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'천재' 김도영 돌아온 KIA, 두 번의 추락은 없다

'천재' 김도영 돌아온 KIA, 두 번의 추락은 없다

[KBO리그 개막특집 10개 구단 전력분석 ③] 명예 회복 나서는 KIA 타이거즈

양형석(utopia697)
26.03.20 09:18최종업데이트26.03.20 09:19
'부자가 망해도 3년은 간다'는 속담이 있지만 매년 10개 구단이 치열하게 경쟁하는 KBO리그에서 이 말은 크게 통하지 않는다. 실제로 1995년 한국시리즈 우승을 차지했던 OB 베어스(현 두산)는 이듬 해 거짓말처럼 최하위로 추락했고 2011년부터 2015년까지 5년 연속 정규리그 우승을 차지했던 삼성 라이온즈도 2016년부터 2020년까지 5년 연속 가을야구 진출에 실패하며 최악의 암흑기를 경험했다.

지난해 KBO리그에서 가장 극적인(?) 추락을 경험했던 팀은 바로 2024년 한국시리즈 우승팀 KIA 타이거즈였다. KIA는 2024년 .301의 팀 타율을 자랑하는 막강한 공격력과 평균자책점 1위 제임스 네일(2.53)과 세이브왕 정해영(31개)을 앞세운 안정된 마운드를 앞세워 정규 리그에 이어 한국시리즈에서도 우승을 차지했다. 하지만 KIA는 2025년 주력 선수들의 줄 부상 속에 8위에 머물며 가을야구에 오르지 못했다.

2025 시즌이 끝나고 6명의 선수가 FA자격을 얻은 KIA는 부동의 주전 유격수이자 1번타자 박찬호(두산)와 불혹의 나이에도 타율 .307 24홈런 86타점으로 노익장을 발휘했던 최형우(삼성), 백업포수 한승택(kt 위즈)이 동시에 팀을 떠났다. 하지만 김도영, 나성범 등 부상으로 고전했던 우승 멤버들이 돌아오는 호재도 있다. 과연 KIA의 2026년은 최고였던 2024년과 최악이었던 2025년 중 어느 쪽에 더 가까울까.

[투수진] 외국인 듀오 재계약, 불펜 폭풍 영입

2026 시즌 KIA 타이거즈 예상 라인업과 투수진
2026 시즌 KIA 타이거즈 예상 라인업과 투수진양형석

KIA는 2024년 정규리그에서 12승 5패 ERA 2.53을 기록한 네일이 한국시리즈에서도 10.2이닝 3실점(평균자책점 2.53)으로 호투하면서 타이거즈의 12번째 우승에 크게 기여했다. 하지만 또 한 명의 외국인 투수 에릭 라우어는 기대에 미치지 못했고 KIA는 지난해 아담 올러를 새 외국인 투수로 영입했다. 그리고 지난해 KIA의 외국인 원투펀치는 8위로 추락한 팀 성적과 별개로 313.1이닝을 합작하면서 제 역할을 톡톡히 해줬다.

흔히 하위권으로 떨어진 팀들은 외국인 투수 교체를 통해 팀 분위기를 바꾸려 하지만 KIA는 네일과 총액 200만 달러, 올러와 총액 120만 달러에 재계약하며 외국인 원투펀치를 잔류 시켰다. 특히 네일은 더스틴 니퍼트와 헥터 노에시,드류 루친스키에 이어 역대 4번째로 200만 달러 이상의 연봉을 받는 외국인 투수가 됐다. KIA는 올 시즌 외국인 원투펀치에게 최소 25승, 최대 30승 이상을 기대하고 있다.

KIA의 토종 에이스가 통산 186승에 빛나는 '대투수' 양현종이라는 점은 팀의 자랑이면서 치명적인 약점이기도 하다. 양현종은 만 37세 시즌이었던 지난해에도 팀에서 두 번째로 많은 153이닝을 소화하며 노익장을 과시했다. 하지만 양현종은 2025년 유망주의 껍질을 벗기 시작했던 2012년(5.05) 이후 13년 만에 5점대 평균자책점(5.06)을 기록했다. 대투수의 '에이징 커브(나이에 따른 기량하락)'가 시작됐다는 뜻이다.

루키 시즌 8승, 2년 차 시즌 7승을 기록하며 가능성을 보였던 좌완 윤영철이 지난해 8월 팔꿈치 인대접합 수술을 받은 KIA는 24경기에 등판해 4승 7패 ERA 4.81로 가능성을 보였던 우완 김도현마저 팔꿈치 부상으로 이탈했다. KIA는 2024년 5선발로 활약하며 5승을 기록했던 황동하와 2025년 8경기에 등판해 23.2이닝을 던졌지만 여전히 신인왕 자격이 살아있는 2년 차 김태형이 5선발 경쟁을 벌이고 있다.

지난 FA 시장에서 야수 3명이 이탈한 KIA는 2025년 한화 이글스에서 최고의 시즌을 보낸 좌완 셋업맨 김범수를 3년 총액 20억 원에 영입했다. 여기에 2차 드래프트를 통해 베테랑 스윙맨 이태양을, 두산에서 '셀프 방출'된 홍건희를 영입했다. 마무리 정해영이 부활하고 이준영, 최지민, 전상현, 성영탁 등 기존의 불펜 투수들이 분발한다면 KIA가 2024년의 탄탄한 불펜을 재건하는 것도 결코 불가능한 일이 아니다.

