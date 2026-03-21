'외로운 하위권' 롯데, 원정도박 악재 극복할까

양형석

[타선]

[주목할 선수]

2026 시즌 롯데 예상라인업 및 투수진작년 찰리 반즈와 터커 데이비슨으로 좌완 외국인 원투펀치를 꾸렸던 롯데는 반즈가 8경기 만에 어깨부상을 당하며 알렉 감보아(우스터 레드삭스)로 교체됐다. 그리고 8월에는 10승을 기록하던 데이비슨 대신 빅리그 38승 투수 빈스 벨라스케즈를 영입하는 승부수를 던졌다. 하지만 7승8패 평균자책점3.58을 기록한 감보아는 전반기와 후반기의 편차가 너무 컸고 1승4패8.23의 벨라스케즈는 작년 롯데가 한 가장 큰 실수였다.벨라스케즈는 물론 후반기에 1승7패로 부진했던 감보아와도 결별을 선택한 롯데는 엘빈 로드리게스와 제레미 비슬리로 새 외국인 원투펀치를 꾸렸다. 두 선수 모두 빅리그 경력이 돋보이진 않지만 탄탄한 신체 조건에 시속 150km를 넘나드는 빠른 공을 던질 수 있고 일본 프로야구 경험도 가지고 있어 빠른 적응이 기대된다. 모든 구단이 마찬가지지만 롯데 역시 올 시즌 외국인 투수의 활약이 매우 중요하다.박세웅은 작년 롯데 투수들 중 가장 많은 11승을 기록했지만 평균자책점(4.93)은 팔꿈치 부상으로 시즌 아웃됐던 2018년(9.92) 이후 가장 높았다. 최근 5년 연속 150이닝 이상 소화하고 있는 것은 훌륭한 성과지만 4점대 후반에 허덕이는 토종 에이스를 보유한 팀이 가을야구를 노리기는 결코 쉽지 않다. 선발 투수로 꾸준히 활약했음에도 통산 승 수가 17승에 불과한 나균안 역시 4선발로서 더 분발할 필요가 있다.박세웅과 나균안이 크게 돋보이는 성적을 올리지 못했음에도 꾸준히 '토종 원투펀치' 자리를 유지하고 있는 것은 롯데의 젊은 선발 투수들이 약진을 하지 못했기 때문이다. 롯데는 작년 K-베이스볼시리즈를 통해 처음으로 대표팀 유니폼을 입었던 이민석이 스프링캠프를 완주하지 못한 채 3억7000만원의 계약금을 받고 입단했지만 프로 5년 동안 13승에 그쳤던 좌완 김진욱이 5선발 자리를 노리고 있다.최근 6년 동안 164세이브를 기록한 마무리 김원중이 작년 연말에 당했던 교통사고 후유증을 털고 2차 캠프부터 합류한 롯데는 작년 8승21홀드를 기록한 정철원과 늑골 부상으로 고전했던 최준용이 셋업맨으로 활약할 예정이다. 그리고 어느덧 프로 10년 차를 맞는 롯데 마운드의 '아픈 손가락' 윤성빈이 자신의 불 같은 강속구를 원하는 곳으로 정확히 던질 수 있다면 올 시즌 롯데의 불펜은 더욱 단단해질 것이다.롯데는 작년 팀 평균자책점 8위(4.75)에 그쳤던 마운드와 달리 팀 타율(.267)과 팀 안타(1318개) 부문 3위를 기록했을 정도로 타격은 썩 나쁘지 않았다. 특히 손호영과 나승엽, 고승민 등 팀의 주력 타자들이 나란히 기대에 미치지 못했다는 점을 고려하면 더욱 선전했다고 평가할 수 있다. 그리고 롯데 타선의 중심에는 2년 연속 최다안타왕과 외야수 부문 골든글러브에 빛나는 빅터 레이예스가 있었다.2024년 KBO리그 한 시즌 최다안타 신기록(202개)을 세웠던 레이예스는 작년에도 144경기에 모두 출전해 타율 .326(4위)187안타(1위)13홈런107타점(3위)을 기록하며 롯데 타선의 중심으로 맹활약했다. 