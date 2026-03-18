'22년 우승 감독' 선임한 두산, 다시 웅비할까

양형석

[타선]

[주목할 선수]

2026 시즌 두산 베어스 예상 라인업과 투수진2024년 외국인 투수들의 활약이 만족스럽지 못했던 두산은 현역 빅리거 콜 어빈과 제구력이 좋은 잭 로그로 좌완 외국인 원투펀치를 꾸렸다. 하지만 에이스로 활약해 줄 거라 믿어 의심치 않았던 콜 어빈은 작년 28경기에서 8승 12패 평균자책점 4.48로 기대에 미치지 못했다. 오히려 2~3 선발감으로 생각했던 잭 로그가 30경기에서 10승 8패 1홀드 2.81의 좋은 성적을 올리며 두산의 실질적인 에이스로 활약했다.기대 이상의 성적을 올린 잭 로그와 총액 110만 달러에 재계약을 체결한 두산은 작년 12월 2020 시즌 두산에서 활약했던 크리스 플렉센과 총액 100만 달러에 계약했다. 2020년 가을야구에서 28.1이닝 6실점(평균자책점1.91)으로 활약한 후 메이저리그에 '역수출'됐던 플렉센은 5년 동안 빅리그에서 활약했다가 두산으로 돌아왔다. 플렉센은 올해 잭 로그와 함께 두산의 외국인 원투 펀치로 활약할 예정이다.작년 옆구리 부상으로 6월에야 시즌을 시작했던 곽빈은 5승 7패 4.20으로 기대에 미치지 못했다. 하지만 곽빈은 현 시점에서 문동주(한화 이글스), 안우진(키움 히어로즈)과 함께 가장 위력적인 공을 던지는 토종 선발인 만큼 부상만 없다면 충분히 공동 다승왕에 올랐던 2024년의 활약을 재현할 수 있다. 여기에 작년 11월 두산과 4년 총액 52억 원에 FA 계약을 체결한 이영하도 올 시즌 선발 복귀를 노리고 있다.두산 마운드의 큰 장점 중 하나는 선발 후보들이 풍부하다는 점이다. 작년 두산의 4선발로 활약하며 5승을 기록했던 좌완 최승용을 비롯해 작년 후반기 선발 자리를 차지하며 3승을 따냈던 2년 차 우완 최민석도 있다. 여기에 두산 마운드의 투수조 조장 최원준도 선발과 불펜이 모두 가능한 자원이고 작년 19경기에서 1세이브 4.24로 준수한 루키 시즌을 보냈던 양재훈도 5선발 경쟁에 뛰어든 유망주다.라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스)의 대체 선수로 WBC에 출전했던 김택연이 뒷문을 지킬 두산은 세이부 라이온즈에서 활약했던 아시아쿼터 타무라 이치로가 셋업맨으로 활약할 예정이다. 여기에 국가대표 출신 사이드암 박치국과 작년 많은 성장을 보여준 박신지, 좌완 이병헌이 두산 불펜에 다양성을 더할 예정이고 2차 드래프트를 통해 6년 만에 두산에 복귀한 베테랑 이용찬도 힘을 보탤 예정이다.두산은 KBO리그가 타고투저의 바람을 탔던 2016년 팀 타율이 .298였고 정규리그 우승을 차지했던 2018년에는 팀 타율이 무려 .309였을 정도로 막강한 공격력을 자랑하는 팀이었다. 하지만 양의지를 시작으로 오재일과 최주환(키움 히어로즈), 박건우(NC 다이노스), 허경민(kt 위즈) 등 핵심 타자들이 대거 팀을 떠나면서 두산은 작년 팀 타율 5위(.262), 팀 득점 8위(647점)의 빈약한 공격력의 팀으로 전락했다.작년 두산의 외국인 타자로 활약했던 제이크 케이브는 136경기에 출전해 타율 .299 161안타 16홈런 87타점 72득점 17도루로 충분히 제 몫을 해줬다. 하지만 두산은 케이브보다 더 좋은 외국인 타자를 원했고 그 적임자로 빅리그 5년 경력의 다즈 카메론을 총액 100만 달러에 영입했다. 