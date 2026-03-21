레스토랑에서 알바하며 학자금 대출 갚는 배우가 '유퀴즈'서 한 말

▲tvN '언더커버 미쓰홍' CJ ENM

그는 고등학교 때부터 단역으로 시작해서 11년째 배우로 살고 있다고 웃어 보였다. 한 학기 등록금이 450만 원인 학교를 6~7년 다니면서 학자금 대출이 5천만 원에 이르렀다고 회상했다. 학자금 대출금 납입 문자를 받을 때마다 빚쟁이가 된 듯 아르바이트를 쉬지 못했다고 털어놓았다. 휴학을 하면 배역이 없고 복학을 하면 배역이 생기는 공교로운 일이 발생하면서 졸업이 늦어졌다고 한다. 그래도 올해 5월에는 학자금을 다 갚는다며 활짝 웃었다.



그의 이야기를 듣는 동안 자연스럽게 내 아들이 떠올랐다. 우리 집도 형편이 어려워 대학 등록금을 온전히 감당하지 못했고, 아들은 학자금 대출로 학교를 다녔다. 다행히 스스로 갚아냈지만, 부모로서 미안한 마음은 오래 남았다. 그래서일까. 최지수의 이야기는 남의 일이 아니라 더 깊이 와 닿았다.



그렇게 드라마의 큰 역할을 맡게 된 건 이번 '언더커버 미스홍'이었다. 무명으로 어떤 일이든 최선을 다하며 정직하게 살아왔기에 충분히 그 자리에 설 만해 보였다. 무엇보다 이젠 부모님이 원하고 배우고 싶은 걸 자신이 이뤄주고 싶다고 말하며 눈물을 흘리는 모습을 보고 효심이 느껴져 뭉클했다. 지금도 잠실의 한 대형 레스토랑에서 아르바이트를 하고 있다고 전했다.



방송 말미, 유재석이 방송 관계자에게 전하고 싶은 말을 묻자 스튜디오는 잠시 조용해졌다. 최지수는 잠시 생각한 뒤 이렇게 말했다.



"저처럼 열심히 아르바이트하고 열심히 달려가는 신인 배우들이 많으니 발굴 부탁드립니다."



최지수의 모습에서 힘든 시절을 겪으며 살아온 사람의 마음을 느낄 수 있었다. '저 많이 사랑해 주세요'가 아니라 주변을 챙기는 모습이 진심으로 와 닿았다.



이제 막 이름을 알리기 시작한 배우 최지수. 긴 무명의 시간을 버텨낸 그의 진심이, 앞으로의 행보를 더욱 기대하게 만든다. 엄마의 바람처럼 최지수로 살아가길 진심으로 응원한다. 오늘도 각자의 자리에서 버티고 있을 또 다른 '최지수'들에게, 이 이야기가 작은 용기와 따뜻한 위로가 되었으면 한다.





추천 4 댓글 1 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기