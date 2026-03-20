손흥민, 7경기 연속 무득점... LAFC 전술 변화가 부른 침묵

손흥민은 지난 시즌 미국프로축구 메이저리그사커(MLS)로 입성하자마자 엄청난 파급효과를 불러일으켰다. MLS 역대 최고 이적료를 경신했으며, 손흥민의 유니폼은 불티나게 팔렸으며, 많은 관중을 불러모았다. 손흥민은 13경기에서 무려 12골과 4도움을 기록하며 월드클래스임을 증명했다.지난해 8월 24일 댈러스전에서 프리킥으로 MLS 데뷔골을 쏘아올린 손흥민은 2025 MLS 올해의 골에 선정되기도 했다. 그리고 지난해 11월 23일 밴쿠버 화이트캡스와의 2025 MLS컵 플레이오프 서부 콘퍼런스 준결승전에서 터진 후반 추가시간 극적인 프리킥 골은 오래도록 회자될 장면이었다. 이토록 큰 임팩트를 남긴 건 불과 4개월 만이었다.손흥민은 올해 로스앤젤레스 FC(LAFC)에서 첫 번째 풀시즌을 맞았다. 공식 개막전인 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 1골 3도움을 폭발시키며 기분좋게 출발했지만 이후 득점 소식이 끊겼다.손흥민은 지난 17일 열린 알라후엘렌세(코스타리카)와의 2026 CONCACAF 챔피언스컵 16강 2차전에서도 유효슈팅 0개에 머무르며 득점에 실패했다.어느덧 7경기째다. 첫 경기에서 페널티킥 골이 유일하며, 필드골은 터지지 않고 있다. 올 시즌 손흥민의 기록은 1골 7도움(리그 3도움, 챔피언스컵 1골 4도움). 도움 숫자는 많지만 득점력 감소는 이례적인 현상이다.지난 시즌 LAFC를 지휘한 스티븐 체룬돌로 감독은 손흥민의 장점을 최대한 활용하기 위해 역습에 중점을 뒀다. 이적 초기에는 손흥민을 왼쪽 윙어 자리에 배치했지만 시즌을 거듭하면서 최전방 투톱으로 올렸다. 포메이션은 3-5-2로 바꾸고, 손흥민의 파트너로 드니 부앙가를 배치했다. 이른바 '흥부 듀오'는 최고의 시너지를 냈다.손흥민은 높은 상대 수비 뒷공간을 영리하게 파고 들었고, 자신의 장기인 중거리 슈팅과 프리킥으로 많은 득점을 양산했다. 부앙가도 손흥민의 가세로 무시무시한 폭발력을 발휘했다. 상대팀에게 두 선수는 공포 그자체였다. 1명을 집중적으로 막으면 다른 1명에게 공간이 생겼기 때문이다.두 선수는 손흥민 합류 이후 무려 25골과 8도움을 합작했다. 특히 18경기 연속 합작골은 MLS 역대 최고 기록이다. 손흥민-드앙가 콤비의 활약에 힘입어 LAFC는 후반기 연승 행진을 내달렸고, 서부지구 3위로 정규리그를 마감할 수 있었다.그러나 체룬돌로 감독이 물러나고, 올 시즌부터 캐나다 출신의 마크 도스 산토스 감독이 지휘봉을 잡으면서 팀 컨셉은 완전히 바뀌었다. 도스 산토스 감독은 포메이션을 4-2-3-1로 바꾸고, 점유율을 높이는 축구를 구사했다. 손흥민을 최전방 원톱, 부앙가를 왼쪽에 위치시켰다. 특정 선수의 의존도를 줄이고, 철저하게 시스템을 기반화 하는 지향점을 내세웠다.LAFC는 시즌 개막 후 공식 대회에서 7승 1무를 기록 중이다. CONCACAF 챔피언스컵에서는 8강에 진출했고, 리그에서도 4연승 행진이다. 결과만 놓고 보면 지난 시즌보다 낫다. 득점원의 분포가 매우 넓어진 점은 긍정적인 요소임에 틀림없다. 