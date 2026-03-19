최형우 없는 타선, KIA의 선택…약화인가 재편인가

KIA 타이거즈

최형우가 없는 지명타자 자리는 나성범이 주로 나설 것으로 예상된다.이번 변화에서 가장 주목해야 할 지점은 나성범(37‧좌투좌타)의 활용 방식이다. 기존 KIA는 최형우와 나성범을 동시에 라인업에 포함시키기 위해 두 선수를 병행 기용하는 구조를 유지해왔다. 이 과정에서 나성범은 외야 수비를 맡는 경우가 잦았고, 이는 시즌 내내 크고 작은 부담으로 작용했다.나성범은 리그 정상급 타격 능력을 지닌 선수지만, 부상 이력이 적지 않은 데다 수비 범위와 민첩성에서 한계를 보이는 순간도 있었다. 외야에서의 작은 균열은 곧바로 실점과 연결될 수 있다는 점에서, 이는 팀 전체에 영향을 미치는 문제였다.투수 입장에서는 수비에 대한 신뢰도가 떨어질 경우 더 많은 공을 던져야 하고, 이는 불펜 소모로 이어지는 악순환을 낳는다.최형우의 이탈은 이 구조를 단순화할 수 있는 계기가 된다. 나성범을 지명타자로 주로 활용하는 선택지가 현실화되면서, 외야에는 보다 수비 안정성이 높은 자원을 배치할 수 있게 된다. 이는 단순히 한 포지션의 개선이 아니라, 팀 전체 수비 효율을 끌어올리는 변화로 이어질 가능성이 크다.또한 나성범 개인에게도 긍정적인 신호다. 수비 부담이 줄어들면 체력 소모가 감소하고, 이는 시즌 전반에 걸친 타격 퍼포먼스 유지로 연결될 수 있다. 특히 장타력을 기반으로 하는 타자의 경우 하체 피로도가 성적에 직결되는 만큼, 지명타자 전환은 경기력 안정에 직접적인 영향을 줄 수 있다.장기적으로 보면 이는 '출전 경기 수'라는 측면에서도 의미가 있다. 과거에는 부상 관리 차원에서 휴식을 취해야 했던 경기에서도 지명타자로 출전할 수 있는 여지가 생기기 때문이다. 결과적으로 한 시즌 동안 팀이 활용할 수 있는 총 생산량이 늘어나는 효과도 기대할 수 있다.이는 비단 나성범에게만 해당되지는 않는다. 김선빈(37‧우투우타) 등 다른 베테랑 타자에게도 지명타자 자리를 활용해 적절한 휴식을 줄수 있다.결국 KIA의 이번 선택은 명확한 방향성을 담고 있다. 즉각적인 공격력 손실을 감수하더라도, 팀 전체 밸런스를 끌어올리는 쪽에 무게를 둔 결정이다. 이는 최근 프로야구 흐름과도 맞닿아 있다. 단순히 강한 타선만으로 승부를 보는 시대에서 벗어나, 수비 효율과 선수 운용 능력이 승패를 좌우하는 비중이 점점 커지고 있기 때문이다.수비 안정은 곧 실점 감소로 이어지고, 이는 경기 운영의 폭을 넓힌다. 한 점 차 승부에서 수비 하나가 결과를 바꾸는 사례는 이미 수없이 반복돼왔다. 특히 장기 레이스인 정규시즌에서는 이러한 요소가 누적되며 순위 경쟁에 결정적인 영향을 미친다.물론 위험 요소도 존재한다. 최형우가 빠진 중심타선의 공백을 누가 메울 것인지에 대한 문제는 여전히 남아 있다. 젊은 타자들의 성장, 혹은 새로운 자원의 등장 없이는 공격력 저하를 완전히 상쇄하기 어렵다. 또한 나성범의 지명타자 전환이 기대만큼의 효과를 가져올지도 실제 시즌을 통해 확인해야 한다.그럼에도 불구하고 이번 변화는 단순히 '전력 약화'라는 한 문장으로 정리하기에는 부족하다. 오히려 팀 구조를 보다 효율적으로 재편하려는 시도로 보는 것이 타당하다. 공격에서 일부를 내려놓는 대신, 수비와 체력 관리라는 또 다른 축을 강화하는 선택이기 때문이다.KIA의 다음 시즌은 이 선택의 결과를 검증하는 무대가 될 전망이다. 중심타선의 무게를 유지할 것인지, 아니면 보다 안정된 팀으로 진화할 것인지에 대한 답은 결국 그라운드 위에서 드러난다. 최형우의 이탈은 끝이 아니라 변화의 시작이다. 그러한 방향성이 어떤 결과로 이어질지 귀추가 주목된다.