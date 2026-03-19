공무원 대신 인생 2막 선택한 '김선태'의 속내

▲MBC '라디오스타' MBC

이날 방송을 통해 김선태는 억지스러운 변명보단 솔직한 속내를 드러냈다. 퇴사와 관련해 "할 만큼 다 했다. 아이디어의 한계를 느꼈다"고 말했는데, 이는 장기간 공공기관 채널을 운영하며 명성을 쌓았지만 틀에 갇힐 수밖에 없는 현실을 경험한 책임자로서의 솔직한 자기 진단이었다.

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김선태가 공직을 떠난 이후 개인 유튜브 채널은 벌써 149만 구독자 수를 달성했고 퇴직 이유를 담은 2분짜리 영상은 920만 회가 넘는 조회수를 기록했다. (3월 19일 기준) 뚜렷한 콘텐츠 없이 이뤄낸 성과라는 점에서 김선태를 향한 대중의 관심과 기대가 상당하다는 걸 보여준다.

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"호랑이 등에 탔다. 내리면 잡아먹힌다"라는 그의 말처럼 김선태는 지금 이 순간이 두렵지만, 물이 들어왔을 때 노를 저어야 한다는 걸 그 누구보다 잘 아는 사람이었다. '충주맨'이라는 이름은 내려놨지만 수년간 김선태가 쌓아온 서사와 신뢰는 새로운 인생 2막을 위한 자산이 되어줄 것으로 보인다.

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