하지만 손흥민과 부앙가의 득점력이 눈에 띄게 감소하고 있다. 손흥민은 최근 7경기 연속 무득점, 부앙가는 최근 6경기 1득점이다.점유율을 높이는 LAFC를 상대하기 위해 대부분의 팀들은 내려 앉는, 이른바 '로우 블록' 수비를 펼치고 있다. 이러다보니 손흥민은 상대 수비수를 등지면서 공을 받는 횟수가 잦아졌다. 손흥민은 상대 수비수와 경합하거나 몸싸움을 하는 것을 선호하지 않는 편이다. 정통파 9번 공격수라고 보기 어렵다.상대 페널티 박스에서 슈팅이나 피니시에 집중하지 못한 채 미드필드까지 내려와 빌드업에 관여하고, 경기 조율에 더 많은 시간을 할애하고 있다. 이는 손흥민의 장점을 죽이는 꼴이다.무엇보다 손흥민-부앙가의 연계 플레이 실종은 크게 우려스럽다. 두 선수의 간격이 매우 벌어지는 현상이 발생하고 있다. 부앙가는 주로 왼쪽 터치 라인에 고정돼 있다. 올 시즌 왼쪽 풀백으로 출전하고 있는 에디 세구라는 공격 가담 빈도가 적다.본 포지션이 센터백인 그는 후방에서 머무르며 은코시 타파리, 라이언 포티어스와 함께 스리백을 형성한다. 이러다보니 왼쪽 측면 공격은 부앙가 홀로 맡고 있다. 손흥민은 상대 진영에서 고립되면서 부앙가와의 근접이 여의치 않았고, 결국 합작골을 기대할 수 없는 구조다.도스 산토스 감독은 최근 2경기에서 손흥민에게 10번 역할을 맡기고, 나탄 오르다즈를 원톱으로 이동시켰다. 공격형 미드필더로 출전한 손흥민은 2경기 연속 유효슈팅 0개에 머물렀다. 득점은 커녕 경기력마저 시원치 않았다.이에 LAFC는 올 시즌 창의적이고 세밀한 득점 패턴을 보여주지 못했다. 최근 득점을 살펴보면 대부분 중거리 슈팅으로 이루어지고 있다. 공격 세부 전술의 완성도는 떨어졌고, 최고의 공격 카드인 손흥민과 부앙가의 장점이 사라지자 현지 언론에서는 도스 산토스 감독에 대해 비판을 가하고 있다.손흥민이 지난해 여름 LAFC로 이적한 결정적인 이유는 자신에게 마지막 월드컵이 될 수 있는 2026 북중미 월드컵 준비 때문이라고 언급한 바 있다. 현지 환경 적응, 컨디션을 최상으로 유지하기 위해 모든 것을 쏟아부을 수 있는 미국이 최적이라는 판단이었다.손흥민은 지난 시즌만 하더라도 최고의 경기력을 선보이며 월드컵에 대한 기대감을 높였다. 홍명보 한국 A대표팀 감독은 지난해 9월부터 11월까지 치른 A매치 평가전에서 스리백의 변화, 손흥민 원톱 전술을 집중적으로 실험했다. 그런데 손흥민은 최근 LAFC에서 다른 포지션과 다른 포메이션에서 뛰고 있으며, 골 침묵까지 길어지고 있는 상황이다.대표팀의 주장이자 에이스인 손흥민의 부진은 한국 대표팀에게 굉장한 걱정거리다. 2026 북중미 월드컵까지는 100일이 채 남지 않았다.한국 대표팀은 오는 28일 코트디부아르, 다음달 1일 오스트리아와의 3월 유럽 원정 A매치 2연전에 나선다. 2026 북중미 월드컵 본선을 앞두고 사실상 마지막 모의고사다. 오는 5월 월드컵 최종명단 발표 전까지 치를 수 있는 A매치 일정이 없다. 테스트 기회는 이번 3월이 유일하다.홍 감독은 최근 손흥민의 부진에 대해 걱정하지 않는다고 선을 그었다. 그는 지난 16일 천안 코리아풋볼파크에서 열린 3월 A매치 명단 발표 기자회견에서 "최근 골을 넣지 못하고 있지만 소속팀에서 자신의 역할을 잘해주고 있다고 생각한다"라며 자신감을 북돋아 주었다.결국 공격진에서 기대할 건 손흥민이다. 손흥민의 부활이 절실한 이유다.