살인하지 않는 사람들이 살인자에게 끌리는 이유

쇼타임

스틸컷아버지가 만든 원칙들을 그가 죽고 나서도 충실히 따르는 덱스터다. 가장 중요한 건 어떠한 경우도 붙잡히지 않는 것. 그리고 오로지 죽어 마땅한 자만 죽이는 것이다. 죽여 마땅한 자는 살인을 저지른 자, 그러고도 경찰에 붙잡히지 않는 자들이다. 정말이지 세상엔 너무나 많은 범죄자들이 아무렇지 않게 활보하고 있는 것이다. 그런 사정이 비단 미국 마이애미에만 있는 것은 아니기에 이 드라마를 보는 많은 이들이 덱스터의 범행을 응원한다. 말하자면 살인범을 응원하는 평범한 시민들이 태어나게 되는 것이다.그렇다. <덱스터> 시리즈는 살인범을, 그것도 연쇄살인마를 응원하게끔 한다. 쇼타임과 함께 미국 유료 케이블채널의 양대 방송국으로 꼽히는 HBO의 명작 드라마 <식스 핏 언더>의 책임감 있는 장례지도사를 듣도 보도 못한 살인마로 만든 <덱스터>는 마침내 덱스터와 마이클 C. 홀에게 '미국인이 가장 좋아하는 연쇄 살인마'란 기묘한 별명까지 안겼다. 이와 같은 파격적 설정이 이 작품이 오늘에 이르도록 한 첫째가는 비기였을 테다.시즌8은 오리지널 시리즈의 장렬한 최후다. 시리즈 가운데 눈이 맞아 마이클 C. 홀과 결혼에 이르렀고, 다시 이혼한 제니퍼 카펜터에게도 특별한 시즌이 됐다. 그녀가 연기한 덱스터의 여동생 데브라가 사실상 시즌의 주인공이자 시리즈의 끝을 맺는 인물이 되는 때문이다.시리즈는 앞서 제 오빠가 살인마라는 사실을 안 데브라가 마침내 그 범행을 은폐하고 심지어는 돕지 않을 수 없는 상황으로 내몰린 뒤의 이야기다. 제가 알던 오빠에게 상상할 수 없는 그림자가 있었단 사실을 받아들여야 하는 데브라는 스스로의 그림자와도 대면하게 된다. 아버지에게 인정받기 위해, 또 그 스스로 정의롭고 열정적인 경찰이었던 그녀가 더는 제가 만든 자아상을 유지할 수 없게 되며 파멸하고 마는 것이다.