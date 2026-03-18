'2G 연속 무승부' 광주FC... 공배현·김용혁 활약상

광주FC 공식 홈페이지

광주FC 이정규 감독이정규 감독의 신뢰에 부응한 2007년생 수비 듀오 공배현·김용혁이다.이정규 감독이 이끄는 광주FC는 17일 오후 7시 30분 김천종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드서 주승진 감독의 김천 상무와 1-1 무승부를 거뒀다. 이로써 광주는 1승 3무 승점 6점 3위에, 김천은 4무 승점 4점 6위에 자리했다.개막 후 무패 행진을 달리고 있던 팀들의 맞대결이었다. 홈에서 경기를 치르는 김천은 정정용 감독이 전북 현대로 떠나갔고, 이번 시즌 종료 후 연고지 협약 종료로 인해 자동 강등되는 상황 속 유력한 '최하위' 후보로 꼽혔다. 하지만, 쉽게 무너지지 않았다. 주승진 감독 지휘 아래 개막 후 포항·전북·대전에 3연속 무승부를 거뒀고, 경기력 자체도 상당히 인상적이었다.광주 역시 이정효 감독이 수원 삼성이 떠나가는 변수가 발생했으나 흔들리지 않았다. 전 수석코치였던 이정규 코치를 정식 감독으로 임명하며 리스크를 줄였고, 개막 후 1승 2무를 기록하면서 모두를 놀라게 했다. 특히 과감한 전방 압박과 짜임새 있는 수비 전략을 통해 직전 라운드에서는 디펜딩 챔피언 전북 현대와 무승부를 거두며 박수를 받았다.이번 경기서 누구든지 무패가 깨질 수 있는 상황이지만, 주중 경기라는 부분으로 인해 약간의 로테이션을 가동했다. 광주는 김경민·안혁주·공배현·김용혁·김진호·하승운·문민서·유제호·정지훈·주세종·프리드욘슨이 선발로 출격했다. 김천은 백종범·김태환·김현우·이정택·박철우·전병관·김이석·박태준·홍윤상·이상헌·이건희가 주승진 감독의 선택을 받았다.경기 초반부터 변수가 발생했다. 전반 5분 김천 이상헌이 안혁주에 거친 파울을 범했고, VAR 끝에 채상협 주심이 레드카드를 꺼냈다. 광주도 선발로 나섰던 주세종이 햄스트링 부상이 발생하며 휴식을 취하던 신창무가 급히 투입됐다. 이후 수적 열세에 놓인 김천은 거세게 몰아붙였고, 득점이 절실했던 광주는 권성윤·박정인을 투입하며 공격 고삐를 당겼다.결국 광주가 선제골을 터뜨렸다. 후반 20분 프리드욘슨의 헤더를 막는 과정에서 김현우의 핸드볼 파울이 지적됐고, 채상협 주심은 VAR과 소통한 끝에 페널티킥을 선언했다. 이후 키커로 나선 프리드욘슨이 깔끔하게 성공하며 기선 제압에 성공했다. 하지만, 김천도 포기하지 않았고, 후반 52분 고재현이 환상적인 발리로 승부의 균형을 맞추며 패배 위기에서 벗어났다.치열했던 맞대결에서 승점 1점을 나눠 가진 가운데 특히 빛났던 활약상을 선보인 이들이 있었다. 바로 빛고을의 후방을 든든하게 책임진 2007년생 중앙 수비 '듀오' 공배현과 김용혁이다. 이번 시즌을 앞두고 광주는 수비 핵심 자원 2명이나 잃었다. 국가대표 수비수 변준수는 전북 현대 이적 후 상무로 입대했고, 조성권은 대전으로 둥지를 옮겼다.신규 영입과 등록이 금지된 상황 속 2라운드 인천과의 맞대결에서는 베테랑 민상기마저 햄스트링 부상으로 전력에서 이탈했다. 