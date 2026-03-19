봄 배구 진출-실바 신기록, GS칼텍스 '최고의 하루'

GS칼텍스 KIXX

큰사진보기 ▲실바는 V리그 여자부 한 시즌 최다득점을 세우는 경기에서 개인 통산 3번째 트리플크라운을 기록했다. GS칼텍스 KIXX

2021-2022 시즌 득점왕(819점)이었던 레티치아 모마 바소코(도로공사)가 2022-2023 시즌 879득점으로 주춤(?)하자 GS칼텍스는 분위기를 바꾸기 위해 모마와의 재계약을 포기했다. 하지만 GS칼텍스는 2023-2024 시즌 외국인 선수 드래프트에서 6순위 지명권을 받았고 쿠바와 아제르바이잔 이중 국적을 가진 191cm의 아포짓 스파이커 실바를 지명했다. 실바는 1991년생으로 7개 구단 외국인 선수 중 최고령이었다.



흔히 여자배구 선수들의 전성기가 20대 중~후반에 찾아오는 점을 고려하면 GS칼텍스 입단 당시 이미 서른이 훌쩍 넘었던 실바에 대한 기대는 그리 높지 않았다. 하지만 실바는 GS칼텍스에서의 첫 시즌 36경기에서 1005득점을 기록하며 득점왕에 오르는 괴력을 발휘했다. 기량이 의심스러웠던 6순위 외국인 선수가 뛰어난 파워와 강한 서브, 블로킹 능력까지 겸비한 최고의 선수였음이 증명된 셈이다.



지난 시즌 GS칼텍스와 재계약한 실바는 시즌 초반 발목 부상을 당하며 4경기에 결장했음에도 32경기에서 1008득점을 올리며 또 한 번 득점왕에 올랐다. 특히 2025년 2월5일 페퍼저축은행과의 경기에서는 여자부 역대 공동 5위에 해당하는 55득점을 몰아치기도 했다(하지만 이날 경기에서 GS칼텍스는 2-3으로 패했다). 그렇게 실바는 V리그 여자부에서 두 시즌 연속 1000득점을 기록한 최초의 선수가 됐다.



이번 시즌에도 GS칼텍스 유니폼을 입게 된 실바는 세 시즌 연속 GS칼텍스의 주공격수로 활약하면서 팀의 '맏언니'로서 젊은 선수들이 많은 GS칼텍스를 이끄는 리더 역할까지 하고 있다. 고질적인 무릎 부상을 안고 있음에도 이번 시즌 한 경기도 결장하지 않은 실바는 18일 현대건설과의 최종전에서 개인 통산 3호 트리플크라운과 함께 27득점을 폭발하면서 V리그 한 시즌 최다득점 신기록(1083점)을 세웠다.



물론 실바 전까지 한 시즌 최다득점 기록(1076점)을 보유하고 있는 마델라이네 몬타뇨는 V리그가 30경기 체제로 치러지던 2011-2012 시즌에 세운 기록이기 때문에 순도 면에서 몬타뇨와 실바를 직접 비교하긴 힘들다. 하지만 14년 전 몬타뇨의 나이는 만 29세였고 이번 시즌 실바는 그 시절의 몬타뇨보다 5살 많은 만 34세다. V리그의 새 역사를 쓴 실바는 이제 V리그 진출 후 세 시즌 만에 첫 봄 배구 무대를 밟게 됐다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 실바는 V리그 여자부 한 시즌 최다득점을 세우는 경기에서 개인 통산 3번째 트리플크라운을 기록했다.2021-2022 시즌 득점왕(819점)이었던 레티치아 모마 바소코(도로공사)가 2022-2023 시즌 879득점으로 주춤(?)하자 GS칼텍스는 분위기를 바꾸기 위해 모마와의 재계약을 포기했다. 하지만 GS칼텍스는 2023-2024 시즌 외국인 선수 드래프트에서 6순위 지명권을 받았고 쿠바와 아제르바이잔 이중 국적을 가진 191cm의 아포짓 스파이커 실바를 지명했다. 실바는 1991년생으로 7개 구단 외국인 선수 중 최고령이었다.흔히 여자배구 선수들의 전성기가 20대 중~후반에 찾아오는 점을 고려하면 GS칼텍스 입단 당시 이미 서른이 훌쩍 넘었던 실바에 대한 기대는 그리 높지 않았다. 하지만 실바는 GS칼텍스에서의 첫 시즌 36경기에서 1005득점을 기록하며 득점왕에 오르는 괴력을 발휘했다. 기량이 의심스러웠던 6순위 외국인 선수가 뛰어난 파워와 강한 서브, 블로킹 능력까지 겸비한 최고의 선수였음이 증명된 셈이다.지난 시즌 GS칼텍스와 재계약한 실바는 시즌 초반 발목 부상을 당하며 4경기에 결장했음에도 32경기에서 1008득점을 올리며 또 한 번 득점왕에 올랐다. 특히 2025년 2월5일 페퍼저축은행과의 경기에서는 여자부 역대 공동 5위에 해당하는 55득점을 몰아치기도 했다(하지만 이날 경기에서 GS칼텍스는 2-3으로 패했다). 그렇게 실바는 V리그 여자부에서 두 시즌 연속 1000득점을 기록한 최초의 선수가 됐다.이번 시즌에도 GS칼텍스 유니폼을 입게 된 실바는 세 시즌 연속 GS칼텍스의 주공격수로 활약하면서 팀의 '맏언니'로서 젊은 선수들이 많은 GS칼텍스를 이끄는 리더 역할까지 하고 있다. 고질적인 무릎 부상을 안고 있음에도 이번 시즌 한 경기도 결장하지 않은 실바는 18일 현대건설과의 최종전에서 개인 통산 3호 트리플크라운과 함께 27득점을 폭발하면서 V리그 한 시즌 최다득점 신기록(1083점)을 세웠다.물론 실바 전까지 한 시즌 최다득점 기록(1076점)을 보유하고 있는 마델라이네 몬타뇨는 V리그가 30경기 체제로 치러지던 2011-2012 시즌에 세운 기록이기 때문에 순도 면에서 몬타뇨와 실바를 직접 비교하긴 힘들다. 하지만 14년 전 몬타뇨의 나이는 만 29세였고 이번 시즌 실바는 그 시절의 몬타뇨보다 5살 많은 만 34세다. V리그의 새 역사를 쓴 실바는 이제 V리그 진출 후 세 시즌 만에 첫 봄 배구 무대를 밟게 됐다. 여자배구 V리그여자부 GS칼텍스KIXX 봄배구진출 지젤실바 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

