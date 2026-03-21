레스토랑에서 알바하며 학자금 대출 갚는 배우가 '유퀴즈'서 한 말

지난 18일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 드라마 '언더커버 미스홍'에서 강노라 역으로 주목받은 배우 최지수가 출연했다. 뽀글 파마와 붉은 볼 터치로 강렬한 인상을 남겼던 그는 이날도 특유의 사랑스러운 모습으로 눈길을 끌었다. 드라마 속 캐릭터를 떠올리게 하는 헤어스타일로 등장한 그는 밝은 미소와 솔직한 이야기로 시청자들의 공감을 이끌어냈다.
'언더커버 미스홍'은 종영 이후에도 시청자들 사이에서 입소문을 타며 화제를 모은 작품이다. 무명이었던 배우 최지수가 '유퀴즈'에 출연할 정도로 드라마가 성공을 거둔 덕분에, 그의 이름도 함께 알려지게 되어 반가웠다.
최지수 배우는 1997년생이라고 한다. 중학교 때부터 배우를 꿈꿨던 그녀는 '강노라' 캐릭터를 위해 몰입하며 대본이 동아줄 같은 느낌이라고 말했다.
예고에 가고 싶었지만, 집안 사정이 여의치 않아 가지 못했다고 회상했다. 대학은 연기가 너무 하고 싶어서 한 번만 도와달라는 부탁을 부모님께 했다고 전한다. 그는 스무 살 때부터 안 해 본 알바가 없었다며 인형 탈부터 키즈 카페 알바까지 여러 가지를 했다고 전했다. 학자금 대출을 갚기 위해 알바를 그만두지 못했다는 최지수는 알바, 오디션, 학교 생활을 병행하며 바쁜 날을 보냈다고 밝혔다.
11년째 배우의 삶