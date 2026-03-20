'최하위 추락' 제주SK 세르지우 코스타 감독 앞에 놓인 '과제'

제주SK FC 공식 홈페이지

제주SK 세르지우 코스타 감독개막 후 무승으로 최하위에 자리하고 있는 제주 SK FC의 수장으로 선임된 세르지우 코스타 감독 앞에 산더미 과제들이 쌓여있다.지난 18일을 끝으로 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드 일전이 종료됐다. 1라운드 로빈(13경기)의 절반을 채워가는 시점, 우승 후보로 평가받았던 김기동 감독의 FC서울과 지난해 강등 위기에 몰렸던 울산은 전승을 기록하며 상위권에 자리하고 있다. 반면 디펜딩 챔피언 전북 현대는 4경기 중 단 1승에 그치면서 자존심을 구기고 있다. 지난해 승격을 경험한 윤정환 감독의 인천 역시 1무 3패로 쉽지 않은 초반부를 보내고 있다.제주SK 역시 쉽지 않은 여정이 이어지고 있다. 지난해 김학범 감독 체제로 맞이한 두 번째 시즌에서 파이널 A를 목표했지만, 개막 후 20경기서 단 6승에 머물렀다.또 24라운드 김천 상무전 패배 이후 10경기서 단 1승도 챙기지 못하면서 강등권으로 몰렸고, 결국 김학범 감독은 팀을 떠나는 결론을 내렸다. 이후 수석코치였던 김정수가 대행으로 임명됐지만, 승강 플레이오프 추락을 피하지 못했다. 플레이오프에서는 수원 삼성을 상대로 쉽지 않은 경기가 예상됐으나 2전 전승을 기록, 강등을 피하며 안도의 한숨을 내쉬었다.강등을 피한 제주는 무너진 위신을 세우기 위해 사령탑 교체라는 카드를 꺼냈다. 많은 후보군이 하마평에 오르내린 가운데 이들의 선택은 대한민국 대표팀 전 사령탑이었던 파울루 벤투의 수석코치였던 세르지우 코스타였다. 1973년생인 세르지우 코스타는 비선수 출신 지도자로 2007년부터 전 대표팀 사령탑이었던 파울루 벤투 감독의 사단으로 합류하며 이름을 알렸다.스포르팅 스카우트·전력 분석관을 거쳐 포르투갈 대표팀 수석코치·전력 분석관, 크루제이루·올림피아코스·충칭 당다이 리판에서 경력을 쌓았고, 2018년 여름부터 2022년 겨울까지 대한민국 대표팀 수석코치 임무를 성공적으로 수행했다. 정식 감독 경험이 없는 부분은 아쉬웠지만, K리그·한국 축구에 익숙하다는 점과 확실한 전술 철학을 보유했다는 점은 강점으로 꼽혔다.코스타 감독을 데려온 제주는 겨울 이적시장에서 공격적인 투자를 단행했다. 팀의 중추적인 역할을 해내던 송주훈(수원 삼성)·임채민(용인)·안태현(부천)·유리 조나탄·김승섭(전북)이 빠져나간 점은 아쉬웠지만, 이에 상응하는 영입이 이뤄졌다. 국가대표 미드필더 권창훈을 품은 데 이어 박창준·김신진과 같은 검증된 멀티 자원을 손에 넣었다.이에 그치지 않았다. 외국인 쿼터에는 프랑스 출신 중앙 수비수 세레스틴을 시작으로 브라질 특급 윙어 네게바·리투아니아 국가대표 공격수 기티스를 영입하는 데 성공했다. 또 지난 17일에는 잉글랜드 프리미어리그 노팅엄 포레스트와 헐 시티에서 뛴 경력을 보유한 포르투갈 중앙 수비수 피게이레두를 품으며 대대적인 전력 보강에 성공했다.이에 대해 코스타 감독도 상당한 만족감을 표했다. 지난 2월 25일 열렸던 K리그1 미디어데이에 참석했던 그는 "좋은 선수들이 많다. 