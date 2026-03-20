황인범, 또 부상으로 A매치 명단 제외... 월드컵 출전 '빨간불'

황인범이 부상으로 끝내 3월 A매치 명단에서 낙마했다. 19일 오후 대한축구협회(KFA)는 공식 채널을 통해 "황인범(페예노르트) 선수가 우측 발목 내측 인대 부상으로 코트디부아르-오스트리아전 소집 명단에서 제외되었으며, 대체 발탁은 없습니다"라고 발표했다. 앞서 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 지난 16일, 천안 코리아 풋볼 파크에서 3월 2연전 명단을 발표한 바가 있다.황인범은 대표팀 핵심 전력인 손흥민(LAFC)·이재성(마인츠)·이강인(PSG)·김민재(B.뮌헨)·설영우(즈베즈다)·오현규(베식타시)·조규성(미트윌란) 등과 함께 이름을 올렸지만, 아쉽게도 소속팀에서 입은 부상으로 인해 이번 3월 명단에서 제외됐다.이처럼 황인범이 홍명보호에서 이탈한 상황 속 페예노르트 입성 후 꾸준하게 부상 악령에 시달리며 고개를 숙이고 있다. 1996년생으로 대전하나시티즌·밴쿠버·카잔·FC서울·올림피아코스·즈베즈다를 거쳐 지난 시즌 페예노르트 유니폼을 입은 그는 곧바로 핵심 자원으로 분류됐다. 입성 후 첫 달 만에 팬들이 뽑은 '이달의 선수'로 선정됐다.감독 교체라는 변수가 있었으나 30경기에 나서 3골 2도움을 기록하며 펄펄 날았으나 아쉬움이 있었다. 바로 부상으로 인해 후반기 중요한 일전에 나서지 못했던 것. 2024년 12월까지 쭉 경기장을 누볐지만, 발목이 그의 질주를 잠시 멈추게 했다. 지난해 1월에 잠시 복귀해 리그 경기를 소화했지만, 다시 부상으로 이탈하며 전력에서 멀어졌다.결국 황인범은 고대하던 AC밀란과의 챔피언스리그 16강 플레이오프 무대를 밟지 못하며 좌절했고, 3월 A매치 직전이 되어서야 팀 전력에 가까스로 복귀할 수 있었다. 이에 더해 당시 굳건한 믿음을 보내던 프리스케 감독마저 경질되며 입지가 흔들릴 수 있었지만, 새로 부임한 판페르시에게 확실한 눈도장을 받으며 위기를 넘겼다.이번 시즌도 부상 악령을 피해 가지 못했다. 프리시즌부터 핵심 자원으로 활용되면서 판페르시 감독의 총애를 받았지만, 엑셀시오르와의 리그 2라운드 맞대결서 후반 시작과 함께 교체됐다. 사유는 종아리 부상으로 이 때문에 월드컵 본선이 열리는 미국 현지 평가전에 차출되지 못했다.10월이 되어서야 겨우 컨디션을 회복한 그는 온전치 않는 몸을 이끌고 국내로 들어와 평가전을 치렀지만, 결국 또 부상으로 쓰러졌다. 지난해 11월 7일(아래 한국시간) 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 4차전을 앞두고 허벅지 부상으로 전력에서 이탈했다. 당시 판페르시 감독은 "왼쪽 허벅지 부상으로 상당 기간 팀 전력에서 제외된다"라고 상태를 설명했다.충분한 회복 기간을 거친 이후 지난해 12월 14일 아약스와 리그 맞대결서 교체로 나오며 퍼포먼스를 회복한 황인범은 리그·유로파 리그 일전을 차례로 소화하면서 컨디션을 끌어올렸다. 하지만 다시 부상의 어두운 그림자가 짙어졌다. 황인범은 지난 16일 네덜란드 에레디비시 27라운드 엑셀시오르전에서 상대 선수에게 오른쪽 발등을 강하게 밟히면서 쓰러졌다.전반을 다 소화하지 못하면서 부상으로 교체된 뒤 벤치에서도 고통스러운 표정을 지으면서 큰 부상 가능성이 제기되기도 했다. 네덜란드 현지 매체에서는 경기 후 '시즌 아웃' 가능성을 제기하기도 했지만, 황인범은 4월 복귀 목표로 재활에 나선 것으로 알려졌다.네덜란드 현지 매체 <부트발 프리미어>는 20일 보도를 통해 "A매치 휴식기 이후 팀에 복귀할 것이며, 로빈 판 페르시 페예노르트 감독은 폴렌담전에서 황인범을 다시 기용할 수 있을 것으로 기대하고 있다"라고 보도했다.페예노르트 입성 이후 1시즌 반을 소화하면서 벌써 네 번째 부상이다. 확실한 실력을 보유했고, 현재 스쿼드 내에 있는 중앙 미드필더 중 믿을 수 있는 자원이 부족하기에, 복귀 후에도 주전 경쟁이 크게 우려되지 않으나 이런 아쉬움이 계속해서 반복되면 팀으로서도 상당한 부담감으로 작용할 수 있다.적지 않은 연봉과 전성기 정점에 있는 자원이 부상으로 인해 중요한 순간 경기에 나서지 못하게 되면, 페예노르트도 적절한 제의가 오면 황인범을 놓아줄 수 있다는 것. 물론, 부상이라는 게 변수가 작동하기에 어찌할 도리는 없는 노릇이지만, 더 이상의 이탈은 방지해야만 하는 황인범이다.페예노르트 이외에도 당장 북중미 월드컵을 준비하는 홍명보호도 초비상이 걸렸다. 황인범은 홍 감독 부임 후 핵심 자원으로 활동했다. 2024년 9월부터 시작된 3차 예선에서 부상으로 나오지 못했던 오만(7차전)과의 맞대결을 제외하면 전 경기 선발로 나서며, 홍 감독의 신뢰를 굳건하게 받았다.또 중요한 순간에는 도우미 역할(2도움)까지 수행, 본선행을 따내는 데 핵심적인 역할을 담당했으며 2·3차 예선을 치르면서, 대표팀 내 1,397분으로 최다 출전을 기록했다. 본선에서도 핵심적인 임무를 수행해 줄 거라는 기대감이 존재했지만, 현재로서는 장담하기 어렵다. 재활 기간이 길어질 수도 있으며 최악의 경우에는 월드컵 참가 자체가 불발될 수 있는 노릇이다.결과적으로 홍 감독으로서도 이런 최악의 상황에 대비해야만 하는 계획을 가동해야 한다.네덜란드 무대 이적 후 부상으로 인해 아쉬움이 짙어지고 있는 황인범이다. 과연 그는 성공적인 재활을 거치고, 스쿼드에 복귀해 고대하고 있는 월드컵 본선 무대를 밟을 수 있을까. 향후 행보에 귀추가 주목된다.