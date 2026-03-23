살인하지 않는 사람들이 살인자에게 끌리는 이유

세상 모든 것에 그림자가 있다. 심지어 인간의 내면에도 그림자가 있다. 심리학계의 거두 칼 구스타프 융은 인간에게 두 개의 인격이 있다고 보았다. 하나는 밖으로 표출되는 외적 인격이다. 다른 하나는 내면에 감춰져 있으나 분명히 존재하는 내적 인격이다. 융은 이를 자아와 그림자라 불렀다.
해가 기울면 그림자가 늘어나듯, 내적 인격 또한 커지기도 하고 작아지기도 한다. 자아가 너무 비대할 때 그림자는 억눌린다. 자아가 작으면 그림자가 급격하게 커져 빈 공간을 메운다. 자아와 그림자가 이루는 균형이 무너지면 그 불균형한 상태가 인간을 위태롭게 한다. 무기력하고 우울하다거나 무엇에 지나치게 집착하고 폭력적이 되는 등 의식적으로 통제할 수 없는 문제를 일으킨다. 급기야 자아가 붕괴되고 그림자가 그를 지배하기도 한다. 되돌릴 수 없는 순간이 닥칠 수도 있다.
요컨대 모두에게 그림자가 있다. 탁월한 예술가라면 그 그림자를 공략하는 저만의 비기가 있게 마련이다. 의식하는 자아를 설득하는 것만큼이나, 아니 많은 경우 그보다도 더 그림자를 공략하는 편이 효과적인 때문이다.
우리는 세기말 세기초 왕가위가 쏟아낸 작품이 어째서 좋은지를 쉽게 말하기 어렵다. 감각적인 그의 영화가 감각하는 것은 명확한 서사나 그럴듯한 주제의식이 아니다. 대사와 대사 사이, 컷과 컷 사이, 인물과 인물 사이, 언급되지 않고 조명되지 않은 것들이 빚어내는 인상들이 보는 이를 매료시킨다. 우리는 이해하지 못하는 것에 대하여도 아름다움을 느낀다. 물론 그 반대도 얼마든지 있다. 그를 잘 해내는 이들과 그 작품을 우리는 오래도록 그 이유조차 집어 말하지 못한 채로 애정한다.