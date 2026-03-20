'ACF 121' 개최... 한일 격투기 자존심 건 빅매치 성사

뽀빠이연합의원KMMA파이터에이전시 제공

일본 종합격투기 프로단체 ACF 라이트급 챔피언 문홍범오는 22일 일본 오사카 오키나와회관에서 있을 종합격투기 대회 'ACF 121'이 한일 격투기 팬들의 큰 관심을 모으고 있다. 한국과 일본 선수들이 한 무대에 올라 실력을 겨루는 이른바 한일전이라는 점에서 더욱 흥미를 끄는 분위기다.특히 KMMA 소속 파이터들이 대거 출전하면서 한국 격투기의 경쟁력을 가늠할 수 있는 시험대로 평가된다. 라이트급 타이틀전과 기대주의 프로 데뷔전, 그리고 흥미로운 인연으로 얽힌 스토리까지 더해지며 다양한 서사를 만들어내고 있다.메인이벤트는 ACF 라이트급 챔피언 문홍범의 타이틀 방어전이다. 그는 일본의 베테랑 파이터 콘도 테츠오를 상대로 챔피언 벨트를 지키기 위한 승부에 나선다.문홍범은 KMMA 출신으로, 탄탄한 기본기와 균형 잡힌 경기 운영 능력을 바탕으로 챔피언에 오른 선수다. 위기 상황에서도 흔들리지 않는 멘탈과 꾸준한 경기력은 그를 안정적인 챔피언으로 평가받게 만든 핵심 요소다.도전자 콘도 테츠오는 일본에서 오랜 경력을 쌓은 파이터로, 특히 한국 팬들에게도 익숙한 이름이다. 그는 과거 배우 김보성과의 특별한 인연으로 화제를 모은 바 있다. 2016년과 2024년, 두 차례에 걸쳐 종합격투기 및 복싱 시범경기를 펼치며 대중적인 관심을 끌었다.당시 김보성은 '의리' 이미지로 큰 사랑을 받던 배우로, 격투 스포츠 도전을 통해 새로운 모습을 보여주며 화제를 모았다. 콘도 테츠오는 이러한 이벤트 경기에서 상대 선수로 나서며 한국 팬들에게도 이름을 알리게 되었고, 단순한 퍼포먼스를 넘어 실제 격투가로서의 존재감을 각인시켰다.이러한 배경은 이번 타이틀전에도 흥미로운 요소로 작용한다. 대중적 스토리를 지닌 베테랑 콘도와 실력으로 정상에 오른 챔피언 문홍범의 대결은 스포츠와 스토리텔링이 결합된 매치업으로 평가된다.