[타선] '건강한' 김도영의 복귀와 아시아쿼터 유격수

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 4차전 대한민국과 호주의 경기. 6회초 2사 3루 한국 김도영이 1타점 적시타를 치고 기뻐하며 1루로 향하고 있다. 2026.3.9
9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 4차전 대한민국과 호주의 경기. 6회초 2사 3루 한국 김도영이 1타점 적시타를 치고 기뻐하며 1루로 향하고 있다. 2026.3.9연합뉴스

물론 절대적인 비교는 어렵지만 KIA에게는 LA 다저스의 오타니 쇼헤이, 뉴욕 양키스의 애런 저지 만큼 중요한 위치를 차지하고 있는 선수가 있으니 바로 '천재타자' 김도영이다. 프로 3년 차 시즌이었던 2024년 타율 .347 189안타 38홈런 109타점 143득점 40도루로 정규리그 MVP에 선정됐던 김도영은 2025년 햄스트링 부상으로 단 30경기 출전에 그쳤다. 실제로 김도영의 이탈은 KIA 추락의 대표적인 원인이었다.

그렇게 시즌 내내 고전을 면치 못하던 김도영은 18일 막을 내린 월드베이스볼클래식(WBC)에 참가해 한국 대표팀 부동의 1번타자로 맹활약했다. 비록 타율은 .200(20타수 4안타)에 불과했지만 대만전 역전 홈런과 동점 적시타, 호주전 1타점 적시타를 기록하는 등 중요한 순간마다 안타를 때리며 좋은 활약을 선보였다. KIA팬들은 올 시즌 김도영이 그저 아프지 않고 풀타임을 소화해 주길 기원하고 있다.

2025년 홈런 3위(35개)에 올랐지만 타율(.236)이 너무 낮았던 패트릭 위즈덤과의 재계약을 포기한 KIA는 새 외국인 타자로 빅리그 6년 경력의 유틸리티 플레이어 해럴드 카스트로를 총액 100만 달러에 영입했다. 물론 카스트로는 빅리그 시절 포수를 제외한 모든 포지션을 소화했지만 KBO리그에서 외국인 타자는 수비보다 타격이 중요하기 때문에 카스트로는 시범경기에서 주로 좌익수로 출전하고 있다.

올해부터 새로 도입된 아시아쿼터에서 KIA는 10개 구단 중 유일하게 투수가 아닌 호주 출신의 내야수 제리드 데일을 영입했다. 주전 유격수 박찬호의 이적에 따른 대비였다. 데일은 WBC에서 호주 대표팀의 주전 유격수로 활약하며 한국전에서 치명적인 송구 실책을 저질러 한국 야구팬들에게 얼굴을 알렸다. 하지만 한국전 실책을 제외하면 수비 능력은 KIA의 주전 유격수로 활약하기에 전혀 부족함이 없다.

KIA는 부진한 성적에도 중견수 김호령과 1루수 오선우가 주전으로 도약하는 성과가 있었다. KIA는 올 시즌 김도영의 입단 동기이자 광주일고 시절 김도영에 버금가는 재능을 인정 받았던 내야 유망주 윤도현이 주전급 내야수로 성장해 주길 기대하고 있다. 만약 윤도현이 풀타임 내야수로 활약해 준다면 어느덧 30대 중반을 훌쩍 넘긴 김선빈이 지명타자를 병행하면서 원활한 체력 관리를 할 수 있다.

[주목할 선수] 풀타임 복귀 시즌 치르는 '리틀 양현종'

광주일고 시절부터 강릉고 김진욱(롯데 자이언츠), 상원고 이승현(삼성)과 함께 '고교 좌완 3대장'으로 불리던 이의리는 김진욱과 이승현이 프로에서 부침을 겪은 것과 달리 루키 시즌 4승5패3.61의 성적으로 신인왕을 차지했다. 특히 2020 도쿄올림픽에 출전해 2경기에서 18개의 삼진을 잡았는데 이의리와 함께 도쿄 올림픽 공동 탈삼진왕에 오른 선수가 무려 2025 월드시리즈 MVP 야마모토 요시노부(LA 다저스)였다.

이의리는 2022년에도 '소포모어 징크스'에 빠지지 않고 29경기에 등판해 10승 10패 ERA 3.86으로 데뷔 첫 두 자리 승수를 기록했고 항저우 아시안게임 출전이 불발된 2023년에도 11승 7패 ERA 3.96으로 2년 연속 10승을 기록했다. 프로 3년 차가 끝난 시점까지만 해도 위력적인 구위와 이닝 소화능력을 겸비한 이의리가 양현종의 뒤를 잇는 KIA의 차세대 좌완 에이스가 될 거라는 사실을 의심하는 야구 팬은 거의 없었다.

하지만 이의리는 2024년 단 4경기 만에 팔꿈치 인대접합수술을 받고 시즌 아웃되면서 KIA의 한국시리즈 우승멤버가 되지 못했다. 지난해 재활 과정에서 팔꿈치 염증으로 복귀가 다소 늦어졌던 이의리는 후반기 1군에 복귀했지만 10경기에서 1승 4패 ERA 7.94로 크게 부진했다. 한창 성적이 좋았을 때도 제구가 다소 불안했지만 지난해에는 39.2이닝 동안 34개의 사사구를 허용했을 정도로 '영점'을 잡지 못했다.

이의리의 뛰어난 구위와 잠재력을 인정하지 않는 야구팬은 거의 없다. 하지만 부상 복귀 후 첫 풀타임 시즌에서도 실적을 보여주지 못한다면 이의리에 대한 KIA팬들의 믿음은 작아질 수밖에 없다. 특히 올해는 일본 아이치-나고야에서 아시안게임이 열리기 때문에 병역 문제를 해결하지 못한 이의리에게는 더욱 중요한 시즌이다. 과연 이의리는 올해 '리틀 양현종'으로 불리던 시절의 위용을 되찾을 수 있을까.

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KBO리그 전력분석 KIA타이거즈 김도영 이의리

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