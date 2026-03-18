'올스타5' 선정 강이슬, 커리 부럽지 않았던 '스테판 이슬'

'한국 여자농구의 간판슈터' 강이슬이 '2026 FIBA(국제농구연맹) 여자농구 월드컵 프랑스 최종예선(D그룹) 올스타 5인(베스트5)에 선정되는 쾌거를 달성했다.FIBA는 지난 18일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 프랑스 리옹-빌뢰르반에서 열린 지역 예선 올스타 명단을 발표했다.강이슬은 자넬 살라운, 마린 요하네스(이상 프랑스), 빅토리아 맥컬리(나이지리아), 프리다 뷔너(독일)와 함께, 한국 선수로는 유일하게 올스타에 이름을 올렸다.대회 MVP는 프랑스 대표팀의 5전 전승을 이끈 포워드 자넬 살라운에게 돌아갔다. 살라운은 평균 16.7득점, 6.3리바운드를 기록했다. FIBA는 "살라운은 대회 내내 압도적인 경기력을 보여준 프랑스 대표팀의 핵심 선수였다. 무패 행진을 이어간 프랑스 대표팀에서 MVP를 수상한 그녀는 여러 경기에서 팀을 이끌며 최고의 활약을 펼쳤다"고 평가했다.강이슬은 대회 5경기에서 5경기에서 평균 18.6점(전체 1위) 3리바운드 1.8어시스트를 기록하며 살라운을 제치고 대회 득점왕에 올랐다. 특히 이번 대회에서 장기인 3점슛 역시 가장 많은 총 27개를 터뜨리며 경기당 5.4개, 성공률 41.5%로 한국의 공격을 이끌었다.한국은 강이슬의 맹활약을 앞세워 이번 최종예선에서 3승 2패로 선전하며 17회 연속 농구월드컵 본선진출을 확정했다. 이는 농구월드컵 역사상 FIBA랭킹 1위의 세계최강 미국에 이어 두 번째 대기록이다. 7일간 5경기를 치르는 강행군과, 부족한 준비시간, 여자대표팀을 향한 저평가와 무관심을 딛고 이룬 성과이기에 더욱 값지다.강이슬은 한국이 3연승을 거둔 나이지리아, 콜롬비아, 필리핀전에서 모두 20점과 3점슛 5개 이상을 기록했다. 특히 필리핀전에서 기록한 8개의 3점슛은 강이슬의 국제대회 한 경기 최다 3점슛 신기록이었다.한국이 패배한 1차전 독일전(11점, 3점슛 2개)과 5차전 프랑스전(17점, 3점슛 5개)에서도 강이슬만큼은 팀내 최다득점을 기록하며 고군분투했다. 특히 최종전에서 만난 프랑스는 FIBA랭킹 3위로 2024 파리 올림픽 결승에서 미국에 이어 은메달을 차지했을 만큼 자타공인 D조 최강팀이었다. 그럼에도 강이슬은 이날 3점슛 11개를 던져 5개를 성공시키고 리바운드도 5개나 걷어내는 등, 강호 프랑스를 상대로 주눅 들지 않고 한국농구의 자존심을 지켰다.한국은 이미 월드컵 본선행을 확정짓고 치른 프랑스와의 최종전에서 62대 89로 대패했다. 전반까지 1점차(31-32)로 대등하게 맞섰으나 후반에 체력난조 속에 수비가 흔들리며 57점이나 내준 게 아쉬웠다.강이슬은 이번 대회에서 올린 누적 득점 93점 중에서 3점슛으로 얻은 득점만 81점으로 전체의 약 87.1%를 차지했다. 콜롬비아와 필리핀전은 모든 득점을 3점슛만으로 올리기도 했다. 철저하게 3점슛 위주의 공격패턴만으로도 득점 1위를 차지하고 40%가 높은 성공률까지 올렸다는 것은, 슈터로서 강이슬의 높은 정확성과 효율성을 잘 보여준다.강이슬은 NBA(미 프로농구) 역사상 최고의 3점슈터로 꼽히는 슈퍼스타 스테판 커리에 빗대어 '스테판 이슬'이라는 별명으로도 불린다. 데뷔 초기부터 일찌감치 변연하-강아정 등 한국여자농구 간판슈터 계보를 이을 재목으로 꼽힌 강이슬은, WKBL에서 역대 최연소-최소경기 3점슛 기록을 연달아 갈아치우며 기량을 인정받았다.하지만 슈터라는 역할의 특성상 기복이 있을 수 밖에 없다는 한계, 센터 박지수와 더불어 대체불가한 자원이라는 부담 때문에 대표팀이 국제대회에서 좋지 못한 성적을 거둘 때마다 가장 많은 비판과 책임을 떠안아야 하는 운명이기도 했다.하지만 국제전마다 강이슬처럼 오랫동안 꾸준하게 활약해준 슈터도 드물다. 강이슬은 2014년 FIBA 농구월드컵을 시작으로 10여년이 넘도록 아시아컵, 아시안게임 등 다수의 국제대회에서 빠짐없이 참가하여 한국대표팀의 주포로 활약하고 있다. 아시아권은 물론이고 유럽이나 남미의 강호들을 상대로도 여러 차례 20점 이상을 득점한 기록이 있을 만큼 3점슛 의존도가 높은 국제전에서 한국이 가장 믿을 수 있는 득점원이기도 하다.FIBA 역시 프랑스전에 앞서 강이슬의 활약상을 전하며 "강이슬은 4차전까지 평균 26분도 채 안 되는 출전 시간 동안 경기당 무려 13.5개의 3점슛을 던졌다. 그녀의 슛 시도율은 전성기의 스테픈 커리보다 높다"며 역대 최고의 슈터인 커리와 비교할 만큼 놀라움을 나타내기도 했다.또한 FIBA는 D조 일정을 모두 마친 후에는 강이슬의 올스타 선정 소식과 함께 "한국의 훌륭한 대회 성적은 강이슬의 3점슛 덕분이었다. 그녀는 필리핀전에서 기록적인 3점슛을 포함하여 득점 선두를 달리며 한국 농구가 다시 상승세를 타고 있음을 보여줬다"고 총평하며 다시 한번 찬사를 아끼지 않았다.한국 여자농구는 성공적인 최종예선 일정을 마치고 19일 귀국한다. 올해 9월 독일에서 열리는 농구월드컵 본선에서도 강이슬의 폭발적인 3점슛을 기대해도 좋다는 희망을 남겼다.