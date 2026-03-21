90년대 초, LG이끌던 김기덕 "중학 야구는 '기초'가 전부"

▲
대구소년체육대회 4강전을 준비중인 협성경복중 김기덕 야구부 감독김현희
어지간한 LG 트윈스의 '올드 팬'들은 1990년대 전성 시절을 또렷하게 기억한다.
MBC 청룡을 인수한 직후 맞이한 첫 시즌인 1990년, LG 트윈스라는 이름으로 바로 정규시즌 우승과 한국시리즈 우승을 일궈냈기 때문이다. 서울 연고팀 최초의 우승이기도 했다. 또한, 1994년에도 메이저리그 시스템을 선구적으로 도입한 이광환 감독의 용병술로 인해 두 번째 우승을 맞이했다. 이러한 LG의 야구를 '자율야구'로 부르기도 했다.
1990년대에 LG 마운드를 이끈 이들 중에는 김용수, 정삼흠, 김태원 같은 15승 투수들도 있었지만, 입단 이후 묵묵히 자신의 공을 던졌던 이들도 있다. 1991년에 입단한 김기덕(58) 역시 마찬가지다. 1992년에 개막전 선발로도 등장했던 김기덕은 당시 LG의 젊은피를 이끄는 선두 주자였다. 특히, 차명석(현 LG 단장)과 함께 1992년 LG 트윈스 팬북에 등장하면서 어린이 팬들의 기대감을 높이기도 했다.
"솔직히 야수에서 투수로 전향한 지 얼마 되지 않아 경험이 많이 부족한 것이 컸다. 지도자를 해 보니 알겠더라."
1992년 시범경기에서 보기 드물게 3승을 하며 기대감을 키웠던 투수 김기덕이었지만, 기대만큼 성장하지는 못했다. 78과 2/3이닝을 소화했던 1992년이 그의 처음이자 마지막 전성기였다. 이후 1996년을 끝으로 LG에서 퇴단한 그는 이른 나이에 지도자로서 발걸음을 내디뎠다. 본인이 프로에서 잘 성장하지 못했던 점을 후배들은 답습하지 않기를 바라는 마음에서였다. 그리고 지금은 고향인 대구에서 협성경복중학교 야구부 감독으로서 아들뻘 되는 후배들을 가르치고 있다. 지난 14일 대구 시민기자에서 김기덕 감독을 만났다. 아래는 그와의 인터뷰를 일문일답으로 정리한 것.
중학 야구 지도의 매력
-중학교 야구부는 고등학교 대회와 달리 전국 규모의 대회가 많지 않다. 그래서 지역 자체 소년체육대회에도 최선을 다하는 것 같다. 14일(토) 열린 대구소년체육대회 준결승전에서 강호 대구중학교에 5-3 승리를 거둔 것도 선수들에게는 큰 기쁨 아니겠는가?
"경기에서 승리하면 늘 좋다(웃음). 하지만, 학생야구는 결국 선수들이 하는 것이다. 공부 또한 시켜서 하면 능률이 오르지 않듯이, 야구 역시 학생 선수들을 믿고 맡기려고 한다. 결승에 진출했다는 것만으로도 충분히 칭찬받을 만하다."
-지도하는 모습을 보니, 과거 LG 트윈스에서 선수 생활을 했던 모습과는 많이 다른 거 같다.
"사실 지금도 당시 유행했던 '선수 카드'를 지갑에 넣고 다닌다. (직접 카드에 담긴 자신의 현역 시절 모습을 보여주며) 현역시절 아쉬움이 참 많다. 야수로 입단해서 투수로 전향하다 보니 경험이 너무 없었다. 직접 지도를 해 보니 알겠더라."
-기록을 보니, 현역 시절 기록한 2승이 모두 1992년이었다.
"그렇다. 하지만 평균자책점이 5.72로 그렇게 좋지는 않았다. 그래서 1992년에 80이닝 가까이 던졌던 부분을 경험 삼아 1993년에 준비를 철저히 했다. 그런데, 바로 군대에 가야 했다. 그해 2월 8일에 전지훈련이 계획되어 있었는데, 입대를 불과 이틀 전인 2월 6일에 했다. 팀에서도 나를 선발로테이션에 들어가는 것으로 계획했는데, 내가 군 입대로 이탈하다 보니 문제가 생길 수밖에 없었다. 너무 아쉬운 부분이다."
-미련이 많은 거 같다.
"(고개를 끄덕이며) 이유가 있다. 내 현역 시절에는 없던 '홀드'가 생겼기 때문이다. 그러다 보니, 민원기, 강봉수, 차동철 같은 중간계투 요원들의 가치가 올라갈 수 있었다. 그 기록의 가치가 몇 년만 조금 더 앞서 있었다면, 1996년이 아니라 조금 더 계속 선수 생활을 이어갈 수 있었다고 본다."
-'쌍방울 구단'에서 활약한 동명의 김기덕과 많이 혼동하시는 분들도 계시다.
"동명이인 데다 같은 한양대 동기다. 그래서 반대로 생각하시는 분들이 많아 생긴 에피소드도 있다. 혹자는 "언제 LG에서 쌍방울로 가셨나?"라고 질문들 많이 하셨다. 1992년 당시 선발로도 많이 나가다 보니 중계방송에 많이 등장해서 그런 거 같다. 그런데 내가 소화이닝 숫자에 비해 승수가 적었던 이유가 있다. 7회까지 잘 던지다가 완투하기 위해 8, 9회에 나서다가 동점 또는 역전을 허용하거나 승패를 기록하지 못하는 경우가 있어서다. 그래서 1996년에 임의탈퇴된 이후에도 두산이나 한화 등 러브콜이 오기도 했다."