멕시코 무용수와 금수저 미국 사업가의 사랑, '설마' 했더니...

㈜엔케이컨텐츠

<드림스> 스틸사랑하면 뭐든 해결할 수 있다고 믿던 연인에게 각자가 갖춘 배경 차이는 극복 대상으로만 보였을 테다. 우리는 진정 사랑하기에, 부유한 백인이 성적 쾌락 대상으로 유색인을 착취하는 것도, 한 건 잡기 위해 봉을 잡은 것도 아님을 두 사람은 추호도 의심하지 않았을 게 분명하다. 그러나 트럼프가 방대한 미국과 멕시코 국경지대에 천문학적 예산을 투입해 건설한 국경 분리장벽처럼, 둘의 차이나는 배경은 결정적인 질곡으로 넘어설 수 없는 질곡이 된다.영화 시작과 함께 타오를 것 같은 땡볕 속에 방치된 트레일러가 보인다. 그 안에는 콩나물시루처럼 사람이 가득하다. 생리적 한계를 참지 못해 밖에 뭐가 있을지도 모른 채 벽을 두드리며 비명을 지른다. 그러나 메아리는 돌아오지 않는다. 한참 지나 브로커가 문을 연다. 그들은 밀입국자를 위협해 가진 걸 빼앗은 다음 사막에 유기한다. 페르난도 역시 그렇게 방치된 이들 중 하나다. 물 한 모금 구걸하고 차를 얻어타며 간신히 제니퍼가 있는 샌프란시스코에 닿는다. 하지만 그렇게 우여곡절 끝에 자신을 보러 온 연인을 대하는 그녀의 태도는 석연찮다.물론 반가움이 앞선다. 분위기를 보니 밀입국 시도가 이번이 처음도 아니다. 페르난도는 그녀의 도움은 필요하지 않다며 제 발로 제니퍼의 저택을 나와 홀로 자립하려 한다. 변두리 모텔에서 일하며 무용단에 가입하기 위해 거리 공연에 열중한다. 맨땅에 헤딩하는 셈이지만, 출중한 재능과 노력 덕분에 그의 꿈은 한발 한발 목표에 다가선다. 홀로서기 과정에서 미국 사회의 뿌리 깊은 차별에 직면하지만, 이 정도는 각오했던 일이라 대수롭지 않게 참아낸다.하지만 소박한 성공을 목전에 두고 페르난도에게 재앙이 닥친다. 물론 단순히 고국으로 추방되는 게 전부다. 제니퍼는 한달음에 국경을 넘어와 연인을 위로하고, 여기에서 잘 지내면 된다며 자신이 시간을 더 자주 내 함께 하자고, 무용단도 멕시코에서 만들면 된다고 위로한다. 하지만 그녀가 고백한 비밀 때문에 둘의 관계는 위기로 치닫는다.