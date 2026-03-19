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끝내 열리지 못한 '최강 vs. 변수'… 하빕-퍼거슨, 격투기 최대의 미완

끝내 열리지 못한 '최강 vs. 변수'… 하빕-퍼거슨, 격투기 최대의 미완

기대와 좌절의 반복... 전설은 경기로 완성되지 않았다

김종수(oetet)
26.03.19 13:53최종업데이트26.03.19 13:53
토니 퍼거슨(사진 위)과 하빕 누르마고메도프의 경기는 5번이나 성사됐지만 모두 취소되고 말았다.
토니 퍼거슨(사진 위)과 하빕 누르마고메도프의 경기는 5번이나 성사됐지만 모두 취소되고 말았다.UFC 제공

UFC 역사에는 수많은 명승부가 존재하지만, 아이러니하게도 팬들의 기억 속에 더 강하게 남는 것은 '끝내 성사되지 못한 경기'다.

그중에서도 가장 대표적인 사례로 꼽히는 매치업이 바로 전 UFC 라이트급 챔피언 '독수리(The Eagle)' 하빕 누르마고메도프(38·러시아)와 그의 유일한 저격수로 꼽히던 '엘쿠쿠이(El Cucuy)' 토니 퍼거슨(42·미국)의 대결이다.

이 경기는 다섯 번의 무산, 파이팅 스타일의 극단적 대비, 그리고 결과를 영원히 알 수 없다는 점까지 더해지며 종합격투기 역사상 가장 큰 '미완의 서사'로 남고 있다.

두 선수의 맞대결은 2015년 처음 추진된 이후 2020년까지 총 다섯 차례 시도됐다. 그러나 결과는 모두 취소였다. 부상, 감량 실패, 경기 직전 컨디션 문제, 그리고 외부 변수까지 이유도 제각각이었다. 특히 경기를 코앞에 두고 무산된 사례가 반복되면서 팬들의 기대감은 극도로 끌어올려졌다가 한순간에 무너지는 일이 되풀이됐다.

격투기계에서 챔피언과 최정상 도전자의 대결은 흥행과 명분을 모두 갖춘 '필연적인 이벤트'로 여겨진다. 실제로 대부분의 빅매치는 일정한 진통이 있더라도 결국 성사되는 경우가 많다. 하지만 누르마고메도프와 퍼거슨은 정반대였다. 두 선수 모두 커리어 최정점에 있었음에도 불구하고, 타이밍이 번번이 어긋났다.

이 시기 UFC 라이트급은 사실상 두 축으로 압축돼 있었다. 무패 행진을 이어가며 챔피언 자리에 오른 누르마고메도프, 그리고 거침없는 연승행진을 통해 누구도 부정할 수 없는 도전자 위치에 오른 퍼거슨이다. 특히 퍼거슨은 기존 강자들이 모두 무너진 상황에서 '누르마고메도프에게 가장 위협적인 상대'로 평가받았다.

이처럼 명확한 구도가 형성됐음에도 다섯 번이나 경기가 무산된 사례는 전례를 찾기 어렵다. 자연스럽게 이 매치업은 '저주받은 대결', '끝내 이루어지지 않는 운명'이라는 상징성을 얻게 됐다.

하빕 누르마고메도프는 누구와 싸우든 상대를 자신의 통제권 영역에서 놓아주지 않았다.
하빕 누르마고메도프는 누구와 싸우든 상대를 자신의 통제권 영역에서 놓아주지 않았다.UFC 제공

완벽한 통제 vs. 예측 불가, 각기 다른 스타일의 극한 충돌

이 경기가 팬들에게 유독 강렬하게 각인된 이유는 두 선수의 파이팅 스타일이 극단적으로 대비됐기 때문이다.

누르마고메도프는 레슬링 중심의 압도적인 경기 운영으로 MMA 그래플링의 또 다른 기준을 제시한 선수다. 그는 상대를 케이지로 몰아넣은 뒤 집요한 테이크다운을 성공시키고, 그라운드에서 철저하게 통제한다. 단순히 넘어뜨리는 데 그치지 않고, 포지션 유지와 체중 압박으로 상대의 모든 선택지를 제거한다는 점이 핵심이다.

특히 그의 그라운드 앤드 파운드는 단순한 타격이 아니라 '지배의 연장선'에 가깝다. 상대가 일어나지 못하도록 묶어두면서 데미지를 누적시키고, 필요하다면 서브미션으로 경기를 마무리한다. 이 과정에서 누르마고메도프는 거의 실수를 하지 않는다. 그래서 그의 경기는 종종 '한 방향으로 흐르는 압박'으로 표현된다.

