야구를 넘어선 승리, 베네수엘라의 울음

로이터=연합뉴스

"우리는 여전히 살아 있다."

"우리는 여전히 하나다."

"우리는 다시 일어설 수 있다."

눈물 흘리며 우승 장면 지켜보는 베네수엘라 국민들그렇기에 그들이 흘린 눈물은 개인적인 감정이면서도 동시에 집단적인 감정이었다. 그것은 "우리가 여기까지 왔다"는 선언이었고, "우리는 아직 끝나지 않았다"는 증명이었다. 이 지점에서 우리는 더 깊은 질문에 도달하게 된다. 만약 그들이 한때 니콜라스 마두로, 자국의 대통령이 포승줄에 묶인 채 끌려가는 모습을 전 세계의 시선 속에서 지켜보아야 했다면, 그 순간 그들의 가슴에는 어떤 감정이 자리 잡았을까.그 장면이 정치적으로 어떤 의미를 가지는지는 별개의 문제다. 누군가는 그것을 정의의 실현이라고 말할 수 있고, 누군가는 권력의 몰락이라고 해석할 수 있다. 그러나 한 나라의 국민으로서, 자신의 국가를 대표하는 인물이 무너지는 장면이 전 세계에 생중계되는 것을 바라보는 심정은 그렇게 단순하게 나뉘지 않는다.그 감정은 매우 복합적이다. 부끄러움이 있을 수 있다. 세계 앞에서 자신의 나라가 실패한 국가로 낙인찍히는 듯한 감각, 그것은 개인의 자존감에도 깊은 상처를 남긴다. 동시에 분노도 있을 수 있다. 왜 이런 상황까지 오게 되었는가에 대한 분노, 그리고 그 과정에서 겪어야 했던 고통에 대한 분노. 또 한편으로는 설명하기 어려운 슬픔이 자리한다. 아무리 비판받아 마땅한 지도자라 할지라도, 그가 한때 '자국의 얼굴'이었던 사실은 변하지 않기 때문이다.국가는 추상적인 개념이지만, 인간은 그것을 매우 감정적으로 받아들인다. 국기는 단순한 천 조각이 아니고, 국가는 단순한 노래가 아니다. 그것은 자신이 어디에서 왔고, 어떤 이야기를 품고 있는 존재인지를 상징한다. 그렇기에 그 상징이 무너지는 순간, 사람들은 마치 자신의 일부가 무너지는 것처럼 느낀다.경기 후, 베네수엘라 선수들이 국기를 향해 경례를 하고 국가를 부르며 눈물을 흘리던 장면은 바로 그 지점과 연결된다. 그들의 눈물은 단순히 "우리가 이겼다"는 기쁨이 아니라, "우리는 여전히 이 나라의 사람이다"라는 확인이었기 때문이다. 어떤 혼란 속에서도, 어떤 굴욕적인 순간 속에서도, 그 정체성만큼은 빼앗기지 않았다는 선언이었다.그 모습은 자연스럽게 손기정 선수를 떠올리게 만든다. 그는 일제강점기라는 역사 속에서 자신의 이름을 빼앗긴 채 올림픽 무대에 섰다. 금메달을 목에 걸었지만, 그 승리를 온전히 기뻐할 수 없었던 이유는 분명했다. 그는 개인으로서 승리했지만, 국가로서의 존엄은 짓밟혀 있었기 때문이다. 시상대 위에서 고개를 숙인 그의 모습은 단순한 겸손이 아니라, 시대의 비극을 담은 침묵이었다.베네수엘라 선수들의 눈물 역시 그러한 역사적 감정과 닿아 있다. 물론 상황은 다르다. 그러나 인간이 겪는 감정의 구조는 놀라울 정도로 유사하다. 상처 입은 자존심, 무너진 국가의 이미지, 그리고 그것을 회복하고자 하는 강렬한 욕망. 이 모든 것이 한순간에 응축되어 눈물로 터져 나오는 것이다.