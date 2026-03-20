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"장애인 스포츠 접하기 어렵지만... 한 번 도전해보세요"

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김윤지, 2026 밀라노-코르티나 동계 패럴림픽 선수단 MVP 선정... 이제혁은 "스노보드 너무 사랑해"

박장식(trainholic)
26.03.20 17:48최종업데이트26.03.20 17:48
5개 메달 들어보이는 김윤지 17일 인천국제공항을 통해 귀국한 노르딕스키 김윤지가 지난 패럴림픽에서 따낸 다섯 개의 메달을 들어보이고 있다.
5개 메달 들어보이는 김윤지17일 인천국제공항을 통해 귀국한 노르딕스키 김윤지가 지난 패럴림픽에서 따낸 다섯 개의 메달을 들어보이고 있다.박장식

2026 밀라노-코르티나담페초 동계 패럴림픽에서 2개의 금메달과 3개의 은메달을 따내며 한국 올림픽·패럴림픽 사상 단일 대회 최다 메달의 기록을 썼던 김윤지. 김윤지는 "최초 타이틀을 바라고 경기를 뛰지는 않았다. 사실 메달을 따지 못해도 괜찮을 것이라고 생각했다"면서, "이렇게 많이 시상대에 올라가 감사했다"고 전했다.

지난 17일 대한민국 선수단 본단과 함께 귀국한 현장에서 선수단 MVP까지 오른 김윤지의 다음 목표는 '운전면허'였다. 김윤지는 취재진과 만나 "휴식 기간 동안 버킷리스트 중 하나인 면허를 따고 싶다"며 웃었다.

함께 귀국한 한국의 지난 대회 첫 메달리스트로 거듭났던 스노보드 이제혁 역시 비장애인 선수 출신으로 많은 감동을 안겼다. "스노보드가 너무 재미있었고, 다친 이후에도 계속 생각이 나서 선수 생활을 이어갔다"는 이제혁은 "다음 패럴림픽에서는 여러 선수의 메달이 함께 나왔으면 좋겠다"는 소망을 드러내기도 했다.

"이렇게 많이 시상식 올라가리라 예상 못해... 새 역사 영광스러워"

김윤지는 "출국 당시에는 정말 상상도 못했는데, 많은 분이 응원해 주시고 노력하셔서 이렇게 좋은 성과를 갖고 돌아온 것 같아 감사하다"며, "매 경기 끝나고 나서 많은 분들이 연락을 주셨다. 우리 종목에 관심을 갖고 응원해주시는 분들이 많다는 것에 감동을 많이 받았다. 너무 감사드린다. 앞으로도 우리 종목에 많은 관심을 부탁드린다"고 감사 인사를 전했다.

해단식 현장에서 선수단 MVP에 오른 김윤지. 김윤지는 "MVP 투표를 한다는 것은 알고 있었는데, 이렇게 해단식에서 선정할 줄은 몰랐다"면서, "너무 감사한 선물이다. 영광스럽다"라고 MVP 선정 소감을 전했다.

MVP 부상으로는 대한장애인체육회 후원사인 토요타의 자동차가 제공된다. 그래서인지 김윤지는 휴식 기간 어떤 것을 하고 싶은지에 대한 질문에 "가족, 그리고 친구들과 함께 시간을 보내고 싶고, 내 버킷리스트 중 하나인 운전면허도 따러 가고 싶다"며 말했다.

2관왕, 그리고 다섯 번의 시상대 기록을 김윤지는 예상했을까. 김윤지는 "전혀 기대하지 못했다. 감독님께서도 메달을 따지 못하더라도 실망하지 않았으면 좋겠다고 말씀을 하셨는데, 그럼에도 불구하고 이렇게 많이 시상식까지 올라갔다는 것이 정말 너무 감사했다"면서 웃었다.

패럴림픽 영광의 얼굴들 17일 인천국제공항에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 패럴림픽 선수단 해단식에서 메달을 획득한 선수단이 최휘영 문화체육관광부 장관으로부터 꽃다발을 수여받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 이용석·백혜진 컬링 선수, 최휘영 장관, 노르딕 스키 김윤지 선수, 스노보드 이제혁 선수.
패럴림픽 영광의 얼굴들17일 인천국제공항에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 패럴림픽 선수단 해단식에서 메달을 획득한 선수단이 최휘영 문화체육관광부 장관으로부터 꽃다발을 수여받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 이용석·백혜진 컬링 선수, 최휘영 장관, 노르딕 스키 김윤지 선수, 스노보드 이제혁 선수.박장식

올림픽의 안현수, 패럴림픽의 강석구와 홍석만의 기록을 넘은 5개의 메달을 따낸 김윤지. 김윤지는 "그런 최초 타이틀을 목표로 하고 경기에 임한 것은 아니"라면서도, "내가 이렇게 대한민국 역사에 한 줄을 썼다는 것이 너무 뿌듯하고 영광스럽다"며 돌아봤다.

