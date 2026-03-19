공무원 대신 인생 2막 선택한 '김선태'의 속내

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MBC '라디오스타'MBC
김선태의 퇴직과 관련해 항간에는 청와대를 비롯한 정치권 러브콜을 둘러싼 소문이 끊이지 않고 들려왔다. 사람들이 가장 궁금해했던 사항에 대해 그는 이번 기회를 빌려 허심탄회하게 이야기를 털어놨다. 김선태는 "그때까진 내가 공무원이었다. 그래서 접촉도 안 했고 검토도 안 했다. 구체적인 제안이 온 게 아니었다"고 해명했다.
이와 더불어 선거 출마설, 왕따설, 시기 질투설 등 쏟아진 각종 억측을 정면 부인한 그는 동료들의 응원 속에 원만하게 퇴사했음을 강조했다. 또 정치적 재능도 의지도 없다고 선을 그었다.
한편으론 퇴직 이후 활동 등을 준비했던 계획이 언론 보도로 조기 노출된 탓에 하루에 수백 통의 전화가 그에게 몰려왔다고 한다. 이에 보름 간 제대로 잠을 자지 못했다고 털어놨다.
새출발에 나선 '유튜버' 김선태는 기업, 인물, 공익 메시지를 가리지 않고 솔직하게 홍보하는 채널을 꾸릴 계획을 언급하면서, 향후 방송 출연은 최소화하고 유튜브 중심으로 활동을 이어갈 뜻을 밝혔다.
인생 2막 위한 자산