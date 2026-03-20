런던 달굴 페더급 빅매치… 예블로예프 vs. 머피, 타이틀 향한 운명의 격돌

UFC 제공

모프사르 예블로예프(사진 오른쪽)는 무패 행진을 통해 기세가 한껏 올라와 있는 상태다.이번 메인이벤트는 극과 극 스타일 대결 구도로 압축된다. 예블로예프의 그래플링과 머피의 타격이 충돌하는 만큼, 어느 쪽이 자신의 게임으로 경기를 끌고 가느냐가 승부의 핵심이다.예블로예프는 초반부터 압박을 통해 테이크다운을 시도하며 경기를 그라운드로 끌고 가려 할 가능성이 크다. 머피의 타격을 장기적으로 허용할 경우 위험 부담이 커지기 때문이다. 반대로 머피는 스탠딩 상황을 유지하며 카운터 기회를 노리는 전략을 펼칠 것으로 보인다.관건은 머피의 테이크다운 방어다. 예블로예프의 집요한 레슬링을 얼마나 막아내느냐에 따라 경기 양상은 완전히 달라질 수 있다. 만약 머피가 초반 몇 차례 테이크다운을 방어해낸다면, 예블로예프의 리듬이 흔들리며 타격전으로 흐를 가능성이 있다.반대로 예블로예프가 초반부터 안정적으로 그라운드 컨트롤에 성공한다면, 경기는 일방적인 흐름으로 이어질 수 있다. 특히 체력 소모가 큰 그래플링 싸움에서 머피가 고전할 경우 후반으로 갈수록 격차는 더욱 벌어질 전망이다.또 하나의 변수는 경기 장소다. 런던 O2 아레나를 가득 메울 홈 관중의 응원은 머피에게 분명한 이점이다. 하지만 동시에 예블로예프처럼 경험이 풍부한 선수에게는 오히려 집중력을 끌어올리는 요소로 작용할 수도 있다.결국 이 경기는 단순한 랭킹 경쟁을 넘어 페더급 판도를 흔들 중요한 분기점이 될 전망이다. 무패 행진을 이어가려는 예블로예프와, 홈에서 대형 이변을 노리는 머피. 서로 다른 길을 걸어온 두 파이터가 런던에서 어떤 결말을 만들어낼지 전 세계 격투 팬들의 시선이 집중되고 있다.