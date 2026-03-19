끝내 열리지 못한 '최강 vs. 변수'… 하빕-퍼거슨, 격투기 최대의 미완

UFC 제공

토니 퍼거슨(사진 오른쪽)은 누르마고메도프와의 5번째 경기 취소 이후 저스틴 게이치에게 패하면서 상승세가 확 꺾이게 된다.경기가 끝내 열리지 않았다는 사실은 오히려 이 매치업의 가치를 더욱 끌어올렸다. 팬들과 전문가들 사이에서는 지금까지도 결과를 둘러싼 논쟁이 이어지고 있다.대체로는 누르마고메도프의 우세를 점치는 의견이 많다. 그의 레슬링과 그라운드 지배력은 이미 수많은 정상급 파이터들을 상대로 검증됐다. 상대의 장점을 지워버리는 능력, 그리고 경기 내내 집중력을 유지하는 안정성은 퍼거슨에게도 큰 부담이 됐을 가능성이 높다.특히 퍼거슨이 과거 경기에서 보여준 '맞으면서 버티는 스타일'은 하빕을 상대로는 위험 요소가 될 수 있다는 분석이 많다. 하빕은 단순히 타격을 주고받는 상대가 아니라, 상대를 넘어뜨린 뒤 탈출 자체를 봉쇄하는 선수이기 때문이다.그럼에도 불구하고 퍼거슨의 승리 가능성을 완전히 배제하기는 어렵다. 그는 경기 흐름이 꼬이더라도 끝까지 변수를 만들어내는 능력을 갖춘 선수다. 실제로 여러 경기에서 열세 상황을 뒤집으며 승리를 만들어낸 경험이 있다.또한 퍼거슨의 가장 큰 무기는 '지속성'이다. 그는 경기 후반으로 갈수록 오히려 활동량이 늘어나는 독특한 유형이며, 상대의 체력과 집중력이 떨어지는 순간을 놓치지 않는다. 만약 누르마고메도프가 장기전에서 예상치 못한 저항에 직면했다면, 그 순간이 승부의 분기점이 됐을 가능성도 존재한다.결국 이 대결은 누구의 승리를 단정하기보다, '어떤 방식으로 전개됐을까?'를 상상하게 만드는 경기다. 누르마고메도프가 초반부터 지배하며 일방적인 흐름을 만들었을지, 혹은 퍼거슨이 혼돈 속에서도 변수를 만들어냈을지는 영원히 확인할 수 없다.누르마고메도프와 퍼거슨의 맞대결은 실현되지 않았지만, 그 자체로 하나의 '전설'이 됐다. 수많은 명승부가 시간이 지나며 잊혀지는 반면, 이 경기는 오히려 시간이 흐를수록 더 자주 언급된다.격투기 역사에서 '최고의 경기'는 실제 결과로 증명되지만, '가장 위대한 매치업'은 때로 상상 속에서 완성된다. 그런 의미에서 이 대결은 이미 결과와 무관하게 완성된 이야기다. 그리고 앞으로도 오랫동안, MMA 팬들 사이에서 가장 뜨거운 '만약'으로 남을 것이다.