2000년 그때도 씨네큐브, 지금도 씨네큐브

㈜티캐스트

<극장의 시간들> 스틸<한여름의 판타지아>와 <한국이 싫어서>를 선보인 장건재 감독은 세 편 중 가장 화려한 출연진과 함께 극장의 안과 밖, 이 현대의 신전을 드나드는 이들 제각기 사연을 재연 드라마로 풀어낸다. 춘천에 사는 중년 여성 '영화'는 오랜만에 서울 나들이에 나섰다. 정동과 광화문 일대를 홀로 산책하며 옛 추억을 회상하던 그녀는 어쩌다 발들인 극장에서 여고 동창과 해후하고, 극장에서 일하는 그녀 덕분에 영화도 한 편 관람하게 된다.영화가 우연히 들어선 극장의 풍경은 어떻게 그려질까? 극장 매니저는 출근하자마자 하루의 일과를 준비한다. 이것저것 점검하자면 시간은 쏜살같이 흘러간다. 매표와 안내는 물론, 신경 쓸 게 한둘이 아니다. 청소와 관리를 맡은 직원, 어두운 영사실을 지키는 기사 역시 보이지 않는 구석에서 분주하게 일상을 영위하며 관객을 맞는다.극장을 찾는 관객은 천차만별이다. 예술영화관을 찾는 다양한 군상이 곳곳에서 포착된다. 극장을 즐겨 찾는 이들이라면 누구나 한 번은 목격했을, 어쩌면 본인이 주역일지도 모를 에피소드 소재가 즐비하게 등장한다. 누군가는 뜨끔한 실수, 혹은 착오의 순간이 익살스럽게 묘사된다. 엄숙하고 고아한 수행보단, 바쁜 생업 중간에 용케 시간 내어 방문하고 관람 후엔 정다운 이들과 외식 한 번 치르는 일상의 공간으로 극장이 형상화한다.3편의 조합은 울퉁불퉁하다. 어떤 작품엔 극장이 단 1초도 등장하지 않고, 어떤 작품은 무엇을 말하고자 하는지 한 번에 파악하기 힘들다. 어떤 작품은 분위기 위주로 구성되어 볼 때는 모르겠는데 끝나고 나면 아리송하기도 하다. 이 셋의 조합이 과연 최적인지 갸우뚱거릴 이도 충분히 나올 법하다. '따로 또 같이'라는 옴니버스 조합이라도 서로를 엮어주는 아교풀 효과가 크게 두드러지진 않는 편. 그렇다면 <극장의 시간들>을 구성하는 조합은 과연 무엇을 말하려는가.<침팬지>는 회고적인 시각에서 영화를 다룬다. 한국에서 오랜 검열 속에 넓지 않던 영화 선택지가 봇물 터지듯 광대역 확장하던 시절, 대중문화 다양성이 범람하던 시기의 수혜를 듬뿍 누리던 세대의 추억이 가득하다. 또래 세 친구는 그저 유별난 영화 취향으로 만나 우정과 꿈을 나눈다. 하지만 현실은 과거와 다르다. 셋 중 홀로 남은 감독은 산업화한 질서 속에서 악전고투하며 예전의 꿈을 어떻게든 이어가려 한다. 그 시절 기억이 사실은 허점투성이라도 말이다.<자연스럽게>는 가장 근본적인 질문을 던지려는 작업이다. 현재 영화가 묶인 현실, 산업의 상품으로 규격화하고 더는 창의와 도전이 무의미하게 다가오는 상황에서 기본으로 돌아가자는 절실한 제안을 영화 만드는 본질적 즐거움을 환기하는 것으로 전달하려 한다. '자연스러움'을 전혀 자연스럽지 않게 연출하려는 욕망에 사로잡혔던 감독은 청소년 배우들의 순수함에 일순간 자신을 겁박하던 미망에서 해방된다. 축제처럼 변모한 촬영 현장은 유희로 탈바꿈한다. '극장'과 전혀 무관해 보여도, 극장에서 다루는 핵심인 영화에 관한 탐구가 근본으로 깔린다.