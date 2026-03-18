'봄데'의 귀환… 롯데, 시범경기 무패 질주로 12번째 우승 차지할까?

롯데 자이언츠

큰사진보기 ▲현재 진행중인 시범경기에서 롯데는 에너지 넘치는 주루 플레이를 보여주고 있다. 롯데 자이언츠

롯데의 상승세 유지의 핵심… 젊은 피와 중심 축의 조화



올 시즌 롯데에서 가장 기대를 모으는 부분은 '조화'다. 기존 주축 선수들과 젊은 선수들의 성장세가 동시에 나타나고 있다. 중심 타선에서는 장타력을 갖춘 핵심 타자들의 역할이 중요하다. 이들이 꾸준히 생산력을 유지할 경우, 롯데는 리그 상위권 공격력을 유지할 수 있다. 여기에 테이블세터진이 출루율을 끌어올린다면 득점 구조는 더욱 견고해진다.



마운드에서는 젊은 투수들의 성장도 중요한 변수다. 신예 투수들이 필승조에 안착하거나 선발 자원으로 자리 잡을 경우, 롯데는 시즌 중반 이후에도 체력적인 우위를 점할 수 있다. 수비에서도 긍정적인 변화가 감지된다. 내야 조직력이 안정되면서 실책이 줄어들고 있고, 이는 투수진의 부담을 크게 덜어주는 요소로 작용하고 있다는 평가다.



롯데는 이미 시범경기에서 '최강자'라는 타이틀을 수차례 증명해왔다. 그러나 부산 팬들이 원하는 것은 더 이상 봄의 성적이 아니다. 정규시즌, 그리고 가을야구에서의 경쟁력이다.



현재 흐름만 놓고 보면 12번째 시범경기 1위 달성 가능성은 충분하다. 하지만 더 중요한 것은 개막 이후 4월, 그리고 여름을 지나며 얼마나 팀 전력을 유지하느냐다. '봄데'라는 별명은 여름을 지나 '가을 롯데'로 바뀔 수 있을까. 올시즌 거인 군단의 행보에 뜨거운 시선이 쏠리고 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 현재 진행중인 시범경기에서 롯데는 에너지 넘치는 주루 플레이를 보여주고 있다.올 시즌 롯데에서 가장 기대를 모으는 부분은 '조화'다. 기존 주축 선수들과 젊은 선수들의 성장세가 동시에 나타나고 있다. 중심 타선에서는 장타력을 갖춘 핵심 타자들의 역할이 중요하다. 이들이 꾸준히 생산력을 유지할 경우, 롯데는 리그 상위권 공격력을 유지할 수 있다. 여기에 테이블세터진이 출루율을 끌어올린다면 득점 구조는 더욱 견고해진다.마운드에서는 젊은 투수들의 성장도 중요한 변수다. 신예 투수들이 필승조에 안착하거나 선발 자원으로 자리 잡을 경우, 롯데는 시즌 중반 이후에도 체력적인 우위를 점할 수 있다. 수비에서도 긍정적인 변화가 감지된다. 내야 조직력이 안정되면서 실책이 줄어들고 있고, 이는 투수진의 부담을 크게 덜어주는 요소로 작용하고 있다는 평가다.롯데는 이미 시범경기에서 '최강자'라는 타이틀을 수차례 증명해왔다. 그러나 부산 팬들이 원하는 것은 더 이상 봄의 성적이 아니다. 정규시즌, 그리고 가을야구에서의 경쟁력이다.현재 흐름만 놓고 보면 12번째 시범경기 1위 달성 가능성은 충분하다. 하지만 더 중요한 것은 개막 이후 4월, 그리고 여름을 지나며 얼마나 팀 전력을 유지하느냐다. '봄데'라는 별명은 여름을 지나 '가을 롯데'로 바뀔 수 있을까. 올시즌 거인 군단의 행보에 뜨거운 시선이 쏠리고 있다. 롯데자이언츠 봄데 시범경기최다우승팀 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 3체급 석권 향한 '마지막 승부수'... 페레이라, UFC와 초대형 재계약

김태형 매직은 롯데에서도 빛을 발할 수 있을까?롯데의 시범경기 강세는 통계로도 입증된다. 1983년 시범경기 도입 이후 롯데는 총 11차례 1위를 차지하며 이 부문 최다 기록을 보유하고 있다. 특히 2009년부터 2011년까지는 3년 연속 1위라는 성과를 남겼다.이러한 배경 속에서 팬들 사이에서는 '봄데'라는 별명이 자연스럽게 자리 잡았다. 시즌 초반에는 누구보다 강한 팀이라는 의미다. 반면 정작 정규시즌에서는 기대에 못 미치는 경우가 있었던 것도 사실이다.하지만 올해는 단순한 흐름 이상의 변화가 감지된다. 과거에는 타선 중심의 일시적 상승세였다면, 이번 시즌은 투수력과 수비 안정성까지 함께 올라온 '구조적인 상승세'에 가깝다. 특히 불펜진의 안정감은 눈에 띄는 변화다. 경기 후반 흔들림이 줄어들면서 리드를 끝까지 지켜내는 능력이 향상됐다. 이는 장기 레이스인 정규시즌에서 매우 중요한 요소다.문제는 이 기세를 얼마나 오래 유지할 수 있느냐다. 시범경기와 정규시즌은 분명 다른 무대다. 분석이 본격화되고, 상대 팀들도 전력을 끌어올리기 때문이다.롯데가 상승세를 이어가기 위해서는 크게 두 가지 핵심 조건이 필요하다. 첫째는 '지속적인 타격 생산성'이다. 현재 롯데 타선은 상하위 구분 없이 고른 활약을 보이고 있지만, 정규시즌에서는 중심 타선의 해결 능력이 더욱 중요해진다. 득점권에서의 집중력이 유지되지 않는다면 초반 상승세는 쉽게 꺾일 수 있다.둘째는 선발 마운드의 안정성이다. 긴 시즌에서 가장 중요한 요소는 선발 투수진이다. 5선발 체제가 안정적으로 돌아가야 연패를 막고 흐름을 유지할 수 있다. 특히 외국인 투수와 토종 에이스의 역할이 시즌 성적을 좌우할 가능성이 크다.거기에 하나를 더한다면 부상 관리와 선수층 유지를 들수 있을 것이다. 초반 페이스가 좋더라도 주축 선수들의 이탈이 발생하면 전력 균형은 금세 무너질 수 있다. 벤치 자원의 경쟁력과 활용도가 중요한 이유다.