중앙 수비에 대한 고민이 깊어지던 가운데 이정규 감독은 유스에서 콜업된 공배현과 김용혁에 손을 내밀었다. 광주 유스 시스템을 거치며 성장한 이들은 이번 시즌을 앞두고 프로 계약을 맺으며 도전장을 내밀었다.빠르게 데뷔하지 못할 거라는 예상이 지배적이었지만, 그 예측은 보기 좋게 빗나갔다. 김용혁은 개막전서 제주를 상대로 깜짝 선발 데뷔전을 치렀고 직전 전북전에서도 풀타임으로 팀이 무실점을 달성하는 데 혁혁한 공을 세웠다, 공배현 역시 2라운드 인천과의 맞대결서 83분을 소화하며 3-2 승리를 이끌었다.이와 같이, 훌륭한 출발을 선보인 이들에 이정규 감독은 김천전에서는 선발로 나설 수 있는 '파격 기회'를 제공했다. 베테랑이자 '캡틴' 안영규를 벤치로 내리는 결단을 내렸고, 공배현과 김용혁은 선발로 나와 김천 상무의 막강한 자원들과 승부를 펼쳤다. 아직 풍부하지 않은 경험이 발목을 잡을 수 있었지만, 이 감독은 굳건한 믿음을 보냈다.경기 전 이 감독은 "6월에 외국인 선수가 와도 먼저 선택할 것이다. 그 정도로 준비가 돼 있다고 생각한다"라고 답했고, 이들은 경기장 안에서 그 신뢰에 부응하는 플레이를 선보였다. 중앙 수비 좌측을 담당한 공배현은 전반전만 활약했음에도 눈에 띄는 모습을 보여줬다. 187cm의 훌륭한 신체 조건을 이용한 대인 마크가 훌륭했고, 담대한 빌드업도 인상적이었다.전반 21분과 24분에는 장신 스트라이커 이건희와의 경합에서 모두 승리했고, 이어진 김태환의 위협적인 드리블도 손쉽게 막아냈다. 이어 전반 34분에는 패스 실수가 나왔으나 곧바로 만회하는 플레이를 선보였고, 특히 전반 종료 직전에는 페널티 박스 안에서 전병관의 수를 완벽하게 읽어내는 태클로 실점을 방어하는 장면은 압권이었다.공배현이 펄펄 날자, 그의 친구인 김용혁도 이에 응답했다. 188cm의 신체 조건을 보유하고 있는 그는 공중전에서 능한 모습을 보였고, 실수해도 플레이에서 무너지지 않는 담대한 멘탈을 보여줬다. 전반 40분에는 페널티 박스 안에서 긴박한 상황임에도 불구, 여유로운 헤더 패스로 김경민 골키퍼에 볼을 건네줬다.이어 후반 12분에는 본인 뒷공간이 비었음에도, 과감하게 치고 나가 중거리 슈팅을 날리는 과감함을 보여줬다. 비록 후반 막판 고재현에게 실점을 내주며 고개를 숙였지만, 김용혁은 흔들리지 않는 실력으로 보탬이 됐다.45분을 소화한 공배현은 패스 성공률 91%·전진 패스 11회·공격 진영 패스 성공률 100%·중거리 패스 성공률 100%·태클 성공률 100%·볼 획득 2회로 펄펄 날았다.풀타임으로 경기장을 누빈 김용혁 역시 드리블 성공률 100%·패스 성공률 90%·전진 패스 24회·팀 내 최다 중거리 패스 성공(21회)·수비 진영 패스 성공률 100%·공중 경합 성공 2회·팀 내 최다 볼 획득(8회)으로 인상적인 활약상을 선보였다.광주는 승점 3점을 눈 앞에서 놓친 아쉬움이 있었지만, 팀의 미래로 무럭무럭 성장 중인 2007년생 중앙 수비 듀오인 공배현·김용혁의 활약에 위안을 삼을 수 있었다.한편, 광주는 짧은 휴식 후 오는 22일 상암으로 이동해 김기동 감독의 FC서울과 리그 5라운드 일전을 치르게 된다.