스포르팅 CP 대역전 드라마... 보되/글림트의 챔피언스리그 기적, 리스본에서 멈추다

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스포르팅 8강행 쐐기골 꽂은 하파엘 넬지난 주(12일) 노르웨이 보되에서 열린 1차전에서 0-3으로 완패하고 돌아온 스포르팅 CP가 4만 9155명 홈팬들 앞에서 이를 악물고 뛰며 연장전까지 만들어 43년 만에 챔피언스리그 8강 토너먼트에 올라서는 집념을 보여줬다. 1차전 3골이라는 큰 점수차를 2차전에서 뒤집는 챔피언스리그 역사상 다섯 번째 팀이 된 것이니 그 감격은 말로 표현할 수 없었다.후이 보르헤스 감독이 이끌고 있는 스포르팅 CP(포르투갈)가 한국 시각으로 18일(수) 오전 2시 45분 리스본에 있는 이스타디우 조제 알발라드에서 벌어진 2025-26 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 16강 2차전 FK 보되/글림트(노르웨이)와의 홈 게임에서 5-0으로 대승을 거두고 1, 2차전 합산 점수를 5-3으로 뒤집어 8강 토너먼트에 올랐다.인구 5만 정도의 작은 노르웨이 도시(보되) 축구 클럽 FK 보되/글림트는 이번 시즌 챔피언스리그에서 맨체스터 시티(잉글랜드), 아틀레티코 마드리드(스페인), 인테르 밀란(이탈리아)을 연파하며 세계 축구팬들을 놀라게 한 돌풍의 주역이었는데 그들의 위대한 여정이 리스본에서 하나의 마침표를 찍었다.3골 차 뒤집기 목표를 품고 뛴 홈 팀 스포르팅 CP 선수들이 게임 시작 후 34분 만에 코너킥 세트피스 첫 골을 시작으로 믿기 힘든 역전 드라마를 펼친 것이다. 핵심 미드필더 프란시스코 트린캉의 오른쪽 코너킥 세트피스가 왼발 인스윙 크로스로 올라왔고 센터백 곤살루 이나시우가 솟구쳐 헤더 골을 꽂아넣었다.역전 드라마의 기초를 세운 스포르팅 CP 선수들은 8분 뒤 보되/클림트의 오른쪽 코너킥 세트피스 상황에서 크로스바를 두 번이나 때리는 아찔한 순간(42분, 오딘 비외르투프트 헤더 슛)도 겪었지만 후반에 두 골을 더 보태며 1, 2차전 합산 점수를 3-3으로 만들어냈다.61분에 루이스 수아레스의 오른쪽 끝줄 앞 컷백 크로스로 페드루 곤살베스가 왼발 추가골을 넣었고, 78분에는 보되/글림트 수비수 비외르칸의 핸드 볼 반칙으로 얻은 페널티킥을 루이스 수아레스가 정확하게 오른발로 차 넣었다.규정상 합산 점수 3-3이 되었으니 연장에서 최종 승리 팀을 가려야 했고 연장 전반 시작 후 2분 만에 천금의 대역전 결승골이 터졌다. 프란시스코 트린캉의 짧은 패스를 받은 왼쪽 풀백 막시밀리아노 아라우호가 감각적인 왼발 슛을 92분에 꽂아 넣은 것이다.1, 2차전 대역전 드라마의 상징적 마침표는 연장 후반 추가 시간 1분에 하나 더 찍혀 나왔다. 결정적인 역습 기회에서 다니엘 브라간사의 스루패스를 받은 하파엘 넬이 오른발 대각선 쐐기골을 시원하게 차 넣은 것이다. 연장 후반 4분을 남겨 놓고 교체로 들어간 하파엘 넬이 그 영광의 순간을 누렸다.이렇게 구단 역사상 43년 만에 챔피언스리그 8강에 오른 스포르팅 CP는 잉글랜드의 강팀 아스널 FC와 만나 홈&어웨이 게임 일정을 치르게 되었다.(3월 18일 수요일 오전 2시 45분, 이스타디우 조제 알발라드 - 리스본)[골, 도움 기록 : 곤칼루 이나시우(34분,도움-프란시스코 트린캉), 페드로 곤칼베스(61분,도움-루이스 수아레스), 루이스 수아레스(78분,PK), 막시밀리아노 아라우호(92분,도움-프란시스코 트린캉), 하파엘 넬(120+1분,도움-다니엘 브라간사)]- 1, 2차전대진(포르투갈) vs(잉글랜드)(프랑스) vs [리버풀 or 갈라타사라이](스페인) vs [바이에른 뮌헨 or 아탈란타][바르셀로나 or 뉴캐슬 유나이티드] vs [아틀레티코 마드리드 or 토트넘 홋스퍼](3월 19일 목요일, 왼쪽이 홈 팀)FC 바이에른 뮌헨 - 아탈란타 BC (1차전바이에른 뮌헨 승리)FC 바르셀로나 - 뉴캐슬 유나이티드 (1차전무승부)리버풀 FC - 갈라타사라이 (1차전 1-0 갈라타사라이 승리)토트넘 홋스퍼 - 아틀레티코 마드리드 (1차전아틀레티코 마드리드 승리)