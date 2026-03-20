'천재' 김도영 돌아온 KIA, 두 번의 추락은 없다

연합뉴스

[주목할 선수]

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 4차전 대한민국과 호주의 경기. 6회초 2사 3루 한국 김도영이 1타점 적시타를 치고 기뻐하며 1루로 향하고 있다. 2026.3.9물론 절대적인 비교는 어렵지만 KIA에게는 LA 다저스의 오타니 쇼헤이, 뉴욕 양키스의 애런 저지 만큼 중요한 위치를 차지하고 있는 선수가 있으니 바로 '천재타자' 김도영이다. 프로 3년 차 시즌이었던 2024년 타율 .347 189안타 38홈런 109타점 143득점 40도루로 정규리그 MVP에 선정됐던 김도영은 2025년 햄스트링 부상으로 단 30경기 출전에 그쳤다. 실제로 김도영의 이탈은 KIA 추락의 대표적인 원인이었다.그렇게 시즌 내내 고전을 면치 못하던 김도영은 18일 막을 내린 월드베이스볼클래식(WBC)에 참가해 한국 대표팀 부동의 1번타자로 맹활약했다. 비록 타율은 .200(20타수 4안타)에 불과했지만 대만전 역전 홈런과 동점 적시타, 호주전 1타점 적시타를 기록하는 등 중요한 순간마다 안타를 때리며 좋은 활약을 선보였다. KIA팬들은 올 시즌 김도영이 그저 아프지 않고 풀타임을 소화해 주길 기원하고 있다.2025년 홈런 3위(35개)에 올랐지만 타율(.236)이 너무 낮았던 패트릭 위즈덤과의 재계약을 포기한 KIA는 새 외국인 타자로 빅리그 6년 경력의 유틸리티 플레이어 해럴드 카스트로를 총액 100만 달러에 영입했다. 물론 카스트로는 빅리그 시절 포수를 제외한 모든 포지션을 소화했지만 KBO리그에서 외국인 타자는 수비보다 타격이 중요하기 때문에 카스트로는 시범경기에서 주로 좌익수로 출전하고 있다.올해부터 새로 도입된 아시아쿼터에서 KIA는 10개 구단 중 유일하게 투수가 아닌 호주 출신의 내야수 제리드 데일을 영입했다. 주전 유격수 박찬호의 이적에 따른 대비였다. 데일은 WBC에서 호주 대표팀의 주전 유격수로 활약하며 한국전에서 치명적인 송구 실책을 저질러 한국 야구팬들에게 얼굴을 알렸다. 하지만 한국전 실책을 제외하면 수비 능력은 KIA의 주전 유격수로 활약하기에 전혀 부족함이 없다.KIA는 부진한 성적에도 중견수 김호령과 1루수 오선우가 주전으로 도약하는 성과가 있었다. KIA는 올 시즌 김도영의 입단 동기이자 광주일고 시절 김도영에 버금가는 재능을 인정 받았던 내야 유망주 윤도현이 주전급 내야수로 성장해 주길 기대하고 있다. 만약 윤도현이 풀타임 내야수로 활약해 준다면 어느덧 30대 중반을 훌쩍 넘긴 김선빈이 지명타자를 병행하면서 원활한 체력 관리를 할 수 있다.광주일고 시절부터 강릉고 김진욱(롯데 자이언츠), 상원고 이승현(삼성)과 함께 '고교 좌완 3대장'으로 불리던 이의리는 김진욱과 이승현이 프로에서 부침을 겪은 것과 달리 루키 시즌 4승5패3.61의 성적으로 신인왕을 차지했다. 특히 2020 도쿄올림픽에 출전해 2경기에서 18개의 삼진을 잡았는데 이의리와 함께 도쿄 올림픽 공동 탈삼진왕에 오른 선수가 무려 2025 월드시리즈 MVP 야마모토 요시노부(LA 다저스)였다.이의리는 2022년에도 '소포모어 징크스'에 빠지지 않고 29경기에 등판해 10승 10패 ERA 3.86으로 데뷔 첫 두 자리 승수를 기록했고 항저우 아시안게임 출전이 불발된 2023년에도 11승 7패 ERA 3.96으로 2년 연속 10승을 기록했다. 프로 3년 차가 끝난 시점까지만 해도 위력적인 구위와 이닝 소화능력을 겸비한 이의리가 양현종의 뒤를 잇는 KIA의 차세대 좌완 에이스가 될 거라는 사실을 의심하는 야구 팬은 거의 없었다.하지만 이의리는 2024년 단 4경기 만에 팔꿈치 인대접합수술을 받고 시즌 아웃되면서 KIA의 한국시리즈 우승멤버가 되지 못했다. 지난해 재활 과정에서 팔꿈치 염증으로 복귀가 다소 늦어졌던 이의리는 후반기 1군에 복귀했지만 10경기에서 1승 4패 ERA 7.94로 크게 부진했다. 한창 성적이 좋았을 때도 제구가 다소 불안했지만 지난해에는 39.2이닝 동안 34개의 사사구를 허용했을 정도로 '영점'을 잡지 못했다.이의리의 뛰어난 구위와 잠재력을 인정하지 않는 야구팬은 거의 없다. 하지만 부상 복귀 후 첫 풀타임 시즌에서도 실적을 보여주지 못한다면 이의리에 대한 KIA팬들의 믿음은 작아질 수밖에 없다. 특히 올해는 일본 아이치-나고야에서 아시안게임이 열리기 때문에 병역 문제를 해결하지 못한 이의리에게는 더욱 중요한 시즌이다. 과연 이의리는 올해 '리틀 양현종'으로 불리던 시절의 위용을 되찾을 수 있을까.