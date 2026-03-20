'ACF 121' 개최... 한일 격투기 자존심 건 빅매치 성사

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KMMA는 선수들이 자연스럽게 국제 무대에 진출할 수 있도록 체계적인 시스템을 구축하고 있다.스탠다드앤드프로그레스 스포츠에이전시 제공
KMMA와 글로벌 MMA 흐름... 아시아 인재 발굴 가속화
KMMA는 김대환 UFC 해설위원과 정용준 전 UFC·로드FC·ONE 해설위원이 함께 설립한 아마추어 종합격투기 단체다. 2022년 10월 출범 이후 매달 대회를 개최하며 국내 선수들에게 꾸준한 실전 경험을 제공하고 있다.
특히 KMMA는 단순한 국내 리그를 넘어 해외 진출을 위한 교두보 역할에 집중하고 있다. UFC의 데이나 화이트 회장이 론칭한 컨텐더 시리즈(DWCS)는 유망주 발굴 시스템의 대표적인 사례로 꼽히며, 실전 중심 평가 방식의 중요성을 강조하고 있다.
또한 Road to UFC는 아시아 지역 인재를 발굴하는 프로젝트로, 한국 선수들에게도 중요한 기회로 자리 잡았다. KMMA는 이러한 글로벌 흐름 속에서 선수들이 자연스럽게 국제 무대에 진출할 수 있도록 체계적인 시스템을 구축하고 있다.
이번 일본 원정을 추진한 김성배 대표는 "선수들이 흘린 땀과 노력이 이번 무대에서 결실을 맺기를 바란다. 앞으로도 해외 진출 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
뽀빠이연합의원KMMA파이터에이전시는 KMMA와 협력해 국내 최대 규모의 종합격투기 에이전시로 성장했으며, 한국과 일본을 포함한 다양한 대회에 선수들을 내보내고 있다. 이는 한국 MMA의 저변 확대와 국제 경쟁력 강화에 중요한 역할을 하고 있다.
이번 ACF 121은 단순한 해외 원정을 넘어 한국 종합격투기의 현재와 미래를 동시에 보여주는 무대다. 챔피언 방어전, 유망주의 프로 데뷔, 그리고 김보성과의 인연으로 이어진 스토리 라인까지 더해지며 다양한 볼거리를 제공한다.
한일 격투기 교류의 상징적 무대로 자리 잡을 이번 대회에서 한국 파이터들이 어떤 결과를 만들어낼지 격투기 팬들의 관심이 집중되고 있다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기