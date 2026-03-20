'KBO MVP 출신' 폰세, 시범경기 맹활약... MLB 선발경쟁도 '청신호'

KBO 리그 MVP(최우수선수) 출신 코디 폰세(토론토 블루제이스)가 메이저리그(MLB) 무대에서도 인상적인 투구를 이어가며 주목받고 있다.20일(한국 시각) 미국 플로리다주 더니든에 위치한 TD 볼파크에서 펼쳐진 '2026 미국 프로야구 메이저리그 시범경기'에서 폰세는 토론토의 선발투수로 등판하여 뉴욕 양키스를 상대로 5.2이닝 동안 65구를 던지며 1피안타 5탈삼진 무실점의 완벽투를 펼쳤다.폰세는 올해 시범경기 5경기에 등판, 13.2이닝 동안 7피안타 4볼넷 12탈삼진 1실점(1자책), 피안타율 .152를 기록했다. 5번의 등판중 4경기에서 무실점을 기록했고, 평균자책점은 무려 0.66까지 낮췄다.폰세는 한국프로야구에서의 활약을 인정받아 메이저리그 무대까지 복귀한 '역수출'의 성공사례로 주목받고 있다. 지난 2015년 메이저리그 신인 드래프트 2라운드(전체 55순위)에서 밀워키 브루어스에 지명되며 프로경력을 시작한 폰세는, 2019년 피츠버그 파이리츠로 트레이드 되었고 이듬해 빅리그에 데뷔했다.폰세의 메이저리그 1기는 총 20경기에 등판했으나 55.1이닝간 1승 7패, 평균자책점 5.86에 그치며 큰 인상을 남기지는 못했다. 한때는 2019 WBSC 프리미어 12에서 미국 국가대표로 선발될 정도의 유망주로 주목받았으나 팔꿈치 부상 등으로 기대만큼 성장하지는 못했다는 평가였다.이후 폰세는 일본프로야구로 건너간 니혼햄 파이터스(2022∼2023)와 라쿠텐 골든 이글스(2024) 등에서 3년간 활약했다. 하지만 일본에서는 부상과 현지 적응 실패로 1.2군을 오가며 한번도 풀타임 시즌을 소화해보지 못했다. 2022년 '노히트 노런'을 깜짝 달성하여 잠시 화제가 되기도 했지만, 일본에서 3시즌간 통산 성적은 39경기 10승 16패 평균자책점 4.54에 그쳤다.폰세는 2025시즌을 앞두고 한화 이글스에 입단하며 KBO리그에 진출했다. 당시만 해도 폰세의 잦은 부상경력으로 인하여 기대보다는 우려의 시선이 좀 더 많았다. 하지만 결과적으로 폰세의 한국행은 본인에게나 한화에게나 신의 한수가 됐다.폰세는 2025시즌 한화의 1선발로 활약하며 17승 1패, 탈삼진 252개, 승률 0.944, 평균자책점 1.89의 경이적인 활약을 펼쳤다. 큰 부상없이 풀타임을 소화하며 29경기에서 180⅔이닝을 책임졌다. 개막 후 선발 17연승, 단일 시즌 탈삼진(252개), 단일경기 정규이닝최다 탈삼진(18개) 등 수많은 신기록도 수립했다. 폰세는 외국인 투수 최초로 투수 4관왕에 오르며 정규시즌 MVP와 최동원상까지 휩쓸었다. 한화 역시 폰세의 활약에 힘입어 정규시즌과 한국시리즈 준우승이라는 성과를 기록했다. 그야말로 누구도 예상치못한 인생역전이었다.폰세의 주가가 폭등하면서 그가 거쳐왔던 메이저리그와 일본프로야구에서도 다시 폰세를 주목하기 시작했다. 폰세에게 가장 적극적으로 관심을 보인 토론토는, 한화의 팀동료였던 류현진이 MLB에서 마지막으로 활약했던 팀이기도 했다.결국 폰세는 지난해 12월 12일 토론토와 3년 3천만 달러(약 442억 원)의 조건으로 계약을 체결하며 5년 만에 메이저리그 무대로 다시 금의환향하게 됐다.이는 KBO리그 출신 외국인 선수 중 메이저리그 역대 최고 대우 계약이었다KBO리그와 메이저리그간의 아직 큰 수준 차가 존재하기는 하지만, 폰세의 기량 역시 KBO리그를 거치면서 이전보다 발전했다는 평가를 받는다.빅리그 1기 시절에 비하여 한국 무대에서 뛰면서 주무기인 포심 패스트볼의 구속이 90마일대 중반으로 상승했고, 체인지업에 스플리터까지 장착하면서 던질수 있는 구종이 다양해졌다.여기에 KBO리그에서 ABS(자동투구판독시스템)를 도입한 것은, 강력한 포심으로 스트라이크 존 위쪽을 공략하는 성향의 폰세에게도 유리하게 작용했다. 메이저리그도 올시즌부터 ABS를 본격적으로 도입할 예정이다.변수는 올해 토론토의 선발 라인업이 매우 화려하다는 것이었다. 에이스 케빈 가우스먼을 필두로 트레이 예세비지, 딜런 시즈, 셰인 비버, 호세 베리오스, 에릭 라우어 등 수준급 선발자원이 넘쳐났다. 폰세로서는 올시즌 토론토에서 5선발 자리를 놓고 쉽지 않은 경쟁이 예상됐다.하지만 선발진의 한축을 담당하던 크리스 배싯이 볼티모어로 떠났고, 비버는 또다시 부상자 명단에 올랐으며 라우어가 시범경기에서 부진한 모습을 보이며 폰세에게 기회가 돌아올 가능성이 높아졌다.폰세는 지난 2월 26일 디트로이트 타이거스 상대로 시범경기에 첫 등판하여 1이닝 2탈삼진 무안타 무실점의 쾌투를 펼쳤다. 이어 3월 3일에는 보스턴 레드삭스를 상대로 2이닝 4피안타 2탈삼진 1실점(1자책)을 기록하며 살짝 흔들렸다. 9일 볼티모어 오리올스전에서는 3이닝 무실점으로 첫 승을 챙겼다. 14일 미네소타 트윈스전에서는 2이닝 2피안타 4볼넷 2탈삼진 무실점 투구에 성공하며 상승세를 이어갔다.5번째 등판이었던 양키스전에서 폰세는 시범경기들어 가장 많은 이닝과 투구수를 기록하며 자신감이 붙은 모습이었다. 3회까지 퍼펙트행진을 이어가던 폰세는 4회초 아메드 로사리오에게 내야안타를 내준 것이 이날의 유일한 피안타였다.하지만 1사 2루 위기에서 후속타자들을 우익수 플라이와 2루 땅볼로 처리하며 무실점 행진을 이어갔다. 5회에는 2번이나 안타성 타구를 허용했으나 3루수 오카모토 카즈마, 우익수 애디슨 바거의 연이은 호수비로 위기를 넘기는 행운도 따랐다. 폰세는 토론토가 11대 0으로 크게 앞선 6회에도 마마운드에 올라 두 명의 타자를 땅볼과 삼진으로 돌려세운 후 투구를 끝내고 교체됐다. 토론토 홈팬들은 폰세에게 뜨거운 박수로 화답했다.물론 아직은 시범경기이고 상대인 양키스 역시 주전들이 모두 나온 것은 아니었지만, 폰세의 연이은 호투는 그가 이제 토론토의 5선발 경쟁에서 확실한 우위를 점했음을 확인하기에 충분했다. 시범경기에서 청신호를 밝힌 폰세가 올해 메이저리그에서 또 하나의 역수출 신화를 이뤄낼 수 있을까.