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'홈런 치는 포수' 허인서... 한화 안방·신인왕 판도 바꿀까?

'홈런 치는 포수' 허인서... 한화 안방·신인왕 판도 바꿀까?

[KBO리그] '시범경기 4홈런' 홈런 1위인 한화 중고 신인 허인서, 강력한 신인왕 후보로 급부상

케이비리포트(kbreportcom)
26.03.20 17:04최종업데이트26.03.20 17:04
시범경기에서 홈런포를 가동 중인 한화 허인서
시범경기에서 홈런포를 가동 중인 한화 허인서한화이글스

한화 이글스의 5년차 포수 유망주 허인서(23)가 2026 KBO리그 시범경기에서 매서운 방망이를 휘두르며 올 시즌 주목해야 할 히트상품 후보로 급부상했다. 2022 신인 드래프트 2차 2라운드로 한화에 입단한 허인서는, 상무 복무 중이던 지난해 6월 퓨처스리그에서 4연타석 홈런을 터뜨리며 주목을 받은 거포 유망주다. (2025 퓨처스리그 타율 0.288 OPS 0.915 9홈런)

올해 시범경기를 통해 확인되는 허인서의 타격감은 심상치 않다. 13일 삼성 라이온즈전에서 첫 홈런을 터뜨린 허인서는 15일 SSG 랜더스전에서는 2회말 1점 홈런, 7회말 2점 홈런을 연달아 터뜨리며 팀의 8-0 완승을 이끌었다. 여기서 끝이 아니었다.

19일 KIA 타이거즈와의 경기에서는 4-5로 뒤진 9회말 KIA 셋업맨인 전상현을 상대로 천금같은 동점포까지 터뜨리며 끝내기 승리(7-5)의 발판을 놨다. 시범경기 초반 7경기(3/19 기준)에서 타율 0.348(23타수 8안타)에 4홈런을 기록하며 LG 이재원, SSG 고명준과 함께 홈런 부문 공동 1위에 올라 있다.

한화 허인서의 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)
한화 허인서의 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)케이비리포트

무엇보다 고무적인 점은 허인서가 올시즌 KBO리그 신인왕 자격을 갖추고 있다는 사실이다. KBO 신인상은 '최근 5년 이내 입단' 및 '타자 누적 60타석 이하'가 요건이다.

2022년 입단해 프로 5년차인 허인서는 1군 통산 타석수가 2022시즌 19타석, 2025시즌 30타석 등 누적 49타석이라 아슬아슬하게 요건을 충족한다. 시범경기의 폭발력이 정규시즌까지 이어진다면 포수 포지션의 이점을 감안했을 때 강력한 신인왕 후보가 될 가능성이 높다.

당초 백업 포수 경쟁이 예상되던 허인서에게 기회가 일찍 찾아온 것은 주전 포수 최재훈(36)의 부상 때문이었다. 스프링캠프 도중 최재훈이 손가락 골절상을 당하면서 경기 출장 빈도가 크게 늘었고 시범경기 초반 부터 맹타로 사령탑의 눈도장을 찍었다. 한화는 베테랑 포수 이재원이 올시즌부터 플레잉코치로 보직을 변경한 터라 허인서의 활용폭이 커질 전망이다.

포수 수비에서 보강이 필요한 허인서
포수 수비에서 보강이 필요한 허인서한화이글스

한화 사령탑인 김경문 감독은 기대치 않았던 허인서의 홈런포 가동에 반색을 하면서도 포수 출신 감독답게 블로킹이나 송구 등에서 어설픈 부분이 있다며 수비에서 좀더 완성도를 높여야 하고 다양한 경험을 쌓아야 한다는 입장을 보였다. 현재 허인서는 김정민 배터리 코치의 집중 조련 하에 수비 기본기를 다지고 있다.

선발로 출장할 때는 자신이 주전 포수라는 마음으로 나간다며 당찬 모습을 보인 허인서는 올시즌을 끝으로 FA 계약이 만료되는 최재훈의 뒤를 이을 차세대 안방마님 1순위로 꼽힌다. 데뷔 후 최고의 기회를 잡은 허인서가 공수 겸장 포수로 거듭나며 2026 신인왕 레이스를 주도할 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB REPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 한화이글스 허인서 최재훈

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