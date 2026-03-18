EASL 파이널스 출격 SK, 아시아 정상 재도전

서울 SK 나이츠

EASL 준우승만 2번인 전희철 감독은 이번에야말로 우승을 차지할수 있을까?동아시아 클럽 농구 최강자를 가리는 동아시아 슈퍼리그(EASL) 파이널스가 본격적인 막을 올린다. 단순한 국제대회를 넘어 각국 프로리그의 수준과 경쟁력을 가늠하는 시험대라는 점에서 의미가 크다.EASL은 2023년 정식 출범 이후 빠르게 위상을 끌어올렸다. 한국, 일본, 대만 등 동아시아 주요 리그 강호들이 참가해 맞대결을 펼치며, 리그 간 실력 차를 직접 확인할 수 있는 무대로 자리 잡았다. 각 리그 상위 팀들이 총출동하는 만큼, 사실상 '아시아판 챔피언스리그'로 평가된다.한국에서는 KBL 챔피언결정전 진출팀이 출전권을 얻는다. 이번 시즌에는 창원 LG 세이커스와 서울 SK 나이츠가 참가했으며, SK가 끝까지 살아남아 우승 도전에 나선다.조별리그에서 SK는 4승 2패를 기록하며 안정적인 경기력을 보여줬다. 일본의 우쓰노미야 브렉스와 동률을 이뤘지만 세부 지표에서 밀려 2위로 결선에 진출했다. 순위는 2위였지만 경기 내용에서는 충분히 우승 후보로 평가받을 만한 경쟁력을 드러냈다는 평가다.SK는 18일부터 마카오에서 열리는 파이널스 토너먼트에 돌입한다. 첫 상대는 대만의 강팀 타오위안 파우이안 파일럿츠다.타오위안은 빠른 공격 전환과 외곽슛을 기반으로 한 현대적인 농구를 구사하는 팀이다. 템포를 끌어올리며 상대 수비를 흔드는 데 능하고, 다수의 득점 옵션을 활용해 특정 선수 의존도를 낮춘 것이 특징이다. SK 입장에서는 수비 조직력과 리바운드 장악력이 승부의 핵심이 될 전망이다.6강전을 통과하면 일본 B리그의 전통 강호 알바르크 도쿄와 4강에서 만날 가능성이 높다. 알바르크 도쿄는 강한 피지컬과 체계적인 수비 시스템을 바탕으로 실점을 최소화하는 팀이다. 공격보다는 경기 운영과 안정성에 초점을 맞춘 '완성형 팀 농구'가 강점이다.결국 SK는 스타일이 다른 강팀들을 연속으로 상대해야 한다. 빠른 농구의 대만, 조직력의 일본이라는 상반된 전술을 모두 극복해야 결승 진출이 가능하다.SK는 EASL에서 누구보다 꾸준한 성적을 냈지만, 정상과는 인연이 닿지 않았다. 2023년과 2024년 연속 결승 진출에도 불구하고 모두 준우승에 머물렀다. 이 경험은 '양날의 검'이다. 아쉬움이 크지만, 동시에 큰 경기 경험이 축적됐다는 점에서 자산이기도 하다. 실제로 SK는 위기 상황에서도 흔들리지 않는 경기 운영 능력을 갖춘 팀으로 평가받는다.현재까지 EASL에서 우승한 KBL 팀은 2023년 안양 정관장 레드부스터스가 유일하다. SK로서는 리그의 자존심을 걸고 반드시 결과를 만들어내야 하는 상황이다. 다만 변수도 존재한다. SK는 국내 리그에서도 상위권 경쟁을 이어가며 강행군을 소화 중이다. 체력 관리와 로테이션 운영이 성패를 가를 중요한 요소로 떠오르고 있다.SK의 가장 강력한 무기는 단연 외국인선수 '잠실 워니' 자밀 워니(32, 199cm)다. 워니는 단순한 1옵션 득점원 뿐만이 아니다. 골밑에서의 강력한 피니시 능력은 물론, 스크린 이후 롤인 플레이와 미드레인지 슛까지 갖춘 '올라운드 빅맨'이다. 상대 수비가 더블팀을 시도할 경우에는 패스를 통해 외곽 찬스를 만들어내는 시야도 뛰어나다.특히 EASL 무대에서 강한 모습을 보여왔다. 통산 득점 1위이자 최초 300득점 돌파라는 기록은 그의 영향력을 단적으로 보여준다. 토너먼트와 같은 단기전에서는 이런 '확실한 해결사'의 존재가 결정적인 차이를 만든다.워니가 공격의 중심이라면, '영미' 안영준(31, 194.1cm)은 팀의 균형을 잡는 핵심 축이다. 안영준은 수비에서 상대 에이스를 맡으면서도 공격에서는 외곽슛과 돌파를 통해 꾸준한 득점을 만들어낸다. 활동량과 헌신도가 뛰어나 팀 전체 에너지 레벨을 끌어올리는 역할도 한다.SK의 또 다른 강점은 '팀 농구'다. 특정 선수에 의존하기보다 상황에 따라 다양한 득점 루트를 활용한다. 패스 흐름이 좋고, 볼 없는 움직임이 활발해 상대 수비를 분산시키는 능력이 뛰어나다. 이러한 플레이의 중심에는 안영준이 있다.이번 대회에서 주목해야 할 변수는 혼혈 선수 에디 다니엘(19, 191cm)이다. 다니엘은 예선에서 최연소 출전 및 득점 기록을 경신하며 강한 인상을 남겼다. 빠른 스피드와 과감한 돌파, 그리고 자신감 있는 플레이가 특징이다. 경험은 부족하지만 흐름을 바꿀 수 있는 '에너지 자원'으로 평가된다.여기에 아시아쿼터 알빈 톨렌티노(31, 196cm)까지 가세하면서 SK는 벤치 전력에서도 경쟁력을 확보했다. 다양한 국적과 플레이 스타일의 선수들이 조화를 이루며 전술적 선택지가 넓어진 점도 긍정적이다. 짧은 일정 속에서는 주전뿐 아니라 벤치 자원의 역할이 중요하다. SK는 이 부분에서도 비교적 안정적인 구조를 갖췄다는 평가다.이번 EASL 파이널스는 SK뿐 아니라 KBL 전체의 자존심이 걸린 무대다. 일본과 대만 리그의 성장세가 가파른 가운데, 한국 농구 역시 국제 경쟁력 입증이 필요한 시점이다. SK가 어떤 결과를 내느냐에 따라 리그의 위상도 달라질 수 있다.두 번의 준우승을 딛고 다시 도전하는 세 번째 무대지만 경험, 전력, 동기부여까지 모든 조건은 갖춰졌다. 이제 남은 것은 결과 뿐이다. SK가 마침내 아시아 정상에 오를 수 있을지 귀추가 주목된다.