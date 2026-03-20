'홈런 치는 포수' 허인서... 한화 안방·신인왕 판도 바꿀까?

한화이글스

시범경기에서 홈런포를 가동 중인 한화 허인서한화 이글스의 5년차 포수 유망주 허인서(23)가 2026 KBO리그 시범경기에서 매서운 방망이를 휘두르며 올 시즌 주목해야 할 히트상품 후보로 급부상했다. 2022 신인 드래프트 2차 2라운드로 한화에 입단한 허인서는, 상무 복무 중이던 지난해 6월 퓨처스리그에서 4연타석 홈런을 터뜨리며 주목을 받은 거포 유망주다. (2025 퓨처스리그 타율 0.288 OPS 0.915 9홈런)올해 시범경기를 통해 확인되는 허인서의 타격감은 심상치 않다. 13일 삼성 라이온즈전에서 첫 홈런을 터뜨린 허인서는 15일 SSG 랜더스전에서는 2회말 1점 홈런, 7회말 2점 홈런을 연달아 터뜨리며 팀의 8-0 완승을 이끌었다. 여기서 끝이 아니었다.19일 KIA 타이거즈와의 경기에서는 4-5로 뒤진 9회말 KIA 셋업맨인 전상현을 상대로 천금같은 동점포까지 터뜨리며 끝내기 승리(7-5)의 발판을 놨다. 시범경기 초반 7경기(3/19 기준)에서 타율 0.348(23타수 8안타)에 4홈런을 기록하며 LG 이재원, SSG 고명준과 함께 홈런 부문 공동 1위에 올라 있다.