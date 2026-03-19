유해진이 전한 '왕사남' 명장면 탄생 비화, 장항준도 놀랐다고

"단종은 정치적으로는 패배했다. 그러나 패배자가 나약함과 동의어는 아니다. 올림픽 은메달리스트가 나약한 사람들인가? 우리가 생각하던 것과 다른 모습의 단종을 그리고 싶었다. 그리고 엄흥도는 이런 단종의 곁을 지키며 바른 도리를 다한 '의인'이었다. '힘없는 정의는 무력하고 정의없는 힘은 폭력이다(파스칼)'라는 말이 있는데, 영화를 통하여 우리에게 '힘있는 정의도 있다'는 희망을 보여주고 싶었다(장항준 감독)."
18일 방송된 MBC <손석희의 질문들>에서는 영화감독 장항준과 배우 유해진이 출연했다.
장항준 감독이 연출하고 유해진이 주연을 맡은 영화 <왕과 사는 남자>(이하 '왕사남')는, 숙부 수양대군(세조)에게 왕위를 빼앗긴 16살 단종이 유배지 영월에서 민초들을 만나 겪은 이야기를 다뤘다. 영화는 역사에 기록되지 않은 단종의 마지막 순간을 극적 상상력으로 재해석했다. 지난 3월 16일 기준으로 1346만 관객(18일 기준 1372만)을 돌파하며 대한민국 역대 영화 중 5위에 올랐다.
유해진은 영화에서 단종의 마지막 순간을 함께 했던 실존인물 엄흥도 역을 맡았다. 또 하나의 인생 캐릭터를 만들어냈다는 평가를 받고 있다.
"흔한 말로 유해진이 '영화를 멱살잡고 끌고갔다'는 표현이 정확하다. 엄홍도라는 인물이 이렇게 큰 비중을 지니고 있는 경우는 다른 작품에서는 흔치 않다. 두 시간 분량의 영화에서, 전반부에는 웃음을 주던 인물이 후반부에는 비극의 주인공이 된다는 것이 쉽지 않은데, 그것은 온전히 유해진이라는 '배우의 힘'이었다고 생각한다(장항준)."
단종의 이야기는 그동안 많은 대중매체에서 조명되었지만 주로 계유정난과 세조의 왕위찬탈과정에 집중되었고, 단종의 말년과 유배지에서의 생활을 다룬 작품은 드물었다. 실제로 기획 단계에서 "이 영화가 잘될까?"라는 걱정과의 의구심을 가진 이들도 많았다. 그 불신을 극복할 수 있었던 것은 유해진과 장항준, 두 절친간의 서로를 향한 굳건한 믿음이었다.
"사실 핵심 줄거리만 보면 흥행성있는 영화라고 생각하지는 않았다. 세조의 왕위찬탈과정에 비하여 단종의 유배지 이야기는 그리 스펙터클 하지 않으니까. 이 작품이 영화화된 건 유해진 배우 덕분이다. 유해진이 섭외된 이후 투자 심사를 무사히 통과하고 곧바로 '나를 믿어줘서 고맙다'고 문자를 보냈다. 유해진도 '아니야, 우리 같이 잘해보자'고 답장을 보내줬다(장항준)."
"원래는 대본이 들어오면 작품을 택할 때 고민하느라 시간이 걸리는 편이다. 이 작품은 짧은 시간에 출연을 결정했다. 요즘은 20-30대 젊은 관객층을 타깃으로 한 작품이 많은데, 이 영화는 잘만 만들면 전 세대가 함께 즐길수 있는 작품이 될 것 같았다(유해진)."
공통된 장점은 '소통'