영화 20년 만에 만난 단종, 또 눈물 났습니다 [리뷰] 영화 <왕과 사는 남자> 황윤옥(hyok2175) 26.03.20 15:01최종업데이트26.03.20 15:01 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2hfz5 복사 확대 축소 <왕과 사는 남자>라는 제목은 묘한 긴장감을 품고 있다. '왕의'가 아닌 '왕과'라는 말은 그 거리가 안전하지 않음을 예감하게 한다. 개봉 전부터 여러 매체를 통해 접한 이 영화는 이상하게도 마음을 자꾸 흔들어 놓았다. 혼밥은 잘하는 편이지만 영화는 혼자 본 적이 거의 없다. 결혼 37주년 기념일에 오랜만에 남편과 영화관을 찾았다. 근래 남편과 함께 영화를 본 기억도 드물다. 그래서 오랜만의 영화관 데이트가 더 기대되었다. 큰사진보기 ▲영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷㈜쇼박스 단종이 낯선 건 아니다. 20여 년 전, 학생들에게 역사를 가르친 적이 있다. 책에서 읽은 단종의 이야기가 오래 마음에 남았다. 그 허망함과 비애를 잊지 못해 아이들과 함께 대구에서 강원도 영월로 향했다. 동강에서 래프팅 체험을 한 다음 청령포를 찾았다. 사방이 물로 둘러싸인 그곳은 생각보다 고요했다. 그래서 더 쓸쓸했다. 또렷한 풍경은 희미해졌지만, 그때 느꼈던 막막함과 고립감은 지금도 남아 있다. 그곳에 머물렀던 이는 어린 왕, 단종이었다. 왕이었지만 아무것도 할 수 없었던 시간. 권력의 중심에 있었으나 결국 가장 외로운 자리로 밀려났던 그의 삶을 떠올리자, 마음 한편이 서늘해졌다. 영화는 유해진 배우의 능청스러운 연기로 문을 연다. 익숙한 듯 가볍게 흘러가는 장면 속에서도 인물의 처지가 가볍지 않게 느껴졌다. 웃음을 이끌어내면서도 그 이면에 깔린 불안이 서서히 드러난다. 그 균형을 잡아내는 연기가 인상적이었다. 나는 단종을 떠올리면 늘 마음이 젖는다. 그래서였을까. 영화를 보는 내내 감정이 쉽게 가라앉지 않았다. 영화가 시작되기도 전에 몰입해 있었다. 이미 알고 있는 비극이기에, 화면 속 인물의 움직임 하나에도 시선이 오래 머물렀다. "사약을 먹고 죽기는 싫다. 부디 그대의 손으로 강을 건너게 해 달라." 항복이 아니라 최후의 선택이었을지도 모르겠다. 단 한 번도 자기 의지대로 살지 못한 소년이 마지막 순간에 처음으로 자기 인생의 주인이 된 것이다. 사약이 기다리는 그때, 단종은 문을 걸어 잠그고 엄흥도가 만든 화살에 목을 넣는다. "전하, 이제 강을 건너셔야지요." 엄흥도가 줄을 당겨 단종이 최후를 맞이하는 그 장면을 보고 울지 않을 수가 없었다. 옆에 있던 남편에게서도 훌쩍이는 소리가 들려왔다. 단종을 연기한 박지훈의 처연하고도 담담한 눈빛은 오래 기억에 남는다. 삶과 죽음의 경계에 선 인물이 보여줄 수 있는 가장 조용한 감정이 그 안에 담겨 있었다. 20여 년 전, 내 눈시울을 뜨겁게 했던 단종과 청령포의 기억은 영화 속에서 다시 살아났다. 막막함과 쓸쓸함으로 남아 있던 그 감정이, 스크린 위에서 또 한 번 나를 붙잡았다. 영화 <왕과 사는 남자>는 사실과 허구의 경계 위에서, 한 인간의 마지막 선택을 조용히 되짚는다. 그리고 그 선택이 남긴 감정은 영화가 끝난 뒤에도 쉽게 가라앉지 않는다. 덧붙이는 글 이 기사는 브런치에도 실립니다. 왕과사는남자 영화 리뷰 처연함 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천3 댓글1 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원 황윤옥 (hyok2175) 내방 구독하기 세종사이버대 문예 창작학과 재학 중, 브런치 스토리 작가, 에세이 분야 크리에이터, 마음을 다해 정성껏 글을 쓰는 사람이 되고 싶습니다. 이 기자의 최신기사 야심한 밤에 남편과 둘이 카페에... 상상이 현실이 되다 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 20년 만에 만난 단종, 또 눈물 났습니다 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP