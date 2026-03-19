리스크 없는 삶을 살아서, 뭐 해? '월간남친'이 답하다

어떤 사랑은 거짓말처럼 사라진다. 김금희 작가의 〈너무 한낮의 연애〉에서 주인공 양희는 어느 날 무미건조한 말투로 이렇게 말한다. "아, 선배 나 안 해요, 사랑." 이런 순간이 양희에게만 찾아오는 건 아닐 것이다. 현실에서 콩깍지가 벗겨지는 순간은 늘 갑작스럽다. 밥 먹다가 씹는 소리가 거슬리거나 별것도 아닌 말투에 괜히 짜증이 나거나.
분명 처음엔 그게 다 귀여웠는데, 그렇게 금이 가기 시작하면 걷잡을 수 없이 틈이 벌어진다. 싸우고 화해하고 또 싸우고, 그러다 결국 헤어지면 그때부터 진짜 문제가 시작된다. 늦은 밤 술에 취해 전화를 걸고, 메시지를 보내고 읽었는지 확인하려고 수없이 대화창을 확인하고, 주변 친구한테 "걔 요즘 어떻게 지내?"라고 아무렇지 않은 척 물어본 순간들까지. 이런 흑역사 하나 없는 사람이 몇이나 될까.
현실 연애는 설레는 만큼 구질구질하다. 넷플릭스 <월간남친>은 바로 그 지점에서 시작한다. 가상의 남자친구를 구독하는 세계관의 이 드라마에선 상처도 없고 오해도 없고 새벽 세시에 "자니?"라는 카톡도 없다. 마음에 안 들면 해지하면 그만이다.