'봄데'의 귀환… 롯데, 시범경기 무패 질주로 12번째 우승 차지할까?

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김태형 매직은 롯데에서도 빛을 발할 수 있을까?롯데 자이언츠
'시범 경기 최강자'의 역사… 데이터가 증명하는 '봄데'
롯데의 시범경기 강세는 통계로도 입증된다. 1983년 시범경기 도입 이후 롯데는 총 11차례 1위를 차지하며 이 부문 최다 기록을 보유하고 있다. 특히 2009년부터 2011년까지는 3년 연속 1위라는 성과를 남겼다.
이러한 배경 속에서 팬들 사이에서는 '봄데'라는 별명이 자연스럽게 자리 잡았다. 시즌 초반에는 누구보다 강한 팀이라는 의미다. 반면 정작 정규시즌에서는 기대에 못 미치는 경우가 있었던 것도 사실이다.
하지만 올해는 단순한 흐름 이상의 변화가 감지된다. 과거에는 타선 중심의 일시적 상승세였다면, 이번 시즌은 투수력과 수비 안정성까지 함께 올라온 '구조적인 상승세'에 가깝다. 특히 불펜진의 안정감은 눈에 띄는 변화다. 경기 후반 흔들림이 줄어들면서 리드를 끝까지 지켜내는 능력이 향상됐다. 이는 장기 레이스인 정규시즌에서 매우 중요한 요소다.
문제는 이 기세를 얼마나 오래 유지할 수 있느냐다. 시범경기와 정규시즌은 분명 다른 무대다. 분석이 본격화되고, 상대 팀들도 전력을 끌어올리기 때문이다.
롯데가 상승세를 이어가기 위해서는 크게 두 가지 핵심 조건이 필요하다. 첫째는 '지속적인 타격 생산성'이다. 현재 롯데 타선은 상하위 구분 없이 고른 활약을 보이고 있지만, 정규시즌에서는 중심 타선의 해결 능력이 더욱 중요해진다. 득점권에서의 집중력이 유지되지 않는다면 초반 상승세는 쉽게 꺾일 수 있다.
둘째는 선발 마운드의 안정성이다. 긴 시즌에서 가장 중요한 요소는 선발 투수진이다. 5선발 체제가 안정적으로 돌아가야 연패를 막고 흐름을 유지할 수 있다. 특히 외국인 투수와 토종 에이스의 역할이 시즌 성적을 좌우할 가능성이 크다.
거기에 하나를 더한다면 부상 관리와 선수층 유지를 들수 있을 것이다. 초반 페이스가 좋더라도 주축 선수들의 이탈이 발생하면 전력 균형은 금세 무너질 수 있다. 벤치 자원의 경쟁력과 활용도가 중요한 이유다.