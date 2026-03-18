사이트 전체보기
3체급 석권 향한 '마지막 승부수'... 페레이라, UFC와 초대형 재계약

3체급 석권 향한 '마지막 승부수'... 페레이라, UFC와 초대형 재계약

라이트헤비급 떠나 헤비급 도전, 8경기 계약으로 판 키웠다

김종수(oetet)
26.03.18 09:02최종업데이트26.03.18 09:02
알렉스 페레이라는 UFC 중량급을 대표하는 스트라이커다.
알렉스 페레이라는 UFC 중량급을 대표하는 스트라이커다.UFC 제공

미들급과 라이트헤비급을 차례로 제패하며 UFC를 대표하는 흥행 카드로 자리 잡은 알렉스 페레이라(39‧브라질)가 또 한 번 커리어의 중대한 전환점을 맞았다.

17일(현지시간) 페레이라는 격투기 전문기자 아리엘 헬와니와의 인터뷰에서 "UFC와 8경기 장기 재계약을 체결했다"고 밝혔다. 계약 규모는 공식적으로 공개되지 않았지만, 업계에서는 총액 2500만~3000만 달러(약 330억~400억 원) 수준으로 추산하고 있다. 이는 현역 파이터 중에서도 최상위권 대우에 해당한다.

페레이라는 인터뷰에서 "조건에 매우 만족한다"며 UFC 대표 데이나 화이트와 매치메이커 믹 메이너드, 그리고 경영진 헌터 캠벨에게 신뢰를 표했다.

이번 계약은 단순한 연장 이상의 의미를 지닌다. 1987년생으로 이미 30대 후반에 접어든 페레이라에게 8경기는 사실상 커리어의 마지막 장이 될 가능성이 크다. UFC 주최측 또한 그의 상품성과 영향력을 고려해, 남은 전성기를 최대한 활용하겠다는 전략적 판단을 내린 것으로 해석된다.

알렉스 페레이라의 폭탄 펀치는 어떤 상황에서도 한방을 터트릴수 있다.
알렉스 페레이라의 폭탄 펀치는 어떤 상황에서도 한방을 터트릴수 있다.UFC 제공

라이트헤비급 내려놓고 헤비급 도전…UFC 판 흔드는 결단

재계약과 함께 가장 주목받는 변화는 체급 이동이다. 페레이라는 라이트헤비급 챔피언 타이틀을 내려놓고, 헤비급으로 무대를 옮기기로 했다. 최근 UFC가 챔피언의 잦은 체급 이동을 제한하는 흐름을 보이는 가운데, 그는 명확한 방향성을 선택하며 새로운 도전에 나섰다.

그의 헤비급 데뷔전은 오는 6월 14일 미국 워싱턴DC 백악관 특설케이지에서 있을 'UFC 프리덤 250' 대회가 유력하며 상대는 헤비급 잠정챔피언 시릴 간(36·프랑스)이 될 가능성이 높다. 만약 이 경기에서 승리한다면, 정식 챔피언 톰 아스피날(34·영국)과의 통합 타이틀전으로 이어지는 시나리오가 현실화된다.

이미 미들급과 라이트헤비급에서 정상에 오른 페레이라가 헤비급까지 석권할 경우, UFC 역사에서도 손꼽히는 3체급 챔피언이라는 위업을 달성하게 된다. 이는 단순한 기록 이상의 상징성을 지닌다. 체급 간 격차가 큰 UFC에서 세 체급을 정복하는 것은 기술, 체력, 전략 모든 요소에서 최상위 수준을 입증해야 가능한 일이기 때문이다.

그러나 도전이 곧 성공을 의미하지는 않는다. 헤비급은 단순한 체중 증가 이상의 변수가 많다. 파워와 내구성, 레슬링까지 출중한 상대들이 즐비한 만큼, 기존 체급과는 전혀 다른 양상의 경기가 펼쳐질 가능성이 크다. 특히 체중 증가 과정에서 스피드와 반응 속도가 얼마나 유지될지가 중요한 관건으로 꼽힌다.

