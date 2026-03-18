베네수엘라, 미국에 짜릿한 한 점차 승리로 WBC 첫 우승

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베네수엘라가 2026 WBC 결승에서 미국을 3?2로 이겨 사상 첫 우승을 차지했다. (AP Photo/Lynne Sladky)베네수엘라가 미국을 꺾고 통산 첫 WBC 우승의 기쁨을 누렸다.오마르 로페즈 감독이 이끄는 베네수엘라 야구 대표팀은 18일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 미국과의 결승에서 홈런 1방을 포함해 장단 6안타를 때려내며 3-2로 승리했다. 8강에서 '디펜딩 챔피언' 일본, 준결승에서 돌풍의 이탈리아를 차례로 꺾은 베네수엘라는 결승에서 미국에게 짜릿한 한 점차 승리를 거두며 사상 첫 우승을 차지했다.베네수엘라는 선발 에두아르도 로드리게스가 4.1이닝1피안타1볼넷4탈삼진 무실점 역투로 선발 투수로서 자신의 역할을 완벽히 수행했고 5명의 불펜 투수가 남은 4.2이닝을 2피안타2실점으로 막았다.타선에서는 4번 에우헤니오 수아레스가 9회 결승 적시 2루타를 때리며 이날 경기의 영웅이 됐고 윌리어 아브레우는 5회 솔로 홈런을 터트렸다. 이렇게 베네수엘라는 현존하는 세계 최강의 야구팀이 됐다.미국은 '최강'이라는 수식어에 어울리지 않게 지난 5번의 WBC에서 우승을 한 번 밖에 하지 못했지만 4회 대회부터 이번 대회까지 3개 대회 연속으로 결승에 진출하며 꾸준히 좋은 성적을 올리고 있다.반면에 WBC에서 이렇다 할 성적을 올리지 못했던 베네수엘라는 일본과 이탈리아를 차례로 꺾고 처음으로 결승에 진출했다. 이번 결승전은 양국의 정치적인 상황까지 얽히면서 더욱 많은 관심이 집중됐다.도미니카 공화국과의 준결승에서 에이스 폴 스킨스가 71개의 공을 던졌던 미국은 결승전에서 놀란 매클레인을 선발로 내세웠다. 매클레인은 루키 시즌이었던 작년 8경기에서 5승을 따냈던 투수지만 이번 대회에서는 이탈리아전에서 3이닝3실점으로 부진했다. 베네수엘라는 2019년 보스턴 레드삭스에서 19승을 기록하는 등 빅리그 10년 동안 통산 94승을 기록한 베테랑 좌완 로드리게스가 선발 등판했다.1회 선공에 나선 베네수엘라는 선두타자 로날드 아쿠냐 주니어가 매클레인의 초구를 받아 쳐 중전안타로 출루했지만, 마이켈 가르시아가 3루수 앞 병살, 루이스 아라에스가 중견수 플라이로 물러났다.매클레인은 단 5개의 공으로 어려운 1회를 막아냈다. 미국은 1회말 공격에서 바비 위트 주니어가 중견수 플라이, 브라이스 하퍼가 유격수 플라이, 애런 저지가 루킹 삼진으로 물러나며 삼자범퇴를 당했다.매클레인은 2회에도 2사 후 안타 하나를 맞았지만 삼진 2개를 곁들이며 베네수엘라 타자들을 힘으로 압도했다. 하지만 베네수엘라 선발 로드리게스도 2회까지 미국에게 단 하나의 출루도 허용하지 않고 매클레인과 팽팽한 투수전을 이어갔다. 베네수엘라는 3회초 살바도르 페레즈의 안타와 아쿠냐의 볼넷, 메클레인의 폭투로 만든 1사2,3루에서 가르시아의 중견수 희생 플라이로 선취점을 뽑았다.