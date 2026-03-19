멕시코 무용수와 금수저 미국 사업가의 사랑, '설마' 했더니...

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<드림스> 스틸㈜엔케이컨텐츠
<드림스>는 불편한 영화다. 불쾌한 이물감이 보면 볼수록 끓어오르는 그런 이야기를 시작부터 의도한다. 그러나 선정적인 폭력이나 성적 묘사로 승부수를 던지는 얄팍한 저의는 아니다. '날 것' 그대로인 묘사가 보는 이의 눈살을 찌푸리게 하는 찰나가 종종 등장하지만, 뻔하진 않다. 조마조마하게 점점 관계에 균열이 벌어지는 연인 사이가 과연 어떻게 치달을지 보는 이를 조마조마하게 만드는 의외성이 두드러진다. '혹시', '설마', '제발' 같은 표현이 관객의 머릿속에 불쑥 튀어나오게 만드는 작업이다.
단순하게 사랑하는 연인의 상황을 대입해 보자.
페르난도: 젊고 잘생긴 미혼 청년, 멕시코 국적, 무용 특기생, 라틴계
VS
제니퍼: 이혼 경력 연상녀, 미국 국적, 금수저 사업가, WASP
둘의 사랑은 충동적이거나 가볍지만은 않다. 서로의 상황과 조건을 이해하고 있다. 제니퍼는 페르난도를 동등한 파트너로 대하며 존중한다. 일방적 관계로 치닫지 않음은 영화 속 그들의 모습을 보면 어렵지 않게 파악할 수 있다. 탈식민주의 문화적 접근에서 종종 불편한 풍경이지만 제국주의의 유산을 설명할 때 등장하는 (부유한) 백인 중년 여성과 (가난한) 유색인종 청년의 성적 관계와는 확연히 다른 형태다.
페르난도와 제니퍼의 관계는 그 정도로 속물적이진 않다. 멕시코에선 중산층으로 살아가는 페르난도는 제니퍼에게 얹혀사는 편안한 삶을 거부하고 동등한 연인으로 함께하고 싶다. 거듭된 밀입국 시도는 단지 경제적 문제가 아니다. 평등한 관계로 사랑하는 이 곁에 서기 위해서다. 페르난도는 자신의 재능을 인정받고 성공해 당당하게 제니퍼와 공개적으로 관계를 이어가는 게 꿈이다.
제니퍼는 그런 페르난도의 꿈이 불편하다. 현재 관계에서 제니퍼는 노력하는 편이다. 바쁜 일정을 조정해 가능한 멕시코에 자주 방문하고, 적어도 함께 있는 시간 동안은 연하의 애인과 동등한 관계를 유지한다. 경제적 부로 페르난도를 지배하려는 의도는 딱히 보이지 않는다. 그저 자신의 공적 업무와 가족 관계에 폐가 됨을 꺼릴 따름이다. 그녀는 충분히 연인에게 이런 상황을 설득하여 동의를 얻을 수 있다고 믿는다.
트럼프의 국경장벽 아래 멈추는 사랑