그렇게 서프라이즈는 아니었고, 오기 전부터 선수들 영상을 많이 보고 알고 있었다. 퀼리티 좋은 선수가 많다. 새로 합류한 선수들도 만족한다"라며 흡족해 했다.또 시즌 전망에 대해서는 "선수들과 평화롭게 경기를 치르고 싶다. 선수뿐만 아니라 팬들도 즐기는 분위기를 만들고 싶다. 혹시나 문제가 발생하게 되면 파울루 벤투 감독과 상의할 것이다. 가장 큰 목표는 팬들에게 행복을 전하는 것"이라며 강한 자신감을 보여줬다. 하지만, 이런 말과는 달리, 시즌 초반 고전을 면치 못하고 있다.개막전에서 이정규 감독의 광주FC를 만났던 코스타 감독은 이탈로의 퇴장 변수에도 불구, 0-0으로 무승부를 만들며 괜찮은 출발을 보였다. 2라운드에서도 끈끈한 모습으로 FC안양과 맞섰지만, 아쉽게 2-1로 패배했다. 첫 패배 이후 급격하게 흔들리기 시작했다. 서울과 3라운드 경기서 1-2로 무너졌고, 이어 지난 18일 홈에서는 울산에 0-2로 완패했다.4라운드까지 오면서 1무 3패라는 아쉬운 성적표를 받은 제주. 고쳐나가야 할 과제가 산더미다. 가장 먼저 터지지 않는 결정력이 급선무다. 코스타 감독 부임 후 제주는 빌드업 체계에서 상당한 안정감을 찾아가고 있다. 과거 벤투 감독 시절 대표팀이 보여줬던 구조와 상당한 유사점을 보유한 가운데 후방에서 많은 시간을 사용하지 않고, 간결하게 전방으로 처리한다.중앙과 측면을 가리지 않고, 볼을 소유한 선수가 나타나게 되면 수적 우위를 통해 상대 수비 구조를 벗겨내며 과감한 전진을 보여주고 있다. 공격 진영까지는 빠르게 올라가는 모습이지만, 현재까지는 그리 효과적이지 않다. 지나치게 후방으로 치우친 탓에 공격 장면에서 많은 공격 숫자를 확보하지 못하고 있고, 효율성도 아쉽다.이는 수치로도 확연하게 나타난다. 경기당 키패스 평균 횟수는 5.25개로 전체 11위에 자리하고 있고, 공격 진영 패스 성공도 경기당 57.25개로 전체 7위 수준이다. 슈팅 기회를 잡아도 효과적이지 않다. 4경기서 득점은 단 2골에 불과하며, 오픈 플레이 골은 단 1회에 그치고 있다. 특히 경기당 유효 슈팅 횟수는 3회(전체 10위)로 문전 앞 과감함이 떨어진다.공격 진영에서 남태희·오재혁·김준하·신상은·네게바가 분전하고 있지만, 전체적인 전략 수정도 고려할 법 하다. 수비도 보완이 필요하다. 4경기서 6골을 내주며 흔들리고 있는 가운데 집중력 문제가 상당한 화두다. 전반에는 높은 집중력을 선보이면서 기대감을 낳고 있지만, 후반 들어섬과 동시에 급격하게 무너지고 있다.특히 2라운드(안양)와 3라운드(서울) 경기에서는 후반 막판에 실점을 내주며 쓰라린 패배를 맛봤다. 또 전체적인 실점 데이터를 봤을 때도 6골 모두 후반 시작 이후 나온 것이기에, 코스타 감독으로서는 집중력을 개선하는 부분도 신경 써야만 한다.코스타 감독 역시 이런 부분과 성적에 대해서 상당한 아쉬움을 가지고 있는 듯하다. 18일 울산전 종료 후 그는 "종합적으로 봤을 때 마땅한 결과가 따라오지 않는 것 같다. 선수들 개인 퍼포먼스, 팀 퍼포먼스 모두 만족스러운 상태다. 우리는 계속 이렇게 가지 않을 것"이라며 반등을 다짐했다.세르지우 코스타 감독은 K리그 데뷔 이후 어려운 초반부를 보내고 있다. 과연 그는 다가오는 5라운드(22일·강원FC)에서 첫 승리를 따내며 반전 드라마 초석을 다질 수 있을까.