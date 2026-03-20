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뮤직 인사이드 6년 전 수록곡으로 음악방송 무대, 그녀들의 이유있는 역주행

6년 전 수록곡으로 음악방송 무대, 그녀들의 이유있는 역주행

ITZY(있지)의 'THAT's A NO NO' , 각종 챌린지 숏폼 통한 부활

김상화(steelydan)
26.03.20 09:59최종업데이트26.03.20 09:59
지난 2월 13-15일 개최된 있지 'ITZY 3RD WORLD TOUR TUNNEL VISION' 콘서트의 한 장면
지난 2월 13-15일 개최된 있지 'ITZY 3RD WORLD TOUR TUNNEL VISION' 콘서트의 한 장면JYP엔터테인먼트

최근 유튜브 쇼츠, 틱톡, 인스타그램 릴스 등을 조금이라도 들여다본 케이팝 팬들이라면 한 번쯤 마주쳤을 장면이 있다. 아마존 여전사들을 연상시키는 일련의 대형 댄스 크루가 강렬한 뭄바톤 비트 속에서 열정적인 안무를 소화하는 콘서트 영상이 그것이다.

여기엔 "당시 좋아하던 수록곡인데...이게 지금 주목 받는 건 신기하네", "이걸로 음방(음악방송) 돌아줬으면 좋겠다", "반응 오는 거 맞음. 왜냐면 팬도 아닌 내가 직캠 보고 홀려서 영상 찾아다니고 있으니까" 등의 호의적인 댓글이 뒤따른다.

해당 영상의 주인공은 다름 아닌 JYP 엔터테인먼트의 대표 걸그룹 중 하나인 있지(ITZY, 예지-리아-류진-채령-유나)의 'THAT'S A NO NO(댓츠 어 노 노)'다. 지난 2월 거행된 월드투어 <TUNNEL VISION>(터널 비전)에서 공개된 이들의 퍼포먼스는 정식 공연 실황 및 댄스 안무 영상으로 공개되었고 각종 영상 플랫폼 속 뜨거운 반응이 쏟아졌다. 그 결과 각각 유튜브 한국 인기 뮤직비디오 순위 1위(3월 8일, 15일)에 오르는 이변을 연출했다.

여기서 굳이 '이변'이라는 단어를 사용한 건 나름의 이유가 존재한다. 1년 넘게 1위 자리를 지키고 있는 우즈의 'Drowning'을 잠시나마 제쳤다는 것뿐만 아니라 6년 전 음반 발표 당시엔 크게 주목받지 못했던 수록곡이 거둔 쾌거였기 때문이다.

'THAT'S A NO NO' 숏폼 플랫폼 통한 재부상
있지 (ITZY)의 'THAT'S A NO NO' 공연 실황 영상과 안무 영상은 최근 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 순위 1위에 이름을 올럈다.
있지 (ITZY)의 'THAT'S A NO NO' 공연 실황 영상과 안무 영상은 최근 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 순위 1위에 이름을 올럈다.Google

2020년 발매된 있지의 미니 2집 <IT'z ME>(있지 미)에선 유튜브 조회수 5억 7000만 조회수(3월 19일 기준) 이상을 기록한 'WANNABE(워너 비)'가 선풍적인 인기를 끌었지만 'THAT'S A NO NO'를 기억하는 일반 케이팝 팬들은 극소수에 불과했다. 하지만 6년이 지난 지금, 상황은 반전됐다.

급기야는 19일 케이블TV 채널 엠넷 <엠카운트다운>에 출연해 이 곡을 열창하는 재소환의 무대도 마련됐다. 이러한 분위기에 힘입어 국내외 각종 음원 순위에서도 유의미한 역주행 가능성이 엿보이고 있다. 다음주 23일 멤버 유나의 솔로 데뷔까지 앞둔 있지에겐 2026년 3월 깜짝 선물이 찾아온 셈이다.

