2학년 때 투수전향을 권했는데, 사실 이건 도박에 가까웠다. 본인을 비롯하여 부모님을 이해시키는 일부터 해야 했다. 결국 투수로서 지금도 프로에서 뛰고 있으니, 지도자로서 이럴 때 보람을 느낀다.""중학교에서는 무리하지 않는 게 중요하다. 고등학교 가서 잘하면 된다. 그래서 성장 위주, 기초를 교육하고, 선수들에게는 고등학교에서 잘하라고 이야기한다. 내가 지도한 선수가 고교에서 그러한 소리를 듣게 된다면, 그건 중학교에서 성장 위주로 교육한 결과라 생각한다."꿈은 지금 이루는 중이다. 은퇴할 때까지 계속 성장하는 지도자로 남고 싶다. 특히, 중학생들은 성장하는 것이 눈에 보인다. 그만큼 기본기가 좋아야 성장도 빨리한다. 기본기가 되는 친구들은 야구 느는 속도가 보인다. 거기에서 많이 달라진다. 프로에서 내가 크게 성공하지 못했던 만큼, 제자들에게는 내가 미처 놓쳤던 부분을 세세하게 전달해 주고 싶다." 프로야구 KBO리그 김기덕 LG트윈스 협성경복중 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김현희 (eugenephil) 내방 구독하기 엑스포츠뉴스, 데일리안, 마니아리포트를 거쳐 문화뉴스에서 스포테인먼트 팀장을 역임한 김현희 기자입니다. 이 기자의 최신기사 고교야구 전반기 주말리그 시작, 이목 쏠린 '기록'의 주인공

대구소년체육대회 4강전을 준비중인 협성경복중 김기덕 야구부 감독어지간한 LG 트윈스의 '올드 팬'들은 1990년대 전성 시절을 또렷하게 기억한다.MBC 청룡을 인수한 직후 맞이한 첫 시즌인 1990년, LG 트윈스라는 이름으로 바로 정규시즌 우승과 한국시리즈 우승을 일궈냈기 때문이다. 서울 연고팀 최초의 우승이기도 했다. 또한, 1994년에도 메이저리그 시스템을 선구적으로 도입한 이광환 감독의 용병술로 인해 두 번째 우승을 맞이했다. 이러한 LG의 야구를 '자율야구'로 부르기도 했다.1990년대에 LG 마운드를 이끈 이들 중에는 김용수, 정삼흠, 김태원 같은 15승 투수들도 있었지만, 입단 이후 묵묵히 자신의 공을 던졌던 이들도 있다. 1991년에 입단한 김기덕(58) 역시 마찬가지다. 1992년에 개막전 선발로도 등장했던 김기덕은 당시 LG의 젊은피를 이끄는 선두 주자였다. 특히, 차명석(현 LG 단장)과 함께 1992년 LG 트윈스 팬북에 등장하면서 어린이 팬들의 기대감을 높이기도 했다.1992년 시범경기에서 보기 드물게 3승을 하며 기대감을 키웠던 투수 김기덕이었지만, 기대만큼 성장하지는 못했다. 78과 2/3이닝을 소화했던 1992년이 그의 처음이자 마지막 전성기였다. 이후 1996년을 끝으로 LG에서 퇴단한 그는 이른 나이에 지도자로서 발걸음을 내디뎠다. 본인이 프로에서 잘 성장하지 못했던 점을 후배들은 답습하지 않기를 바라는 마음에서였다. 그리고 지금은 고향인 대구에서 협성경복중학교 야구부 감독으로서 아들뻘 되는 후배들을 가르치고 있다. 지난 14일 대구 시민기자에서 김기덕 감독을 만났다. 아래는 그와의 인터뷰를 일문일답으로 정리한 것."경기에서 승리하면 늘 좋다(웃음). 하지만, 학생야구는 결국 선수들이 하는 것이다. 공부 또한 시켜서 하면 능률이 오르지 않듯이, 야구 역시 학생 선수들을 믿고 맡기려고 한다. 결승에 진출했다는 것만으로도 충분히 칭찬받을 만하다.""사실 지금도 당시 유행했던 '선수 카드'를 지갑에 넣고 다닌다. (직접 카드에 담긴 자신의 현역 시절 모습을 보여주며) 현역시절 아쉬움이 참 많다. 야수로 입단해서 투수로 전향하다 보니 경험이 너무 없었다. 직접 지도를 해 보니 알겠더라.""그렇다. 하지만 평균자책점이 5.72로 그렇게 좋지는 않았다. 그래서 1992년에 80이닝 가까이 던졌던 부분을 경험 삼아 1993년에 준비를 철저히 했다. 그런데, 바로 군대에 가야 했다. 그해 2월 8일에 전지훈련이 계획되어 있었는데, 입대를 불과 이틀 전인 2월 6일에 했다. 팀에서도 나를 선발로테이션에 들어가는 것으로 계획했는데, 내가 군 입대로 이탈하다 보니 문제가 생길 수밖에 없었다. 너무 아쉬운 부분이다.""(고개를 끄덕이며) 이유가 있다. 내 현역 시절에는 없던 '홀드'가 생겼기 때문이다. 그러다 보니, 민원기, 강봉수, 차동철 같은 중간계투 요원들의 가치가 올라갈 수 있었다. 그 기록의 가치가 몇 년만 조금 더 앞서 있었다면, 1996년이 아니라 조금 더 계속 선수 생활을 이어갈 수 있었다고 본다.""동명이인 데다 같은 한양대 동기다. 그래서 반대로 생각하시는 분들이 많아 생긴 에피소드도 있다. 혹자는 "언제 LG에서 쌍방울로 가셨나?"라고 질문들 많이 하셨다. 1992년 당시 선발로도 많이 나가다 보니 중계방송에 많이 등장해서 그런 거 같다. 그런데 내가 소화이닝 숫자에 비해 승수가 적었던 이유가 있다. 7회까지 잘 던지다가 완투하기 위해 8, 9회에 나서다가 동점 또는 역전을 허용하거나 승패를 기록하지 못하는 경우가 있어서다. 그래서 1996년에 임의탈퇴된 이후에도 두산이나 한화 등 러브콜이 오기도 했다."