'우상'이었던 옥사나 마스터스와의 맞대결도 기대되었을 법 했다. 김윤지는 "워낙 대단하신 선수인데다, 나도 낯가림이 있어서 말을 많이 못했다. 하지만 이번에 조금 가까워진 기분이 들었다"면서, "시합 전에 옥사나 마스터스 선수가 '행운을 빈다'고 말씀해주시기도 했고, 끝나고 나서 '축하한다'고도 말해주셔서 감사했다"고 회상했다.

옥사나 마스터스는 동·하계 패럴림픽에서 모두 메달을 따낸 바 있다. 김윤지는 "그렇게 하기 쉽지 않은데 대단하다는 생각이 든다"면서 존경심을 보냈다.

이미 수영 선수로 지난 2022 항저우 장애인 아시안 게임에도 나섰던 김윤지. 김윤지는 "내가 지금은 노르딕 스키에 집중하고 있어서 당분간 하계 대회에서는 모습을 보여드리지 못할 것 같다"면서도, "노르딕스키에 집중하면서 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 앞으로도 계속 노력하겠다"고 말했다.

이번 패럴림픽에서 보여준 언제나 웃는 얼굴빛 덕분에 '미소천사'라는 별명을 갖게 된 김윤지. 김윤지는 "너무 감사하다. 하지만 내가 '천사'인지는 모르겠다"며, "그래도 '미소쟁이' 정도는 될 수 있도록 노력하겠다"며 재치있게 답했다.

끝으로 김윤지는 "장애인이 스포츠를 접하기가 정말 힘들지만, 많은 기회가 열려 있다. 그리고 우리 대한민국도 충분히 잘 할 수 있다는 것을 내가 보여드렸다고 생각한다"면서, "혹시라도 스포츠를 꿈꾸는 분들이 있으면 모두가 도전하셨으면 좋겠고, 패럴림픽을 위해서 열심히 노력하는 모든 선수들에게 응원한다는 말씀을 드리고 싶다"고 응원을 전했다.

"장애인 스노보드 알리고 싶었는데... 너무 기뻤다"

17일 인천국제공항에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 패럴림픽 선수단 해단식에 나선 이제혁 선수.
17일 인천국제공항에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 패럴림픽 선수단 해단식에 나선 이제혁 선수.박장식

지난 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 패럴림픽 대한민국 선수단의 첫 메달 주인공이 되었던 이제혁. 이제혁은 스노보드 크로스 종목에서 3위에 오르며 '깜짝 동메달'을 기록하면서, 대한민국 패럴림픽의 스노보드 사상 첫 메달리스트라는 기록 역시 써냈다.

이제혁은 "처음에는 메달을 따려는 목표보다는, 장애인 스노보드라는 종목을 한 번 알리려고 최선을 다했다"면서, "원래 다치기 전부터 해왔던 종목에서 패럴림픽까지 출전해 메달을 딸 수 있다는 것만으로도 너무 행복하다. 좋은 결과도 따라와서 너무 좋았다"고 소감을 전했다.

가장 기쁜 것은 사랑하는 종목으로 응원을 받았다는 것. 이제혁은 "내가 어릴 때부터 꿈꾸었던 것이 응원받으면서 운동을 하고, 그 응원에 보답하는 것이었다"며, "이렇게 많은 분들이 경기를 보아주셨다는 것에 너무 감사하고 행복하다. 내가 어렸을 때부터 해왔던 종목에서, 나를 잘 알릴 수 있게 되어서 너무 행복하다"고 돌아봤다.

지난 스노보드 크로스 결승전 당시 중계 카메라에 충돌처럼 잡히는 장면도 있었다. 이를 돌아봐 달라는 질문에 이제혁은 "그 때 속도가 워낙 빨라서 무조건 제칠 수 있다는 생각을 갖고 경기를 했었다"라며, "중간에 다른 선수와 충돌처럼 보이는 장면이 있었는데, 당시 상황에서는 나에게는 느껴지는 컨택이 없었다. 만일 부딪혔다면 내가 날아갔을 것이었을 것"이라고 회상했다.

이제혁은 비장애인 스노보드 선수 출신이다. 불의의 부상을 입은 이후에도 스노보드를 놓치지 않았고, 결국 한국의 종목 사상 첫 패럴림픽 메달의 주인공이 되었다. 이제혁은 "스노보드가 너무 재미있었다. 다치고 나서 스노보드를 타지 않을 때도 스노보드 생각이 나더라. 그래서 다시 돌아와서도 더 재미있게 타게 된 것 같다"며 말했다.

"스노보드의 재미는 말로 하기 어려울 정도"라며, "스노보드는 한 번 타면 너무 재밌다"는 이제혁의 진심. 이제혁은 "스노보드 크로스는 자세히 보면 정말 재미있는 종목인데, 패럴림픽도 재밌지만 올림픽 스노보드 크로스도 훨씬 재밌다"며 그런 진심을 어필하기도 했다.

프랑스에서 열리는 다음 패럴림픽 목표도 있을까. 이제혁은 "나 혼자만 잘 타는 것보다, 다른 젊은 많은 선수들이 나와서 함께 힘내서 메달을 따길 바란다"며, "여러 개의 메달이 스노보드에서 나오는 것이 목표이자 꿈"이라고 각오했다.

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김윤지 이제혁 2026밀라노코르티나담페초동계패럴림픽 메달 노르딕스키

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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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