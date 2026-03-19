중학교 교사가 인류의 희망이라고?

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영화 <프로젝트 헤일메리> 스틸컷소니픽처스코리아
영화는 두 번의 변주를 준다. 태양이 죽어가는 위기를 해결할 수 있는 사람이 중학교 교사라는 점은 묘한 매력을 더한다. 영화 초반은 그레이스의 원맨쇼로 끌고 간다. 약 4년 만에 깨어난 그레이스는 여기가 어디인지, 내가 누구인지조차 파악하기조차 어렵다. 조각난 기억을 더듬으며 우주 한복판에서 자신이 해야 할 일을 하나씩 파악해 나간다. 길었던 머리카락을 자르고 점차 식사량을 늘려 갔다. 함께 있던 승조원의 시신을 발견하고 존엄하게 보내준다. 코마 상태였던 몸은 조금씩 적응하기 시작했지만 혼자라는 우울감에서 완전히 해방해 주지는 못했다.
그러던 중 같은 목적으로 온 로키(제임스 오티스)를 만나며 영화는 버디(buddy)무비로 전환된다. 로키는 함께했던 대원들을 잃고 철저히 고립되었던 때 만난 운명의 파트너다. 원활한 소통을 위해 재빠르게 언어 문제를 해결한다. 그레이스가 생물학적 사고를 던지면 엔지니어 로키가 재빠르게 공학적 사고로 장치를 만들어 내는 완벽 궁합을 보여준다.
에리드 행성에서 온 로키는 듣는 언어가 발달했다. 눈이 없고 소리(음파)로 사물을 인식한다. 인간과 사고 체계도 완전히 다르고 흔히 보던 외계인의 모습과도 달랐다. 대형견 크기에다가 오각형 등딱지는 거북이가 연상되고 얼굴이 어디인지 알 수 없지만 사랑스럽다. 거미나 게처럼 움직이면서도 강아지 같은 귀여움을 지녀 위협적이지 않다는 게 특징이다.
둘은 시간이 지날수록 상대의 장단점을 수용하며 친구가 되어간다. 이들의 관계는 쿨하면서도 끈끈하다. 서로 다름을 인지할 뿐 강요하지 않는 미덕을 보여준다. 수면 시간 동안 서로를 지켜보도록 진화한 로키의 방식을 그레이스가 따르고, 지구로 귀환할 연료를 선뜻 나눠주는 로키의 친절함은 우주를 구할 열쇠다.
함께 만들어가는 미래