반면 퍼거슨은 정반대의 개념에 가까운 파이터다. 그는 정형화된 틀을 거부하는 스타일로 유명하다. 타격에서는 리듬을 깨는 움직임과 각도, 예측하기 어려운 공격 타이밍을 활용한다. 상대 입장에서는 패턴을 읽는 것 자체가 어려운 유형이다.

그라운드에서도 개성은 더욱 두드러진다. 브라질리안 주짓수 블랙벨트인 그는 어디서든 서브미션을 시도할 수 있는 능력을 갖췄다. 일반적인 포지션 개념을 벗어난 각도에서 공격을 만들어내며, 상대가 우위를 점한 상황에서도 끊임없이 위협을 가한다.

결국 이 매치업은 단순한 강자 대결이 아니라, 철저한 통제와 예측 불가능성의 충돌이었다. 누르마고메도프가 자신의 질서를 강요하는 선수라면, 퍼거슨은 그 질서 자체를 붕괴시키는 유형이었기 때문이다.

토니 퍼거슨(사진 오른쪽)은 누르마고메도프와의 5번째 경기 취소 이후 저스틴 게이치에게 패하면서 상승세가 확 꺾이게 된다.
토니 퍼거슨(사진 오른쪽)은 누르마고메도프와의 5번째 경기 취소 이후 저스틴 게이치에게 패하면서 상승세가 확 꺾이게 된다.UFC 제공

끝나지 않는 가정, 그리고 역사 속 '만약…'

경기가 끝내 열리지 않았다는 사실은 오히려 이 매치업의 가치를 더욱 끌어올렸다. 팬들과 전문가들 사이에서는 지금까지도 결과를 둘러싼 논쟁이 이어지고 있다.

대체로는 누르마고메도프의 우세를 점치는 의견이 많다. 그의 레슬링과 그라운드 지배력은 이미 수많은 정상급 파이터들을 상대로 검증됐다. 상대의 장점을 지워버리는 능력, 그리고 경기 내내 집중력을 유지하는 안정성은 퍼거슨에게도 큰 부담이 됐을 가능성이 높다.

특히 퍼거슨이 과거 경기에서 보여준 '맞으면서 버티는 스타일'은 하빕을 상대로는 위험 요소가 될 수 있다는 분석이 많다. 하빕은 단순히 타격을 주고받는 상대가 아니라, 상대를 넘어뜨린 뒤 탈출 자체를 봉쇄하는 선수이기 때문이다.

그럼에도 불구하고 퍼거슨의 승리 가능성을 완전히 배제하기는 어렵다. 그는 경기 흐름이 꼬이더라도 끝까지 변수를 만들어내는 능력을 갖춘 선수다. 실제로 여러 경기에서 열세 상황을 뒤집으며 승리를 만들어낸 경험이 있다.

또한 퍼거슨의 가장 큰 무기는 '지속성'이다. 그는 경기 후반으로 갈수록 오히려 활동량이 늘어나는 독특한 유형이며, 상대의 체력과 집중력이 떨어지는 순간을 놓치지 않는다. 만약 누르마고메도프가 장기전에서 예상치 못한 저항에 직면했다면, 그 순간이 승부의 분기점이 됐을 가능성도 존재한다.

결국 이 대결은 누구의 승리를 단정하기보다, '어떤 방식으로 전개됐을까?'를 상상하게 만드는 경기다. 누르마고메도프가 초반부터 지배하며 일방적인 흐름을 만들었을지, 혹은 퍼거슨이 혼돈 속에서도 변수를 만들어냈을지는 영원히 확인할 수 없다.

누르마고메도프와 퍼거슨의 맞대결은 실현되지 않았지만, 그 자체로 하나의 '전설'이 됐다. 수많은 명승부가 시간이 지나며 잊혀지는 반면, 이 경기는 오히려 시간이 흐를수록 더 자주 언급된다.

격투기 역사에서 '최고의 경기'는 실제 결과로 증명되지만, '가장 위대한 매치업'은 때로 상상 속에서 완성된다. 그런 의미에서 이 대결은 이미 결과와 무관하게 완성된 이야기다. 그리고 앞으로도 오랫동안, MMA 팬들 사이에서 가장 뜨거운 '만약'으로 남을 것이다.

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조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

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