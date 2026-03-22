15년 뒤 인류 25% 사라진다... 종말 막기 위해 우주로 보내진 남자

15년 뒤 인류의 4분의 1이 사라진다. 태양이 점차 덜 빛나고 지구의 기온이 급격히 떨어지는 때문이다. 4분의 1은 낙관적 수치다. 기후붕괴로 인한 기근, 에너지 부족과 마주하여 세계 각국이 식량과 에너지 분배에 있어 초국가적 협력을 이루는 걸 전제로 한다. 물론 이는 어디까지나 낙관일 뿐이다. 말이 협력이지 이득을 보는 나라와 손해를 보는 나라가 극명히 대비될 게 분명하다.
모두의 이익을 위해 자신의 피해를 감내하는 국가가 있을까. 역사는 초국가적 협력이 이상에 불과하다고 말한다. 역사적으로 보아도 자원 부족은 국가 간 전쟁의 주요한 이유가 되어왔다. 개별 국가가 대응할 수 없는 초유의 위기 국면에서 전쟁이 발발하지 않으리란 믿음엔 근거가 없다. 학자들은 초국가적 협력이 없다면 인류는 4분의 1이 아닌 절반이 20년 내 사라지리라고 말한다.
인류 절멸의 대 위기와 마주하여 각국은 머리를 맞댄다. 아직은 기회가 남아 있다는 게 이들의 판단. 그렇다 해서 대단한 기회는 아닌 모양이다. 이들이 마련한 프로젝트에 '헤일메리(Hail Mary)', 그러니까 미식축구에서 지고 있는 팀이 최후의 최후까지 몰려 이판사판으로 던져보는 장거리 패스를 뜻하는 이름이 붙은 걸 보면 말이다. 영화 <프로젝트 헤일메리>는 아스트로파지란 듣도 보도 못한 생물이 좀먹고 있는 태양을 구하기 위해 태양계 바깥으로 던져진 마지막 패스의 이야기다.