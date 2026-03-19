봄 배구 진출-실바 신기록, GS칼텍스 '최고의 하루'

GS칼텍스가 정규리그 최종전에서 극적으로 봄 배구행 막차 티켓을 따냈다.
이영택 감독이 이끄는 GS칼텍스 KIXX는 18일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 6라운드 현대건설 힐스테이트와의 정규리그 마지막 경기에서 세트스코어 3-0(25-13, 25-23, 25-15)으로 승리했다. 승점 57점으로 흥국생명 핑크스파이더스, IBK기업은행 알토스와 동률이 된 GS칼텍스는 다승에서 기업은행, 세트 득실률에서 흥국생명을 제치고 정규리그 3위를 차지했다(19승 17패).
GS칼텍스는 지젤 실바가 서브득점 4개,블로킹 5개와 함께 51.43%의 성공률로 27득점을 기록하며개인 통산 3번째 트리플크라운과 함께 한 시즌 최다득점 신기록(1083득점)을 세웠고 주장 유서연이 11득점, 권민지가 10득점으로 힘을 보탰다. 한편 정규리그 2위가 확정된 현대건설은 오는 26일부터 시작되는 플레이오프에 대비해 이날 카리 가이스버거와 양효진, 김다인 등 대부분의 주전들을 출전 시키지 않았다.