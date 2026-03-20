케이팝, 올해도 미국 최대 페스티벌을 수놓는다

Lollapalooza

오는 8월 1일 미국 '롤라팔루자 시카고'의 헤드라이너로 낙점된 제니그래미 시상식과 아카데미 시상식에 이어, 미국을 대표하는 세계적인 뮤직 페스티벌에서도 케이팝의 행진이 계속될 전망이다. 오는 7월 30일부터 8월 2일까지 미국 시카고 그랜트 파크에서 열리는 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'에서 블랙핑크의 제니가 헤드라이너(간판 공연자)를 맡는다. 제니는 페스티벌의 셋째 날인 토요일에 출연한다.제니는 찰리 XCX, 테이트 맥래이, 로드, 올리비아 딘, 디 엑스엑스 , 지난해 부산국제록페스티벌을 방문한 록 전설 스매싱 펌킨스 등 쟁쟁한 뮤지션들과 더불어 헤드라이너로서 이 페스티벌 무대에 오를 예정이다. 제니는 지난해 첫 솔로 정규 앨범 <루비(Ruby)>를 발표한 이후 개인의 자아를 다양한 장르에녹여낸 음악적 성취로 찬사를 받았다. 미국 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌에서 펼친 솔로 공연 역시 세간의 호평을 받았다.제니의 소속 그룹 블랙핑크가 최근 <데드라인(DEADLINE)>을 발표하고 투어를 펼치고 있지만, 솔로 활동에도 열심이다. 제니는 오는 6월 미국 뉴욕에서 열리는 '거버너스 볼 뮤직 페스티벌', 7월 스페인 마드리드에서 열리는 '매드 쿨 페스티벌'에서도 헤드라이너로서 공연한다. 8월에는 일본 도쿄와 오사카에서 열리는 '섬머소닉' 페스티벌에서의 공연을 확정했다. 제니 이외에도 걸그룹 아이들과 에스파가 각각 금요일과 일요일 무대에 오르며, 빅히트뮤직 소속의 신인 보이 그룹 코르티스 역시 토요일에 공연을 펼칠 예정이다.