우리는 종종 스포츠를 현실과 분리된 영역으로 생각한다. 그러나 실제로 스포츠는 현실을 가장 선명하게 비추는 거울 중 하나다. 정치, 경제, 사회의 모든 긴장이 그라운드 위에서 다른 형태로 드러난다. 그리고 때로는 그 어떤 정치적 연설보다 더 강력한 메시지를 전달한다.오늘의 승리는 바로 그런 메시지였다. 그것은 말이 아니라 장면으로 전달된 선언이었다.이 장면을 바라보며, 우리는 현재의 세계를 돌아보지 않을 수 없다. 여전히 많은 나라들이 갈등 속에 있고, 수많은 사람들이 전쟁과 폭력 속에서 고통받고 있다. 그 중심에는 때로 한 개인의 권력과 판단이 자리하기도 한다. 도널드 트럼프라는 이름이 그러한 논쟁 속에서 자주 언급되는 것도 그 때문이다.트럼프는 스스로를 도덕의 기준이라 말했지만, 세계는 여전히 분열과 긴장 속에 있다. 물론 한 사람에게 모든 책임을 돌릴 수는 없다. 그러나 한 사람의 언어와 선택이 얼마나 큰 파장을 만들어낼 수 있는지는 우리는 이미 여러 차례 목격해 왔다. 그렇기에 우리는 질문해야 한다. 과연 무엇이 세계를 이토록 불안하게 만드는가. 단순히 특정 인물의 문제인가, 아니면 그 인물을 가능하게 만드는 구조의 문제인가.나는 매일 아침 두어 시간씩 걷는다. 조용한 길 위에서, 도시의 소음이 멀어지고 바람 소리와 발걸음 소리만 남을 때, 비로소 생각이 깊어진다. 그 시간 속에서 나는 종종 기도를 한다. 거창한 언어가 아니라, 아주 단순한 바람으로. 전쟁이 멈추기를. 더 이상 아이들이 죽지 않기를. 누군가의 가족이 하루아침에 무너지지 않기를. 그리고 인간이 인간을 미워하는 방식이 조금이라도 줄어들기를.그러나 동시에 나는 깨닫는다. 기도만으로는 충분하지 않다는 것을. 우리가 어떤 세계를 선택하느냐에 따라, 그 기도의 방향 역시 달라진다는 것을. 베네수엘라 선수들의 눈물은 하나의 질문이다. 우리는 그 눈물을 어떻게 받아들일 것인가. 단순한 감동으로 소비하고 잊어버릴 것인가, 아니면 그 안에 담긴 의미를 삶 속에서 이어갈 것인가.그 눈물은 기쁨과 슬픔이 동시에 존재하는 감정이다. 승리의 환희 속에서도, 그들은 지나온 시간을 잊지 않았다. 그리고 아마도 앞으로의 시간 역시 쉽지 않다는 것을 알고 있을 것이다. 그럼에도 불구하고, 그들은 오늘 이 순간을 온몸으로 받아들이며 울었다. 그것은 인간이 할 수 있는 가장 정직한 표현이다.우리는 완벽한 세계에 살고 있지 않다. 여전히 불의는 존재하고, 갈등은 반복되며, 고통은 사라지지 않는다. 그러나 그럼에도 불구하고, 인간은 서로를 끌어안고 울 수 있는 존재다. 타인의 기쁨에 함께 울고, 타인의 고통에 함께 아파할 수 있는 존재다. 그 감정이 사라지지 않는 한, 우리는 아직 희망을 말할 수 있다.베네수엘라의 승리는 기록으로 남을 것이다. 그러나 그보다 더 오래 남을 것은, 그들이 흘린 눈물이다. 그 눈물은 한 나라의 이야기이면서 동시에 우리 모두의 이야기이기 때문이다. 그리고 그 눈물은 조용히 묻고 있다. 우리는 어떤 세계를 선택할 것인가.