그럼에도 UFC가 페레이라에게 과감한 투자를 결정한 이유는 분명하다. 그는 현재 경기력과 흥행성을 동시에 보장하는 몇 안 되는 슈퍼스타이기 때문이다. 그의 이름이 메인이벤트에 오르는 순간, 대회 전체의 관심도와 수익 구조가 달라진다는 평가다.

알렉스 페레이라가 3체급을 석권한다면 'UFC 역사상 가장 위대한 선수'로 등극하는 것도 불가능하지는 않다.
알렉스 페레이라가 3체급을 석권한다면 'UFC 역사상 가장 위대한 선수'로 등극하는 것도 불가능하지는 않다.UFC 제공

킥복싱 황제의 진화... 페레이라 스타일이 만든 공포의 타격

페레이라를 설명하는 핵심 키워드는 단연 '타격'이다. 그는 킥복싱 단체에서 두 체급 챔피언을 지낸 이력을 바탕으로, MMA에서도 독보적인 타격 능력을 구축했다.

가장 상징적인 무기는 왼손 훅이다. 짧고 간결한 궤적으로 들어오는 이 공격은 폭발적인 파괴력을 지니며, 상대가 방어를 인식하기도 전에 경기를 끝내는 장면을 수차례 연출해왔다. 단순히 힘에 의존하는 것이 아니라, 정확한 타이밍과 거리 계산이 결합된 결과라는 점에서 더욱 위협적이다.

또 하나의 강점은 거리 조절 능력이다. 페레이라는 불필요한 움직임을 최소화하며 상대를 케이지 쪽으로 몰아넣는다. 이후 자신에게 유리한 사거리에서 공격을 전개하며, 상대의 선택지를 제한한다. 이러한 압박 방식은 체력 소모를 줄이면서도 경기 주도권을 유지할 수 있게 만든다.

경기 운영에서도 냉정함이 돋보인다. 감정에 휘둘리지 않고 상대의 패턴을 분석하며 흐름을 서서히 장악하는 스타일은, 경험 많은 베테랑 파이터들에게서나 볼 수 있는 특징이다. 이는 킥복싱 시절부터 축적된 실전 경험이 MMA에서도 그대로 이어진 결과다.

물론 약점도 존재한다. 그라운드 상황, 특히 레슬링에서 어려움을 겪을 때는 상대적으로 취약한 모습을 보이기도 한다. 헤비급에서는 이러한 약점이 더욱 크게 드러날 수 있다. 체격과 힘에서 우위를 가진 상대들이 적극적으로 테이크다운을 시도할 경우, 경기 양상이 급격히 바뀔 수 있기 때문이다.

결국 페레이라의 성공 여부는 자신의 강점을 얼마나 유지하면서 약점을 보완하느냐에 달려 있다. 타격 중심의 경기로 흐름을 끌고 갈 수 있다면, 어떤 체급에서도 위협적인 존재가 될 수 있다.

페레이라의 재계약과 체급 이동은 단순한 개인의 도전을 넘어 UFC 전체에 큰 파장을 일으키고 있다. 그가 헤비급에서 성공할 경우, UFC는 새로운 역사와 함께 초대형 흥행 카드를 확보하게 된다. 반대로 실패하더라도 그의 도전 과정 자체가 팬들의 관심을 끌며 충분한 상업적 가치를 창출할 수 있다.

현재 UFC는 세대교체와 스타 파이터 부족이라는 과제를 안고 있다. 이러한 상황에서 페레이라의 존재는 리그의 중심을 잡아주는 핵심 축으로 작용하고 있다는 분석이다. 6월 백악관 대회가 벌써부터 기다려지는 이유다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
알렉스페레이라 3체급석권도전 브라질돌주먹

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 "늦었다고 끝이 아니다"... 이재명 대통령이 꺼낸 그 이름