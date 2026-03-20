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'ACF 121' 개최... 한일 격투기 자존심 건 빅매치 성사

'ACF 121' 개최... 한일 격투기 자존심 건 빅매치 성사

22일 일본 오사카서 뜨거운 승부 예약

김종수(oetet)
26.03.20 17:44최종업데이트26.03.20 17:44
일본 종합격투기 프로단체 ACF 라이트급 챔피언 문홍범
일본 종합격투기 프로단체 ACF 라이트급 챔피언 문홍범뽀빠이연합의원KMMA파이터에이전시 제공

오는 22일 일본 오사카 오키나와회관에서 있을 종합격투기 대회 'ACF 121'이 한일 격투기 팬들의 큰 관심을 모으고 있다. 한국과 일본 선수들이 한 무대에 올라 실력을 겨루는 이른바 한일전이라는 점에서 더욱 흥미를 끄는 분위기다.

특히 KMMA 소속 파이터들이 대거 출전하면서 한국 격투기의 경쟁력을 가늠할 수 있는 시험대로 평가된다. 라이트급 타이틀전과 기대주의 프로 데뷔전, 그리고 흥미로운 인연으로 얽힌 스토리까지 더해지며 다양한 서사를 만들어내고 있다.

메인이벤트는 ACF 라이트급 챔피언 문홍범의 타이틀 방어전이다. 그는 일본의 베테랑 파이터 콘도 테츠오를 상대로 챔피언 벨트를 지키기 위한 승부에 나선다.

문홍범은 KMMA 출신으로, 탄탄한 기본기와 균형 잡힌 경기 운영 능력을 바탕으로 챔피언에 오른 선수다. 위기 상황에서도 흔들리지 않는 멘탈과 꾸준한 경기력은 그를 안정적인 챔피언으로 평가받게 만든 핵심 요소다.

도전자 콘도 테츠오는 일본에서 오랜 경력을 쌓은 파이터로, 특히 한국 팬들에게도 익숙한 이름이다. 그는 과거 배우 김보성과의 특별한 인연으로 화제를 모은 바 있다. 2016년과 2024년, 두 차례에 걸쳐 종합격투기 및 복싱 시범경기를 펼치며 대중적인 관심을 끌었다.

당시 김보성은 '의리' 이미지로 큰 사랑을 받던 배우로, 격투 스포츠 도전을 통해 새로운 모습을 보여주며 화제를 모았다. 콘도 테츠오는 이러한 이벤트 경기에서 상대 선수로 나서며 한국 팬들에게도 이름을 알리게 되었고, 단순한 퍼포먼스를 넘어 실제 격투가로서의 존재감을 각인시켰다.

이러한 배경은 이번 타이틀전에도 흥미로운 요소로 작용한다. 대중적 스토리를 지닌 베테랑 콘도와 실력으로 정상에 오른 챔피언 문홍범의 대결은 스포츠와 스토리텔링이 결합된 매치업으로 평가된다.

KMMA 무패 페더급 챔피언 서수혁
KMMA 무패 페더급 챔피언 서수혁뽀빠이연합의원KMMA파이터에이전시 제공

무패 챔피언 서수혁, 프로 데뷔전... 팀매드 지원 속 도전

KMMA 페더급 무패 챔피언 서수혁은 이번 대회를 통해 프로 무대에 첫 발을 내딛는다. 그는 아마추어 무대에서 전승을 기록하며 뛰어난 기량을 입증했지만, 프로 무대는 전혀 다른 환경과 압박을 요구한다.

상대는 프로 7전의 경험을 가진 나카지마 신노스케다. 경험에서 앞서는 상대를 일본 원정에서 상대해야 하는 만큼 쉽지 않은 경기가 예상되지만, 서수혁은 특유의 스피드와 공격적인 파이팅 스타일로 충분한 경쟁력을 갖췄다는 평가다.

이번 경기는 단순한 데뷔전을 넘어 향후 커리어를 좌우할 중요한 분기점이 될 가능성이 크다. 승리를 거둘 경우 일본 무대에서 빠르게 존재감을 드러낼 수 있으며, 더 큰 무대로 향하는 발판을 마련하게 된다.

현장에는 팀매드 동료들도 함께한다. '쌍칼' 유상훈과 '우마왕' 우성훈이 직접 응원에 나서며 팀워크를 과시할 예정이다. 이들은 이미 다양한 무대에서 경험을 쌓은 선수들로, 후배의 데뷔전에 심리적 안정감을 더해줄 것으로 기대된다.

KMMA는 선수들이 자연스럽게 국제 무대에 진출할 수 있도록 체계적인 시스템을 구축하고 있다.
KMMA는 선수들이 자연스럽게 국제 무대에 진출할 수 있도록 체계적인 시스템을 구축하고 있다.스탠다드앤드프로그레스 스포츠에이전시 제공

KMMA와 글로벌 MMA 흐름... 아시아 인재 발굴 가속화

KMMA는 김대환 UFC 해설위원과 정용준 전 UFC·로드FC·ONE 해설위원이 함께 설립한 아마추어 종합격투기 단체다. 2022년 10월 출범 이후 매달 대회를 개최하며 국내 선수들에게 꾸준한 실전 경험을 제공하고 있다.

특히 KMMA는 단순한 국내 리그를 넘어 해외 진출을 위한 교두보 역할에 집중하고 있다. UFC의 데이나 화이트 회장이 론칭한 컨텐더 시리즈(DWCS)는 유망주 발굴 시스템의 대표적인 사례로 꼽히며, 실전 중심 평가 방식의 중요성을 강조하고 있다.

또한 Road to UFC는 아시아 지역 인재를 발굴하는 프로젝트로, 한국 선수들에게도 중요한 기회로 자리 잡았다. KMMA는 이러한 글로벌 흐름 속에서 선수들이 자연스럽게 국제 무대에 진출할 수 있도록 체계적인 시스템을 구축하고 있다.

이번 일본 원정을 추진한 김성배 대표는 "선수들이 흘린 땀과 노력이 이번 무대에서 결실을 맺기를 바란다. 앞으로도 해외 진출 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

뽀빠이연합의원KMMA파이터에이전시는 KMMA와 협력해 국내 최대 규모의 종합격투기 에이전시로 성장했으며, 한국과 일본을 포함한 다양한 대회에 선수들을 내보내고 있다. 이는 한국 MMA의 저변 확대와 국제 경쟁력 강화에 중요한 역할을 하고 있다.

이번 ACF 121은 단순한 해외 원정을 넘어 한국 종합격투기의 현재와 미래를 동시에 보여주는 무대다. 챔피언 방어전, 유망주의 프로 데뷔, 그리고 김보성과의 인연으로 이어진 스토리 라인까지 더해지며 다양한 볼거리를 제공한다.

한일 격투기 교류의 상징적 무대로 자리 잡을 이번 대회에서 한국 파이터들이 어떤 결과를 만들어낼지 격투기 팬들의 관심이 집중되고 있다.

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KMMA 일본격투기단체ACF 한일전

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