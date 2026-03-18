3체급 석권 향한 '마지막 승부수'... 페레이라, UFC와 초대형 재계약

UFC 제공

알렉스 페레이라가 3체급을 석권한다면 'UFC 역사상 가장 위대한 선수'로 등극하는 것도 불가능하지는 않다.페레이라를 설명하는 핵심 키워드는 단연 '타격'이다. 그는 킥복싱 단체에서 두 체급 챔피언을 지낸 이력을 바탕으로, MMA에서도 독보적인 타격 능력을 구축했다.가장 상징적인 무기는 왼손 훅이다. 짧고 간결한 궤적으로 들어오는 이 공격은 폭발적인 파괴력을 지니며, 상대가 방어를 인식하기도 전에 경기를 끝내는 장면을 수차례 연출해왔다. 단순히 힘에 의존하는 것이 아니라, 정확한 타이밍과 거리 계산이 결합된 결과라는 점에서 더욱 위협적이다.또 하나의 강점은 거리 조절 능력이다. 페레이라는 불필요한 움직임을 최소화하며 상대를 케이지 쪽으로 몰아넣는다. 이후 자신에게 유리한 사거리에서 공격을 전개하며, 상대의 선택지를 제한한다. 이러한 압박 방식은 체력 소모를 줄이면서도 경기 주도권을 유지할 수 있게 만든다.경기 운영에서도 냉정함이 돋보인다. 감정에 휘둘리지 않고 상대의 패턴을 분석하며 흐름을 서서히 장악하는 스타일은, 경험 많은 베테랑 파이터들에게서나 볼 수 있는 특징이다. 이는 킥복싱 시절부터 축적된 실전 경험이 MMA에서도 그대로 이어진 결과다.물론 약점도 존재한다. 그라운드 상황, 특히 레슬링에서 어려움을 겪을 때는 상대적으로 취약한 모습을 보이기도 한다. 헤비급에서는 이러한 약점이 더욱 크게 드러날 수 있다. 체격과 힘에서 우위를 가진 상대들이 적극적으로 테이크다운을 시도할 경우, 경기 양상이 급격히 바뀔 수 있기 때문이다.결국 페레이라의 성공 여부는 자신의 강점을 얼마나 유지하면서 약점을 보완하느냐에 달려 있다. 타격 중심의 경기로 흐름을 끌고 갈 수 있다면, 어떤 체급에서도 위협적인 존재가 될 수 있다.페레이라의 재계약과 체급 이동은 단순한 개인의 도전을 넘어 UFC 전체에 큰 파장을 일으키고 있다. 그가 헤비급에서 성공할 경우, UFC는 새로운 역사와 함께 초대형 흥행 카드를 확보하게 된다. 반대로 실패하더라도 그의 도전 과정 자체가 팬들의 관심을 끌며 충분한 상업적 가치를 창출할 수 있다.현재 UFC는 세대교체와 스타 파이터 부족이라는 과제를 안고 있다. 이러한 상황에서 페레이라의 존재는 리그의 중심을 잡아주는 핵심 축으로 작용하고 있다는 분석이다. 6월 백악관 대회가 벌써부터 기다려지는 이유다.