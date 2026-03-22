15년 뒤 인류 25% 사라진다... 종말 막기 위해 우주로 보내진 남자

소니 픽쳐스

스틸컷목적지는 관측 가능한 우주에서 유일하게 아스트로파지로 인한 피해를 입지 않고 있는 타우세티(Tau Ceti)다. 이 별은 어떻게 아스트로파지에게 감염되지 않고 있는가. 그를 알기 위해 파견된 라일랜드는 타우세티 코앞에 다다라 놀라운 상황과 마주한다. 바로 다른 우주선이다. 인간의 것 같지 않은 정체불명의 거대한 우주선이 라일랜드를 향해 요상한 신호들을 보내온다. 그로부터 영화는 인류와 마찬가지의 위기를 마주한 또 다른 지성을 가진 생명체, 에리디언과의 접촉을 흥미롭게 비춘다.<프로젝트 헤일메리>는 협력에 대한 이야기다. 위기에 직면한 여러 나라가 힘을 합쳐 마련한 마지막 기회가 프로젝트 헤일메리다. 그 시도의 결과로써 만난 존재가 에리디언 로키다. 인류의 대표자 라일랜드와 에리디언의 대표 로키는 서로의 절실한 상황을 타개하기 위하여 협력을 선택한다. 의심하고 경쟁하는 대신 돕고 이해하길 택한다. 지구상 가장 먼 두 종의 생명체가 우주란 낯선 공간에서 만나 서로에게 가장 절실한 존재가 된다. 그 명백한 차이보다도 쌀알 만한 공통점을 찾아나간다. 그리하여 혼자라면 결코 해낼 수 없는 대업을 완수해낸다.영화는 동시에 희생에 대한 이야기이기도 하다. 영화는 인류와 문명의 차원에서도, 또 라일랜드란 개인의 층위에서도 희생을 주요하게 다룬다. 현재의 우주공간과 과거의 지구, 두 갈래로 펼쳐내는 이야기 모두에서 그렇다. 희생이 무엇인가. 나의 이익을 남을 위해 포기하는 일이다. 나 아닌 무엇을 위해 위험을 무릅쓰는 일이기도 하다. 개체로 태어난 인간이 자기의 이해를 넘어 다른 무엇을 위한다는 건 본성에 반하는 일이다.