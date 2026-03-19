리스크 없는 삶을 살아서, 뭐 해? '월간남친'이 답하다

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큰사진보기 ▲<월간남친> 스틸컷 넷플릭스

가상 연애 서비스의 본질은 리스크 제거다. 상대는 나에게 맞춰져 있고, 갈등은 설계되지 않았으며, 내가 변할 필요도 없다. 완벽하게 편안하다. 그런데 그 편안함에는 대가가 있다. 김정식 감독의 말처럼 "서로가 조금씩 맞춰가고, 실제 감정을 교류하면서 관계가 만들어지는 것이 사랑의 본질"이라면 가상 연애에는 그 과정이 없다. 마찰이 없으니 변화도 없고, 불편함이 없으니 이해도 없다. 그렇게 보면 구질구질한 순간들이야말로 관계가 깊어지는 방식이었던 것이다.



미래가 결국 현실을 선택하는 건 가상 현실이 나쁘기 때문이 아니다. 불완전한 관계에서만 생기는 것들이 있다는 걸 알게 됐기 때문이다. 작가는 이 드라마를 "일상의 외로움과 두려움을 극복하고 사랑할 용기를 찾는 이야기"라고 했다. 연애에 용기가 필요한 시대가 됐다는 것, 그게 지금 우리의 자화상인지도 모른다.



그렇게 보면 <월간남친>은 가상 연애를 꿈꾸는 드라마가 아니다. 그 꿈이 왜 생겨났는지를 들여다보고, 그럼에도 구질구질한 현실로 돌아오는 이야기다. 어떤 선택을 하든 틀리지 않는다. 다만 드라마는 이렇게 묻는다. 리스크 없는 삶을 살아서, 뭐 해?

드라마 월간남친 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이인혜 (soseo.voice) 내방 구독하기 대중문화·라이프스타일 분야에서 에디터로 활동하며, 오랫동안 ‘글 쓰는 일’을 업으로 삼아온 사람. 잡지와 온라인 매체, 브랜드 콘텐츠 등 다양한 채널에서 사람들의 이야기를 기획하고 다듬는 일을 해왔다. 퇴근 후에는 늘 드라마를 보며 하루를 정리하는 시청자이자, 장면과 장면 사이에 남은 감정을 오래 붙잡아두고 싶은 에세이스트다. 이 기자의 최신기사 여성 캐릭터는 더 이상 누군가의 선택을 기다리지 않는다

<월간남친> 스틸컷드라마를 집필한 남궁도영 작가는 이 아이디어를 처음 들었을 때 "인간이 인간을 구독한다는 게 와닿지 않아 글을 쓰기 어려웠다"고 했다. 그러다 '만약 상대가 AI라면 어떨까' 생각하게 됐고, AI와 가상현실, 연애를 엮으면 "굉장히 동시대적인 로맨스 드라마가 될 것 같았다"고 덧붙였다. 동시대적. 이 단어가 핵심이다. 이 드라마가 건드리는 건 기술이 아니라, 지금 우리가 연애를 피하는 방식이다.드라마는 세 여자를 통해 그 방식을 펼쳐 보인다. 주인공 미래는 이전 연애에서 상처를 받고 가상 연애 서비스에 접속한다. 반면 윤송은 서비스에서 점점 깊은 위안을 찾고, 지연은 처음부터 서비스를 게임처럼 즐긴다. 감정 투자 없이, 가볍게, 소비하듯.작가는 이 세 인물을 "자발적으로 연애하지 않는 여자, 연애를 하고 싶지만 못 하는 여자, 열정적으로 연애하는 여자"로 의도적으로 설계했다고 밝혔다. 여기서 중요한 점은 셋 중 누가 옳은지 드라마는 말하지 않는다는 점이다. 그렇게 보면 윤송이 틀린 게 아니고, 지연이 가벼운 게 아니다. 연애를 피하거나, 대체하거나, 소비하는 데는 저마다의 이유가 있으며 어느 쪽이든 지금 이 시대를 사는 방식 중 하나일 뿐이다. 그리고 드라마는 그 중 하나인 미래를 주인공으로 택했다.그 이유는 무엇일까. 작가는 집필 과정에서 읽은, 데버라 리비의 에세이 <살림 비용>에서 발견한 문장으로 이 답을 대신한다. "사랑과 거리를 둔다는 건 위험 부담이 없는 삶을 산다는 의미다. 그런 삶을 살아 뭐 해?" 그 순간, 이 이야기가 "인간과의 연애에서 생기는 리스크를 두려워하는 한 여자의 이야기가 되어야겠다는 확신이 생겼다"고 했다.