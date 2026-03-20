전쟁, 권력, 그리고 거짓… 한 탐사보도 기자의 집요한 추적

제82회 베니스 국제 영화제 비경쟁 부문의 논픽션 영화로 초청되어 상영된 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <커버업: 은폐된 진실>은 꽤 반향을 일으켰다. 세계적인 다큐멘터리 감독 로라 포이트라스가 2005년에 다큐 제작을 제안했지만 20년 만에 받아들인 점도 한몫했겠으나, 대상이 다름 아닌 전설적인 탐사보도 기자 '시모어 M. 허시'라는 점이 가장 크게 작용했을 테다.
1960년대부터 활동한 그는 2020년대 중반인 지금까지도 활발하게 활동하고 있는 현역인 만큼, 그것도 자신의 정체나 정보원의 정체를 최대한 노출시키지 않는 게 좋을 탐사보도 기자인 만큼, 다큐의 주인공이 되는 걸 극구 꺼려했을 것이다. 그런 사람을 결국 이끌어내는 게 다름 아닌 로라 포이트라스 감독이다.
그녀는 오사마 빈 라덴의 경호원이었던 아부 잔달의 수난을 보여준 다큐 <서약>으로 선댄스 심사위원대상을 받았고, 에드워드 스노든을 다룬 다큐 <시티즌포>로 오스카를 받았으며, 저명한 사진작가 낸 골딘의 생애를 그린 다큐 <낸 골딘, 모든 아름다움과 유혈사태>로 베니스 황금사자상을 수상했다. 그런 그녀라 시모어 허시 다큐가 가능했을 것이다.
미라이 학살, 은폐된 전쟁의 진실을 폭로하다