팀 정체성 보여준 라이브 퍼포먼스
있지(ITZY)의 'THAT'S A NO NO' 공연 실황, 안무 연습 영상
있지(ITZY)의 'THAT'S A NO NO' 공연 실황, 안무 연습 영상JYP 엔터테인먼트

'THAT'S A NO NO' 관련 영상들이 케이팝 팬들의 이목을 사로잡은 비결 중 하나는, 있지의 정체성을 고스란히 담아낸 곡이기 때문이다. 2019년 데뷔곡 '달라달라'를 시작으로 'ICY', 'WANNABE'로 이어진 초창기 히트곡에서는 힘 있는 안무와 경쾌한 댄스 팝 사운드가 어우러지며 있지의 개성을 확립했다.

중독성 강한 훅, 뭄바톤 특유의 타격감 있는 리듬, 그리고 그 위에서 펼쳐지는 그룹 특유의 에너지는 'THAT'S A NO NO'에 집약돼 있다. 전 세계 케이팝 팬들이 있지를 주목하게 만든 성공 방식이 이 곡에도 고스란히 녹아 있는 데다, 숏폼 영상의 문법에도 정확히 부합했다.

깊은 인상을 남기는 후렴구와 춤을 잘 추지 못해도 따라 하고 싶은 욕구를 불러일으키는 동작, 묘한 중독성은 알고리즘을 타고 'THAT'S A NO NO'를 향한 재발견의 흐름을 만들어냈다. 타이틀곡의 화려한 명성에 가려졌던 '숨은 보석'의 재조명이라는 점에서도 남다른 의미를 지닌다.

있지, 다시 빛날 준비 되었는가?
'THAT'S A NO NO'가 수록된 있지(ITZY) 미니 2집 'IT'z ME' (2020년) 표지
'THAT'S A NO NO'가 수록된 있지(ITZY) 미니 2집 'IT'z ME' (2020년) 표지JYP엔터테인먼트

타이틀곡도 아닌 6년 전 수록곡이 있지를 다시 음악방송 무대(19일, 엠넷 음악 방송 '엠카운트다운)에 서게 만들었다는 사실은 반가우면서도, 한편으로는 최근 활동에 대한 팬들의 이유 있는 아쉬움을 곱씹게 한다. 한동안 예쁘고 청순한 콘셉트가 주류를 이루던 시기에 파워풀한 퍼포먼스를 앞세우고 음원 순위에서 강력한 존재감을 뽐냈던 그때의 모습을 지금은 좀처럼 발견하기 어렵기 때문이다.

'마.피.아. In the morning'(2021년), 'SNEAKERS'(2022년), 'CAKE'(2023년), 'TUNNEL VISION'(2025년) 등의 타이틀곡들은 있지가 뿜어내는 댄스 퍼포먼스의 열기와 무게를 감당하기엔 부족함이 있었다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다. 가장 있지다운 노래인 'THAT'S A NO NO'의 재조명은 역설적으로 최근 발표작들에 일정 부분 약점이 있었음을 드러내는 대목이기도 하다.

이유야 어찌 됐든 간에, 올해로 데뷔 7주년을 맞이한 있지로서는 또 한 번 활짝 날개를 펼 수 있는 계기가 마련된 셈이다. 'THAT'S A NO NO'는 결코 우연히 떠오른 것이 아니라, 있지라는 팀이 가장 있지다웠던 순간을 정확히 재현했기에 다시 주목받은 것이다. 지난 시간 동안 내공을 쌓아온 5인조 그룹은 다시 한번 화려한 빛을 뿜어낼 준비를 마쳤다. 이제 'THAT'S A NO NO'는 더욱 강력해진 있지의 제2막을 알리는 시작 종소리가 됐다.

지난 2월 13-15일 개최된 있지 'ITZY 3RD WORLD TOUR TUNNEL VISION' 콘서트의 한 장면
지난 2월 13-15일 개최된 있지 'ITZY 3RD WORLD TOUR TUNNEL VISION' 콘서트의 한 장면JYP엔터테인먼트
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
있지 ITZY

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