울산웨일즈, 20일 개막전... 울산 연고 프로야구 시대 연다

울산시

울산웨일즈를 상징하는 마스코트 ‘오르카’지방자치단체(울산시)가 주도해 프로야구단을 육성·운영하는 첫 사례인 울산 연고 프로야구팀 울산웨일즈의 공식 개막전이 20일 열린다.이날 오후 6시 30분 울산 문수야구장에서 열리는 '2026 메디힐 KBO 퓨처스리그' 울산웨일즈와 롯데 자이언츠 간 공식 개막전은 그동안 축구도시로 알려진 울산이 프로야구 도시로 도약하는 상징적 무대로, 단순한 경기 개최를 넘어 시민이 함께하는 참여형 축제 형태로 마련된다.울산시 관계자는 "문수야구장에서 열리는 이번 개막전은 울산 프로야구의 출발점이자 시민과 함께 만드는 새로운 스포츠 문화의 시작"이라며 "울산웨일즈가 시민들의 사랑 속에 성장해 지역을 대표하는 구단으로 자리매김하길 기대한다"라고 말했다.개막전은 흥미로운 점이 많다. 울산웨일즈는 최근 호주 야구 국가대표팀의 4번 타자로 월드베이스볼클래식(WBC)에 참가해 중심 타선에서 활약하며 팀 공격을 이끌었던 알렉스 홀을 합류시켰다. 이날 경기에서 어떤 활약을 할 지 관심사다.또한 울산으로서는 역사적인 경기라 경기 시작에 앞서 개막식도 오후 6시부터 약 30분간 진행된다. 김두겸 울산시장을 비롯해 허구연 KBO 총재, 류지현 대한민국 야구 국가대표팀 감독 등 주요 인사와 야구 관계자들을 비롯해 시민 등 7000여 명이 참석할 예정이다.개막식 시구는 김두겸 울산시장이, 시타는 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재가 진행하며 울산웨일즈를 상징하는 마스코트 '오르카'가 처음 공개된다.울산시 관계자는 "구단의 정체성을 담은 마스코트 공개로, 열성 팬(팬덤) 형성은 물론 상표(브랜드) 홍보에 도움이 될 것"으로 기대했다.울산 문수야구장 내 야외조형물 일대에서는 20일부터 30일까지 마스코트 전시와 사진촬영구역(포토존)이 운영돼 관람객에게 다양한 체험형 볼거리를 제공한다.울산웨일즈는 개막전을 시작으로 전문 응원단(치어리더) 운영을 통해 체계적인 응원 문화 정착과 경기장 분위기 활성화를 동시에 추진한다는 계획이다.경기장 외부에는 먹거리(푸드)트럭을 배치해 먹거리 선택의 폭을 넓히고, 벼룩시장(플리마켓)과 어린이 얼굴 그림(페이스페인팅) 등 체류형 즐길거리를 마련해 경기 전후로 즐길 수 있는 축제 공간을 조성한다. 울산시는 이를 통해 '경기·문화·체험'이 결합된 복합 스포츠 콘텐츠로의 발전 기반을 마련한다는 구상이다.울산시 관계자는 "이번 개막전을 계기로 시민의 스포츠 향유 기회 확대, 지역 연고 프로스포츠 활성화, 방문객 증가에 따른 지역경제 파급효과, 도시 브랜드 가치 상승 등 다양한 정책적 효과를 기대하고 있다"고 말했다.한편 울산웨일즈는 이날부터 22일까지 사흘간 롯데 자이언츠와 홈 개막 3연전을 치르며 팬들과 첫 공식 만남을 이어간다.