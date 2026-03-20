런던 달굴 페더급 빅매치… 예블로예프 vs. 머피, 타이틀 향한 운명의 격돌

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이번 대결의 승자는 타이틀 도전 자격에 보다 더 가깝게 다가 갈수 있다.UFC 제공
세계 최고 종합격투기(MMA) 무대인 UFC가 다시 한 번 영국 런던을 뜨겁게 달군다. 오는 22일(한국시간) 개최되는 'UFC Fight Night 270' 대회는 전통의 격투 성지 O2 아레나에서 열리며, 페더급 최상위권 경쟁의 분수령이 될 메인 이벤트로 큰 관심을 모으고 있다.
UFC 페더급(65.8kg) 랭킹 1위 모프사르 예블로예프(32·러시아)와 3위 르론 머피(35·잉글랜드)의 맞대결은 단순한 승부를 넘어 차기 타이틀 도전자 구도를 가를 핵심 승부로 평가된다.
러시아 인구셰티야 공화국 출신의 예블로예프는 현재 UFC 페더급에서 가장 안정적인 경기력을 자랑하는 선수다. 19전 전승이라는 완벽한 전적과 함께 옥타곤 9연승을 이어가고 있으며, 경기 내용에서도 단점을 찾기 어렵다는 평가를 받고 있다.
예블로예프의 가장 큰 강점은 압도적인 그래플링이다. 상대를 케이지로 몰아넣은 뒤 테이크다운으로 연결하는 능력, 그리고 상위 포지션에서의 컨트롤은 체급 최고 수준으로 꼽힌다. 알저메인 스털링, 아놀드 앨런 등 빅네임들을 상대로도 일관된 경기 운영을 보여주며 승리를 쌓았다.
최근에는 타격에서도 꾸준한 발전을 보이고 있다. 단순히 레슬링에 의존하는 스타일을 넘어, 잽과 킥을 활용해 거리를 조절하고 상대의 리듬을 끊는 능력이 향상됐다. 이는 머피처럼 타격 중심의 파이터를 상대하는 데 있어 중요한 변수로 작용할 전망이다.
이번 경기에서 예블로예프가 노리는 것은 단순한 승리가 아니다. 압도적인 경기력으로 승리를 거두며 타이틀 도전 명분을 확실히 굳히는 것이다. 현재 페더급 상위권이 혼전 양상을 보이는 상황에서, 확실한 승리는 곧 타이틀샷으로 직결될 가능성이 높다.