미국은 1사 후 브라이스 투랑이 미국의 첫 안타를 때렸지만 바이런 벅스턴이 삼진, 위트 주니어가 중견수 플라이로 물러나며 기회를 살리지 못했다. 3회 선취점을 내줬던 매클레인은 4회 다시 안정을 찾으며 베네수엘라 타선을 세 타자로 가볍게 처리했다. 미국은 4회말 2사 후 카일 슈와버가 볼넷으로 출루했지만 로드리게스가 알렉스 브레그먼을 유격수 땅볼로 잡아내며 4회까지 무실점 행진을 이어갔다.로드리게스의 호투가 이어지자 베네수엘라는 5회초 선두타자 아브레우가 가운데 담장을 넘기는 솔로홈런을 터트리며 스코어를 2-0으로 벌렸다. 베네수엘라는 5회 1사 후 4.1이닝 무실점으로 호투하던 로드리게스를 마운드에서 내리며 불펜 대결을 시작했다. 베네수엘라의 불펜투수 에두아르드 바자르도와 호세 부토에 막히던 미국은 6회말 2사 후 하퍼가 안타로 출루했지만 저지가 3루 땅볼로 물러났다.베네수엘라는 7회초 1사 후 에제키엘 토바의 안타와 아부레우의 땅볼로 2사2루 기회를 잡았지만 패레즈가 우익수 플라이로 물러나며 추가점을 올리지 못했다. 베네수엘라는 7회말 좌완 앙헬 제르파를 마운드에 올렸고 슈와버를 삼진, 브레그먼을 3루 땅볼로 처리한 후 로만 앤서니를 볼넷으로 내보냈지만 5번째 투수 안드레스 마차도가 윌 스미스를 2루수 플라이로 잡아내면서 또 한 번 실점 없이 이닝을 끝냈다.8회초 그리핀 잭스를 마운드에 올려 삼자범퇴 이닝을 만든 미국은 8회말 공격에서 투랑이 삼진, 피트 크로우암스트롱이 2루 땅볼로 물러났지만 2사 후 위트 주니어가 볼넷으로 출루했다. 그리고 2015년과 2021년 내셔널리그 MVP에 선정됐던 하퍼가 마차도의 2구째를 받아 쳐 가운데 담장을 훌쩍 넘기는 동점 투런홈런을 터트렸다. 타구속도 시속 175km, 비거리 131M에 달하는 완벽한 홈런이었다.미국이 8회 동점을 만들며 기세를 올렸지만 승리팀은 베네수엘라였다. 베네수엘라는 9회초 아라에즈의 볼넷과 대주자 하비에르 사노하의 도루로 만든 무사2루에서 수아레스의 적시 2루타로 3-2 리드를 잡았다.베네수엘라는 이어진 무사2루 기회에서 추가점을 올리지 못했지만 9회에 올라온 마무리 대니얼 팔렌시아가 슈와버를 삼진, 대타 거너 헨더슨을 내야 플라이, 앤서니를 삼진으로 잡아내며 우승을 확정했다.WBC는 출범 초기만 해도 메이저리그 개막 직전인 3월에 열리기 때문에 메이저리그 스타선수들이 몸을 사린다는 평가가 많았다. 대회에 진심으로 임하는 일본과 한국 등 아시아 국가들이 좋은 성적을 냈던 이유다.하지만 3회 대회 우승팀 도미니카를 시작으로 미국,베네수엘라 등 많은 메이저리거를 거느린 나라들이 진지하게 대회에 임하기 시작했고 그 결과 3회 우승에 빛나는 일본이 8강에서 탈락하기도 했다.조별리그 최종전에서 도미니카에 패하며 D조2위로 8강에 올라온 베네수엘라는 8강에서 '디펜딩 챔피언' 일본을 8-5, 준결승에서는 조별리그에서 미국을 꺾으며 이번 대회 최고의 이변을 일으켰던 이탈리아를 4-2로 제압했다.그리고 결승에서 '야구 종주국' 미국을 상대한 베네수엘라는 저지와 슈와버, 하퍼 등 메이저리그를 대표하는 슈퍼스타들이 즐비한 미국을 2실점으로 막으며 첫 WBC 우승의 감격을 누렸다.