2020-2021 시즌 이후 5년 만에 봄 배구 진출에 성공한 GS칼텍스는 오는 24일 준플레이오프에서 흥국생명과 격돌한다.GS칼텍스는 지난 2020-2021 시즌 이소영과 강소휘(한국도로공사 하이패스), 메레타 러츠로 이어지는 '삼각편대'를 앞세워 쌍둥이 자매가 시즌 막판 불미스런 일로 팀을 떠난 흥국생명에게 3연승을 거두며 챔프전 우승을 차지했다. 하지만 챔프전 공동 MVP에 선정됐던 이소영과 러츠가 시즌이 끝난 후 나란히 팀을 떠났고 GS칼텍스는 지난 시즌까지 네 시즌 동안 한 번도 봄 배구 무대를 밟지 못했다.2021-2022 시즌에는 시즌 막판까지 정규리그 3위로 상위권을 달렸지만 코로나19 대유행으로 시즌이 조기 종료되면서 봄 배구가 생략됐고 2022-2023 시즌에는 주전 세터 안혜진의 부상과 미들블로커들의 부진으로 5위에 머물렀다. 외국인 선수를 실바로 교체한 2023-2024 시즌에는 18승 18패로 5할 승률에 복귀했지만 3위 정관장 레드스파크스에게 승점 10점 뒤지며 또 한 번 봄 배구가 좌절됐다.이영택 감독이 부임한 지난 시즌에는 많은 악재들이 한꺼번에 찾아왔다. FA 자격을 얻은 강소휘와 한다혜 리베로(페퍼저축은행 AI페퍼스)가 팀을 떠났고 베테랑 미들블로커 정대영과 한수지가 동시에 은퇴를 선언했다. 설상가상으로 시즌 초반 아시아쿼터 스테파니 와일러마저 아킬레스건 부상으로 시즌 아웃된 GS칼텍스는 구단 최다연패 불명예 기록(14연패)을 세우며 12승 24패로 7개 구단 중 6위에 머물렀다.지난 시즌 6위까지 순위가 떨어졌음에도 GS칼텍스는 2025년 비 시즌 동안 팀 내 FA 유서연, 권민지, 외국인 선수 실바와 재계약하고 새 아시아쿼터로 레이나 토코쿠를 영입했을 뿐 이렇다 할 전력 보강을 하지 못했다. 당연히 대부분의 배구팬들은 이번 시즌에도 GS칼텍스가 하위권을 맴돌 거라고 전망했고 실제로 GS칼텍스는 전반기 18경기에서 8승 10패에 그치며 흥국생명과의 중위권 경쟁에서 밀려나고 있었다.하지만 4라운드에서 3승 3패를 기록하며 반등에 성공한 GS칼텍스는 5라운드 시작과 함께 내리 4연승을 내달리며 본격적으로 봄 배구 경쟁에 뛰어 들었다. GS칼텍스는 6라운드에서 최하위가 확정된 정관장과 봄 배구 경쟁을 하던 기업은행에게 0-3으로 패했지만 나머지 4개 구단을 모두 세트스코어 3-0으로 제압하고 승점 12점을 적립하면서 다승과 세트 득실률에서 앞서 극적으로 봄 배구 진출에 성공했다.