상대적으로 떨어지는 장타력 때문에 롯데가 재계약을 망설인다는 루머도 있었지만 레이예스는 140만 달러에 잔류하면서 카림 가르시아 (2008~2010년)이후 3년 연속 롯데 유니폼을 입는 두 번째 외국인 타자가 됐다.롯데는 원정도박 사건으로 시즌 주전 2루수와 3루수 1순위 후보였던 고승민과 나승엽이 시즌 초반 경기에 출전할 수 없다. 여기에 구단의 자체 징계와 경기 감각을 회복할 시간까지 더해진다면 고승민과 나승엽이 정상적으로 시즌을 소화할지 장담할 수 없다. 따라서 롯데로서는 작년 1군에서 108경기에 출전했던 유망주 한태양의 성장과 2024년 롯데의 '신데렐라'로 떠올랐던 손호영의 부활이 절실하다.LG 트윈스 시절이던 2015년부터 2022년까지 8년 동안 1014경기에 출전하며 리그를 대표하는 건강한 젊은 포수였던 유강남은 2023 시즌을 앞두고 4년 80억 원의 좋은 조건에 롯데로 이적했다. 하지만 롯데 이적 후 유강남의 활약은 4년 연속 15홈런 이상을 기록하던 LG 시절에 비해 한참 부족했다. 유강남은 올해 계약 마지막 해가 되는 만큼 최고의 시즌을 만들어 다시 한 번 자신의 가치를 끌어올려야 한다.지난 2024년11월 두산 베어스와 롯데의 2:3 트레이드를 통해 롯데 유니폼을 입은 전민재는 옛 스승 김태형 감독과 재회한 작년 101경기에 출전해 타율 .287 95안타5홈런34타점39득점을 기록하며 롯데의 주전 유격수로 도약했다. 올 시즌 프로 데뷔 9년 만에 억대 연봉(1억1000만원)을 받게 된 전민재는 올 시즌 더욱 안정된 활약을 통해 거인 군단의 주전 유격수로 확실히 자리매김할 필요가 있다.롯데는 작년 팀 타율 3위를 기록할 정도로 평균 이상의 타격을 보여줬지만 팀 홈런은 10개 구단 중 유일하게 두 자리 수(75개)에 그치며 최하위에 머물렀다. 롯데가 작년 시즌이 끝나고 2년 연속 최다안타왕과 외야수 부문 골든글러브를 차지했던 최고의 교타자 레이예스와의 재계약 여부를 고민한 이유였다. 따라서 롯데로서는 올 시즌 장타력을 가진 거포 내야수 한동희의 성장이 반드시 필요하다.경남고 시절부터 이대호의 뒤를 이을 최고의 거포 유망주로 평가 받던 한동희는 3년 차 시즌이던 2020년 17홈런을 기록하며 가능성을 보여줬고 2021년에도 2년 연속 17홈런을 기록했다. 2022년에는 홈런이 14개로 다소 줄어들었지만 프로 데뷔 후 5년 만에 처음으로 3할 타율을 기록하면서 롯데의 차세대 4번타자로 순조롭게 성장했다. 하지만 한동희는 2023년 타율 .223 5홈런32타점으로 추락을 경험했다.결국 한동희는 2024 시즌 도중 상무에 입대했고 입대 2년 차가 되던 작년 100경기에 출전해 타율 .400 154안타27홈런115타점107득점OPS(출루율+장타율) 1.155라는 만화 같은 성적을 올리며 퓨처스리그를 지배했다. 이대호 은퇴 후 확실한 거포형 타자가 없었던 롯데는 퓨처스리그를 폭격한 한동희에게 많은 기대를 걸고 있다. 한동희 역시 군 전역 후 롯데의 새로운 중심타자로 도약할 수 있는 절호의 기회다.다만 한동희는 지난 13일 kt 위즈와의 시범경기에서 옆구리 부상을 당했다. 다행히 내복사근 미세손상으로 시즌 개막 전후로 복귀가 가능할 거라는 진단을 받았지만 고승민과 나승엽이 없는 상황에서 한동희까지 부상으로 이탈하는 것은 롯데로서는 상상하기 싫은 상황이다. 롯데의 고질병이 되고 있는 '장타력 부재'를 해결해줄 한동희가 1군에서 보여줄 활약에 따라 올 시즌 롯데의 운명은 크게 달라질 것이다.