러시아 전쟁에 맞선 극작가의 문제작, 취기 빌려 진실 말하다

러시아 출신 극작가 이반 비리파예프의 문제작 <술 취한 사람들>이 지난 11일 개막해 이번 주말까지 관객과 만난다. 연극의 제목처럼 '술 취한 사람' 14명이 등장해 각자가 하고자 하는 말을 늘어놓는다. 술 취한 사람처럼 비틀거리며 때로는 이해하기 어려운 말들을 내뱉는데, 오히려 맨정신일 때보다 더 진실에 가깝게 느껴진다.비리파예프는 기존 연극의 틀에서 벗어난 파격적인 형식으로 철학적인 질문을 제기하는 극작가로, 2019년 '세계에서 가장 주목할 만한 극작가 10인'에 선정된 바 있다. 그의 특색은 <술 취한 사람들>에서도 여실히 드러난다. 여타 연극이 하나의 굵직한 서사를 중심으로 사건들을 나열하는 방식이라면, <술 취한 사람들>은 중심적인 줄거리 없이 개별적인 에피소드를 묶어 보여주는 식이다. 4개의 에피소드가 하나의 막을 이루며, 1막의 에피소드들은 2막의 에피소드와 각각 연결된다.비리파예프의 파격적인 형식은 단순히 연극 자체에만 국한되지 않는다. 그는 러시아가 우크라이나를 상대로 벌인 전쟁을 강하게 비판하며 러시아 내 국립극장에서 창출되는 자신의 저작권료 전액을 우크라이나의 평화를 위해 기부하겠다고 밝혔다. 이에 러시아는 비리파예프를 지명수배하고 처벌하려 했으나, 그는 폴란드 바르샤바로 떠나 예술 활동을 이어가고 있다.파격적인 극작가의 문제작 <술 취한 사람들>은 결코 쉽지 않은 연극이다. 기존 연극 문법에 익숙한 관객에게는 어색하게 느껴지고, 드라마를 기대하고 관람한 관객은 이 연극에서 드라마를 확인하기 어렵기에 난해하게 느낄 수 있다. 어려운 작업을 도전한 이는 노어노문학을 전공하고 <뿌리 깊은 나무> <육룡이 나르샤> 등의 드라마를 만든 신경수 연출가다. 연극 <분장실>을 연출한 이후 5년 만에 다시 연극 연출을 맡았다.여기에 손준호, 조희봉, 윤제문 등 매체와 무대를 활발히 오가는 인기 배우들이 대거 출연한다. 두 배역을 제외하곤 원 캐스트로 출연진을 구성했고, 공연장인 씨어터쿰은 무대와 객석 사이의 물리적 거리가 좁아 인기 배우들의 술 취한 연기를 가까이서 느낄 수 있다는 장점이 있다.