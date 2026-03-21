남의 전쟁에 파병한 군대의 최후, 아는 비극은 막아야 한다

1619년 3월, 조총으로 무장한 포수와 보병 등 1만3000여 명(영화에선 1만8000명)의 조선군이 압록강을 건너 북으로 행군 했다. 이들은 지난해 여름 조선 4개도에서 끌어모은 정예병으로, 조선 전체 군사가 채 10만 명이 되지 않는다는 걸 고려하면 상당한 규모였다. 당대 최강국 명나라가 동북에서 일어난 누르하치의 후금을 상대로 치르는 전쟁에 명나라 편에서 참전한 것이다. 20여 년 전, 두 차례 왜란에서 명나라의 지원을 잊지 못한 데다 지속적인 명의 참전 요구를 거절하지 못한 결과였다. 광해군은 형조판서 강홍립을 도원수, 양란에 종군한 바 있는 김경서를 부원수로 하여 군을 파견했다. 조선군 지휘권은 명이 아닌 조선 장수에게 있다는 조선의 조건이 관철됐다.
정유재란에도 참전했던 총대장 양호는 군을 넷으로 나누어 후금 수도인 허투알라(지금의 랴오닝성 푸순시 융링진)로 전진하는 전략을 세웠다. 조선군은 임진왜란서도 활약한 유정과 함께 동로군에 속했다. 임진왜란서는 뇌물을 받고 고니시 유키나가를 봐주는 등 이순신 장군의 속을 태우긴 했으나 냉정히 보자면 그는 유능한 장수였다. 총대장 양호는 물론, 두송, 마림, 이여백 등 각 군 총병에 비하여도 나으면 낫지 모자라지 않았다.
그러나 중국 서남쪽 사천성을 근거지로 하던 유정이 이끄는 병력 가운데 동북쪽 끝 만주까지 제때 도착해 함께하는 건 수천에 불과했다. 그리하여 사실상 동로군은 더 규모가 큰 조선군에게 의지해야 하는 형편이었다. 설상가상, 보급조차 원활치 않은 상황에서 양호의 신속 진군 명령이 떨어졌다. 군대는 충분한 정보도, 마땅한 퇴각로며 예비대도 없이 적 본진으로 시급히 내달려야 했다. 지극히 위태로웠다.
보급은 원활치 않고 북방에서 맞는 겨울은 가혹했다. 추위와 배고픔에 시달린 군대는 사기부터가 말이 아니었다. 유정의 군은 더운 지역에 익숙했고, 조선군은 왜 나라 밖에서 여진과 목숨을 걸고 싸워야 하는지를 이해하지 못했다.