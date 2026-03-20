전쟁, 권력, 그리고 거짓… 한 탐사보도 기자의 집요한 추적

▲넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <커버업>의 한 장면. 넷플릭스

거대한 사건 그리고 진실이 은폐되고 있다는 걸 알았을 때 두려움이 엄습하고, 그럼에도 달라지는 게 없다는 걸 알았을 때 허무함이 덮쳐온다. 무엇보다 피해자들로서 할 수 있는 게 없다는 걸 알았을 때 무력함을 느낀다. 그럼에도 계속해서 은폐된 진실을 파헤치는 건 또 다른 피해자가 나오지 않도록 하기 위해서다. 내가 피해자가 되지 말라는 법도 없다.



<뉴욕 타임스>로 넘어간 시모어 허시는 누구나 아는 주요 인물이었다. 1972년 미국을 뒤흔드는 사건이 발생하는데, 대선을 5개월여 앞둔 어느 주말 5명의 괴한이 민주당 전국위원회 본부에 침입해 도청 장치를 설치했다가 탈로난 것이었다. 일명 '워터게이트 사건'으로 닉슨 대통령 사임으로까지 이어지는데, 이 보도를 <워싱턴 포스트>가 선점했다.



그때 허시는 중요한 후속 기사를 내보내는데, 침입 5인방 중 한 명과 연락이 닿았고 그에게서 '침입자들이 침묵의 대가로 여전히 임금을 받고 있다'는 제보를 받은 것이었다. 워터게이트 사건 이후에도 은폐가 계속 이어지고 있다는 명백한 증거였고, 정국은 또다시 요동친다. 또한 허시는 CIA가 규정을 위반하며 1950년대부터 국내인 1만 명 이상을 불법 감시해 왔다고 폭로했다.



탐사보도의 영광과 그림자, 그리고 끝나지 않은 사명



허시는 그동안 주로 사회정치적인 사항에서 은폐된 진실을 파헤치는 데 시간과 공력을 할애했다. 그러다가 기업으로 눈을 돌렸다. 바야흐로 신자유주의가 세상을 지배하기 시작했고 기업이 권력의 핵심으로 부상했다. 허시가 들여다보려는 기업은 '걸프 앤 웨스턴'으로 제조업에서 시작해 문어발 식으로 확장하기 시작했다. 허시는 그들의 사기와 비리를 찾아냈지만 <뉴욕 타임스>는 싣기 꺼려했다. 허시는 퇴사할 수밖에 없었다.



허시는 신문지의 한계점을 인지하고 책으로 눈을 돌려 음모론에 입각한 다수의 베스트셀러를 출간했다. 그에게도 흑역사가 있었으니, J. F. 케네디와 마릴린 먼로의 불륜 미스터리를 두고 명백한 증거 없이 사실인 양 퍼트려 버린 것이었다. 그는 대대적인 비판과 비난을 받았다. '특정 증거들을 과도하게 멀리 밀고 나간 게 아니냐'고 말이다.



허시는 지금까지 반세기 넘게 탐사보도 기자를 계속하며 영향력 있는 기사들을 내놓고 있는데 원칙이 한가지 있다. 절대로 정보원들의 신상을 알려주지 않는다는 것. 이런 류의 다큐멘터리, 즉 탐사보도 느낌을 풍기는 다큐의 특성상 정보원의 실감 나는 이야기를 담는 게 중요할텐데 그러지 못한 것이다. 그러다 보니 작품 자체의 한계가 드러나는 지점도 있었다.



수면 아래에 은폐되어 있는 진실을 발견해 수면 밖으로 내보이려면 직접 수면 아래로 내려가는 수밖에 없다. 허시는 오랜 세월 수면 아래에서 암약하며 은폐되어 있는 진실을 캐냈다. 그 자체로 박수받을 만하다.

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기