카메론은 빅리그 통산 278홈런 297도루를 기록한 마이크 카메론의 아들로 아버지와 마찬가지로 다재다능한 호타준족형 외야수다.2015 시즌을 앞두고 좌완 장원준을 4년 84억 원에 영입해 한국시리즈 2연패를 달성했던 두산은 올해 11년 만에 외부 FA 박찬호를 4년 80억 원에 영입했다. 2019년과 2022년 도루왕, 2024년 유격수 부문 골든글러브에 빛나는 박찬호는 공·수·주에서 안정된 기량을 보유한 선수다. 특히 KIA 타이거즈에서 활약한 2019년부터 작년까지 7년 연속 130경기 이상 출전했을 정도로 '강철 체력'을 자랑하는 두산의 '맞춤형 FA'다.호리호리한 체격의 선수들이 파워를 늘리기 위해 증량을 하는 경우는 많지만 증량이 실제 성적 향상으로 이어지는 경우는 결코 흔치 않다. 하지만 군복무 기간 무려 16kg을 증량한 안재석은 작년 35경기에서 타율 .319 4홈런 20타점 25득점을 기록하며 '벌크업 효과'를 톡톡히 누렸다. 입대 전 주로 유격수로 활약했던 안재석은 박찬호가 새로 가세하면서 올 시즌 3루수로 활약할 가능성이 높다.'80억 유격수' 박찬호가 가세하고 벌크업에 성공한 안재석이 핫코너에 배치되면 작년 내야에서 많은 기회를 얻었던 선수들은 자연스럽게 2루로 몰려들게 된다. 작년 1군에서 자리 잡은 오명진과 성공적인 루키 시즌을 보냈던 박준순, 작년의 부진을 씻고 2루 자리를 되찾으려 하는 베테랑 강승호, 빠른 발을 가진 이유찬 등이 건강한 경쟁을 통해 박찬호의 키스톤 파트너가 되면 두산 내야는 더욱 강해질 수 있다.군 전역 후 외국인 타자 로베르토 라모스에 밀려 설 자리를 잃었던 LG 트윈스의 토종 거포 양석환은 2021년 3월 트레이드를 통해 두산으로 이적했고 이적 첫 해 28홈런 96타점으로 두산의 7년 연속 한국시리즈 진출에 크게 기여했다. 그렇게 두산의 주전 1루수 자리를 차지한 양석환은 2022년 20홈런 51타점에 이어 2023년에는 타율 .281 21홈런 89타점을 기록하며 두산과 4+2년 78억 원에 FA 계약을 체결했다.FA 계약을 맺은 후에도 양석환의 기세는 꺾이지 않았다. 양석환은 2024년 타율이 .246로 떨어졌지만 데뷔 후 가장 많은 34개의 홈런과 함께 107타점을 폭발하면서 그 해 토종 선수들 중 홈런 3위와 타점 5위를 기록했다. 어느덧 두산을 넘어 KBO 리그를 대표하는 토종 거포 중 한 명으로 자리를 잡은 것이다. 하지만 두산 이적 후 4년 연속 20홈런을 기록하며 승승장구하던 양석환은 작년 최악의 부진을 경험했다.작년 옆구리 부상과 타격 슬럼프가 겹치며 단 72경기 출전에 그친 양석환은 타율 .248 65안타 8홈런 31타점 32득점으로 두산 이적 후 가장 부진한 성적을 기록했다. 아무리 홈런 타자에게 많은 삼진은 '숙명' 이라고 하지만 양석환은 작년 24개의 볼넷을 골라내는 동안 무려 82개의 삼진을 당했다. 무엇보다 통산 타율 .261로 교타자와 거리가 먼 양석환이 홈런마저 줄어들면 그만큼 가치가 떨어질 수밖에 없다.작년 1루를 겸직했던 베테랑 강승호를 비롯해 외야와 1루를 오갈 수 있는 김민석, 단 6경기였지만 타율 .417(12타수5안타)를 기록하며 가능성을 보인 유망주 박지훈 등 두산 내야에 양석환의 자리를 위협하는 선수는 더욱 많아졌다. 하지만 양석환이 2024년의 파워를 되찾으면 올해도 흔들림 없는 두산의 주전 1루수로 활약할 수 있다. 4+2년 계약에서 3년째를 맞는 양석환의 올 시즌 활약이 더욱 주목되는 이유다.