김도영, KIA 4번 타자 될까... 세대교체 시험대

연합뉴스

3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 오릭스 버팔로스와의 경기. 2회초 2사 1, 3루 한국 김도영이 3점 홈런을 친 뒤 세레머니를 하고 있다.KIA 타이거즈가 2026시즌을 앞두고 타선 재편에 나서면서 '4번 타자'라는 상징적 자리를 두고 고민이 깊어지고 있다. 특히 젊은 내야수 김도영(23·우투우타)이 그 자리에 들어가는 것이 맞는지에 대해 팬들 사이에서 논쟁거리가 되고 있는 분위기다.기존 중심 타자의 이탈로 생긴 공백을 단순히 메우는 차원을 넘어 팀의 방향성과 세대교체 흐름까지 맞물린 결정이기 때문이다.KIA는 2025시즌 종료 후 박찬호와 최형우가 각각 다른 팀으로 이적하며 타선의 뼈대가 크게 흔들렸다. 이에 따라 이범호 감독은 스프링캠프부터 다양한 타순 조합을 실험하며 새로운 해법 찾기에 집중해왔다.리드오프는 비교적 빠르게 윤곽이 잡혔다. 아시아쿼터로 영입된 외국인 내야수 재리드 데일(27, 우투우타)이 1번타자 후보로 낙점되며 공백을 메울 카드로 평가받고 있다. 그러나 문제는 중심타선, 특히 4번타자 자리다. 팀 공격의 핵심이자 상대 투수들이 가장 경계하는 자리인 만큼, 단순히 성적만이 아니라 타순 균형과 상대 투수 유형까지 고려해야 한다.현재 구상은 크게 두 가지다. 하나는 경험이 풍부한 나성범(37, 좌투좌타)을 4번에 배치하는 안정형 시나리오, 다른 하나는 김도영을 중심에 세우는 파격적인 변화다. 여기에 외국인 타자 해럴드 카스트로(33, 우투좌타)의 타순까지 맞물리면서 경우의 수는 더욱 복잡해졌다.김도영을 4번 타자로 기용하는 시나리오는 단순한 도박이 아니라 꽤 논리적인 선택지로 평가된다. 가장 큰 이유는 좌우 타선 균형이다. 카스트로와 나성범이 나란히 배치될 경우 좌타자 연속 배치가 되는데, 이는 상대 팀이 좌완 투수를 집중 투입할 빌미를 제공할 수 있다.반면 김도영이 그 사이에 들어가면 상황은 달라진다. 우타자인 김도영이 중심을 잡아주면서 좌우 밸런스가 자연스럽게 맞춰지고, 상대의 투수 운용을 제한할 수 있다. 특히 김도영은 왼손 투수 상대 성적이 매우 뛰어나, 전략적 활용 가치가 높다는 평가를 받는다.기록 역시 이를 뒷받침한다. 김도영은 데뷔 이후 꾸준히 장타력을 입증하며 팀 내 핵심 타자로 성장했고, OPS와 장타율 모두 중심타자로서 손색없는 수치를 기록해왔다. 여기에 빠른 발과 콘택트 능력까지 갖춘 '다재다능형 타자'라는 점도 장점이다.다만 변수도 존재한다. 김도영은 아직 풀타임 4번 타자로 시즌을 치른 경험이 없다. 상대의 집중 견제, 경기 후반 압박 상황, 팀 득점권 책임까지 감당해야 하는 자리인 만큼 심리적 부담도 크다. 결국 이는 기량뿐 아니라 멘탈까지 검증해야 하는 문제다.흥미로운 점은 김도영 4번 카드에 대한 반대 의견이 단순한 '불안감'에 그치지 않는다는 것이다. 상당수 팬들은 오히려 김도영의 장점을 고려할 때 1번 또는 2번 타순이 더 적합하다고 주장한다.김도영은 리그에서도 손꼽히는 주루 능력을 갖춘 선수다. 빠른 발과 적극적인 베이스러닝, 여기에 높은 출루 능력까지 더해지면 전형적인 리드오프 유형에 가깝다는 평가다. 단순히 출루에 그치지 않고 득점으로 연결할 수 있는 '테이블세터형 핵심 자원'이라는 것이다.최근 KBO리그뿐 아니라 메이저리그에서도 '강한 1~2번 타자' 배치가 트렌드로 자리 잡은 점도 이런 주장에 힘을 싣는다. 과거처럼 단순히 발 빠르고 작전 수행 능력이 좋은 타자를 1번에 두기보다는, 장타력과 출루 능력을 겸비한 타자를 전진 배치해 공격 효율을 극대화하는 전략이 확산되고 있다.이런 흐름 속에서 김도영을 4번에 고정하는 것은 오히려 그의 장점을 일부 제한할 수 있다는 시각도 있다. 4번 타자는 주자가 있을 때 해결 역할에 집중해야 하기 때문에, 자유로운 주루 플레이나 공격적인 스타트를 활용할 기회가 줄어들 수 있기 때문이다.반대로 김도영을 1번이나 2번에 배치하면 타석 수가 늘어나고, 장타와 주루를 동시에 활용해 상대 배터리를 지속적으로 압박할 수 있다. 특히 데일, 카스트로 등과 조합할 경우 초반부터 강한 공격 흐름을 만들 수 있다는 기대도 나온다.결국 이범호 감독의 선택은 '김도영을 해결사로 키울 것인가, 아니면 공격의 시발점으로 활용할 것인가'라는 질문과 맞닿아 있다. 4번 타자로서의 상징성과 파괴력, 혹은 리드오프로서의 효율성과 확장성 사이에서 어떤 답을 내릴지에 따라 KIA의 시즌 색깔 역시 크게 달라질 전망이다.시범경기 막바지까지 이어질 실험 속에서 김도영의 역할은 계속 변화하고 있다. 그의 최적 위치가 어디인지에 대한 해답은 아직 유동적이지만, 분명한 것은 KIA 타선의 중심에 김도영이 있다는 사실이다. 그리고 그 활용법을 둘러싼 논쟁은 시즌 개막 이후에도 한동안 계속될 가능성이 크다.